Sıcak havalarda en çok yapılan 5 beslenme hatası

Yazın yaptığımız 5 beslenme hatası

Yazın günlerin uzun olması uyanıkken yemek yemekle daha çok haşır neşir olmamıza sebep oluyor. İşte yaz mevsiminde en sık yapılan beş beslenme hatası...

Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase yazın ve sonbaharın sıcak günlerde en çok yapılan 5 beslenme hatasını sıraladı.

1- Meyvenin porsiyonunu kaçırmak

Yaz ve sonbahar rengarenk ve ballı meyveleriyle hemen herkesin severek meyve yediği dönemler. Karpuz, kavun, kiraz, kayısı, dut, incir, böğürtlen, erik, çilek, şeftali, üzüm... Her meyve farklı vitamin, mineral ve antioksidana sahip. Örneğin kiraz C vitamininden oldukça zenginken kırmızı üzüm "resveratrol" adında değerli bir antioksidan içeriyor; kayısı ise tam bir A vitamini deposu. Ancak her şeyde olduğu gibi meyvenin de çoğu zarar. Meyve şekeri olarak bilinen "fruktoz" fazla miktarda tüketildiğinde vücudumuzda fazla yağ olarak depolanıyor. Ortalama bir bireyin günlük tüketmesi gereken meyve miktarı günlük 2-3 porsiyon iken çekici yaz meyveleriyle bu tüketim oranları 7-8 porsiyona kadar çıkabiliyor. Bu yüzden günlük meyve tüketim oranına dikkat etmekte fayda var.

2- Geç saatte uyuyup gece atıştırmak

Akşam saatlerinde bile sıcaklığını yitirmeyen güzel hava bizleri dışarıda daha fazla vakit geçirmeye itiyor. Böylece normal hayat rutinimiz değişiyor ve geceleri giderek daha geç saatlerde uyumaya başlıyoruz. Bu da gecenin 1’inde bizleri malum soruyla karşı karşıya bırakıyor: Acaba ne yesem? Gece atıştırmaları sıklaşır, hele de yüksek yağlı besinler tercih edilirse tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ay çekirdeği, cips, kavrulmuş kuruyemişler geç saatlerde yenen tehlikeli yiyecekler arasında. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, akşam yemeğinde et tüketilecekse yemeğin yatmadan 3-4 saat önce, sebze ya da kuru baklagil tüketilecekse en az 2 saat önce yenmesini öneriyor. Sonrasında acıkanlar için de yine eğlenceli alternatifler mevcut: Örneğin havuçla birlikte yoğurt, bir avuç çiğ kuruyemiş ya da 1 bardak yağsız patlamış mısır yemek gibi.

3- Yüksek şekerli içecekleri tüketmek

İçecek tercihleriniz sıcak kahvelerden soğuk smoothielere ve buzlu içeceklere dönüyorsa bilmenizde fayda olan bir şey var: Dışarıda sipariş ettiğiniz çoğu soğuk meyveli/kahveli içecekler yüksek miktarda şeker içeriyor. Şekersiz bir meyveli smoothie yapmak istediğinizde bile bir bardağı doldurması için içerisine en az 3-4 porsiyon meyve koymanız gerekiyor. Ayrıca meyvenin değerli bir parçası olan liften yararlanmak da mümkün olmuyor. Lif değeri azaldığı zaman içeceğinizin glisemik indeksi yükseliyor ve bu durum daha hızlı acıkmanıza ve tatlı isteğinizin artmasına neden olur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase’nin tavsiyesi dışarıda bu içecekleri daha az tercih etmek ya da evde daha az porsiyon meyve ile yapmak.

4- Akşam kızarmış ve yağlı yiyecekler tüketmek

Yapılan araştırmalar yediklerimizin büyük bir kısmını günün erken saatlerine yaymanın kilo kontrolünü kolaylaştırdığını gösteriyor. Çünkü vücudumuzun sindirim esnasında yiyeceklere ayırdığı süre besinden besine değişiyor. Örneğin sebze, salata, meyve ve süt ürünlerinin sindirimi için vücudumuz 1-2 saat harcarken et, tavuk, balık, çok yağlı ya da kızarmış gıdalar ve kavrulmuş kuruyemişlerin sindirilmesi 3 ila 5 saat arası bir vakit gerektiriyor. Bu nedenle sabah ve erken öğlen saatleri arasında sindirim sistemimizi daha çok uğraştıracak gıdaları tüketmek gün içerisindeki tokluk hissiyatınızı uzatıyor. Böylece ikindi ve akşam yemeğini hafif geçirmek kolaylaşıyor ve bedenimiz de uyku esnasında daha rahat hissediyor.

5- Ev yemeği yerine dışarıda hazır gıda tüketmek

Gelelim evde yemek yerine dışarıda yemek yemeye. Yazın en çok karşılaşılan durumlardan biri de etkinlikler sebebiyle veya keyfi olarak dışarıda yenen yemeklerin çoğalması. Dışarıda geçirilen zamanın artması, evde yemek yapmak yerine bizleri dışarıda pratik bir şeyler atıştırmaya ya da daha kötüsü "fast food" tüketmeye itiyor. Bu da içerisinde ne ölçüde yağ, şeker, tuz olduğunu bilmediğiniz yemekler yemek anlamına geliyor. Bu noktadaki tavsiye ise dengeli davranmak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, bir nedenle dışarıda yemek yendikten sonraki gün, örneğin yarım saatlik tempolu bir yürüyüş yapılarak denge sağlanabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sıcak havalarda ter ile su kaybettiğinizi ve sıvı ihtiyacınızın arttığını da akıldan çıkarmamak ve günde 2,5-3 litre su tüketmek gerek.

Kendi smoothie’nizi kendiniz yapın

Yaz sıcağında fazla şeker tüketmeden serinlemek için kendi içeceğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Roksi Menase’nin bunun için verdiği fit smoothie tarifi şöyle:

Malzemeler:

1 adet şeftali

½ adet donmuş muz

½ bardak süt

1 tutam maydanoz

Bol buz

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve bardağa alın. Buzla birlikte keyifle tüketin.