Kimseye söyleyemedim...

Merhaba Yeşim Hanım, benim yıllarca içimde biriktirdiğim ve içinden çıkamadığım bir konu var. Bu konu yüzünden panik atak hastası oldum, psikolojik ilaçlar kullandım. Ben küçükken tecavüze uğradım. Defalarca intihar etmek istedim, edemedim. Kimseye söyleyemedim. Şimdi ise 21 yaşına geldim, üniversite okuyorum. Hayatımda biri var. Ona açıkladım tabii ki bu durumu ama ne olur ne olmaz korkuyorum ileride bunu ya yüzüme vurursa iye… Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an öyle bir korkum var ki çocuğum olsa erkek ve kızı yan yana bile getirmem. Şimdi bir ilmihal kitabı okuyorum flörtün tuzak olduğu yazıyor benim de hayatımda biri var bırakmam mı gerekiyor o kişiyi?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Sevgili yavrum kıyamam size ben. Bu nasıl vicdansızlık? Sizlerden gelen maillerde ya da sosyal, görsel medyada karşılaştığım tecavüz olaylarında bir kadın olarak kafayı yiyorum onların salıverilmelerine… Bir hayatı kökünden sarsmamışlar gibi korunmalarına, kayırılmalarına… Tüm kadınlar gibi ben de isyan ediyorum. Hazmedemiyorum. Öncelikle yaşadığınız olaya çok üzüldüğümü belirtmeliyim. Küçük yaşınızda bu kadar büyük bir yıkımı yaşamak, onu tek başınıza kaldırmak büyük biri için bile zorken bir başınıza boğuşmuşsunuz. Susmak bu konuda o kadar yanlış ki… Her susuşlarınız bir yeni kurban demek. Bunun olacağını düşünemiyorsunuz. Siz, yaşadığınız olayın şoku, korkusu, utancını yaşayıp kendinizle mücadele ederken birileri hayatına arsızca, yüzsüzce, utanıp sıkılmadan devam edebiliyor. Bu onlara reva olmamalı. Burunlarından fitil fitil gelmeli. Nasıl yaşamak kadınların elinden alınıyorsa onların da elinden alınmalı. Bu da sizlerin cesareti, kararlılığıyla mümkün. Eğer bu kişiyi tanıyor ve hala görüyorsanız bunu yanına bırakmamalısınız. Hiçbir tecavüzcü cezasız kalmamalı, topluma gösterilmeli ve toplum tarafından dışlanmalı. Hâlbuki siz topluma yabancılaşmışsınız, kendinizi dışlamışsınız. Oysa siz bir genç kızsınız. Diğer genç kızlar gibi flört de edebilmelisiniz. Bir mahlûk yüzünden kendinizi toplumdan izole etmemeli, genç kızlığınızı yaşamalı, âşık olmalı, gülmeli, şımarmalı, nazlanmalı, eğlenmelisiniz. Sürekli kendinizi kısıtlamakla, korkmakla, endişe etmekle kendinize neler yapmışsınız? Panik atak olmuşsunuz. Bu konuda size yardımcı olacağına inandığım çok güzel yazılarım var, lütfen okuyun. Bu durumu kendinizi izole ederek değil; yaşama karışarak, kendinize inanarak yenebilirsiniz. Bunu bilin. Bana ilmihal kitabında flörtün tuzak olduğunu okuduğunuzu yazmışsınız. Korkmuşsunuz. Hangi örümcek kafa yazmış acaba? Tabii ki onları da okuyun ama akıl süzgecinizden geçirin yavrum. Niye okuyun? “Kendinizi geliştirin” deniyor. Kendi doğrularınızı oluşturabilmeniz için… Flört yanlış kişi ile beraber değilseniz size yarar sağlar zarar değil. Herkes yaşamını biraz kendi aile çevresinin etkisiyle biraz da kendi oluşturduğu bakış açısıyla yaşar. Kaçıncı yüzyıldayız? Tabii ki flört de edeceksiniz, el ele de tutuşacaksınız, beraberce gezeceksiniz, eğleneceksiniz kendinizi kaptırıp koy vermeden bir flört yaşamakta hiçbir sakınca yok. Korkmadan yaşayın yavrum.

Mailinizde yaşadıklarınızdan dolayı her şeyden ürktüğünü korktuğunuz görünüyor ama siz o küçük kız değilsiniz yavrum. Büyüdünüz genç bir kız oldunuz. Çevrenizi, arkadaşlarınızı dikkatli seçerseniz; kendinizi de eğitiminizle, işinizle, kariyerinizle donatınca güçlendiğinizi göreceksiniz. Kendinize kattığınız her şey size manevi güç olarak dönecektir. O nedenle hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok Şu an bir erkek arkadaşınız var, yaşadıklarınızı biliyor. İnsanlar birbirine ne kadar dürüst davranırlar bilemiyorum, kavun karpuzun iyisini anlayan bile bazen seçerken yanılabiliyor. O yüzden biraz daha tanımaya çalışın derim. Mevlana ne demiş biliyor musunuz? “Eğri ayağın gölgesi bile eğridir” ne güzel değil mi? İnsan yanlışsa bir şekilde kendini gösterir. Siz de eğri biriyle mi berabersiniz? Bunu bu yazdıklarımı sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Güveninizi kazanmışsa, vicdanlıysa, yalan konuşmuyorsa, sözünü tutmaya çalışıyorsa, sizi mutlu edebiliyorsa, eğitimliyse, gelecek için hayalleri varsa size değer veriyorsa, uyumluysanız, aynı şeylerden hoşlanıyor zevk alıyorsanız, insana tüm canlılara değer veren biriyse eğri biri değildir yavrum. Bunlara bakın. Oooff! Eş seçmek de kolay iş değil tabii… Adam gibi adamsa neden evlenmeyesiniz. Aşkla yapılan evlilik mutlaka daha güzeldir. Âşık olup evlenmenizi isterim ama onu biraz daha tanımaya çalışın ve en önemlisi ona karşı başınız eğik durmayın. Bu sizin utanacağınız bir şey değil, utanacak kişi utansın. Siz başınızı daima dik tutacaksınız. Has bel kader biriyle kendi isteğinizle beraber de olabilirdiniz. Genç kızların da duyguları var bastırmayıp yaşayan da… Bu onun tüm geleceğini yok edemez, etmemeli. Şimdi sizden artık bu çirkin olayı geçmişin taa en derinlerine atmanızı, geleceğinize umutla bakmanızı isteyeceğim. Bunu yapabilirsiniz yavrum. Her şeye bugüne, yaşadıklarınıza hakkını vermekle başlatın. Anı yaşamayı öğrenirseniz geçmiş gerilere gidecek. Siz koca bir yükü tek başına taşımış güçlü bir kızsınız yavrum hiçbir şey sizi korkutmamalı. Hem biliyor musunuz? Gelecek gençlere hep gülümser siz de ona gülümsemeli hatta kahkaha atmalısınız. Ben de buradan duymalıyım…

Sevgiler sevgili okurlarıma…