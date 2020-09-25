Yeşim Tijen
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25 Eylül 2020 Cuma

Yaptıkları canımı acıtıyor

Öncelikle nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yeşim Hanım 4 senelik bir ilişkim vardı benim. O kadar çok seviyorum ki anlatamam. 4 sene boyunca hep ufak tefek kavgalarımız oldu ama her kavgamızda ayrılmayı dile getiren karşı taraf oldu. En ufak şeyde “Ayrılalım mı?” diyerek engelliyordu. En son ayrılığımız 29 haziranda oldu yaklaşık 2.5 aydır ayrıyız. Ve ayrıldığımız zaman yine bana inat şeyler yapmaya başladı mesela ben erkeklerle takipleşmesine karşıydım. Beni başta böyle kabul etti çünkü. Her ayrılmamızda bunu yapıyor erkeklerle takipleşiyor. Ben ama hiçbir zaman gidip ona inat şeyler yapmadım, kızlarla takipleşmedim. Hiçbir zaman bitirmek istemedim, hep yalvardım. Zamanında bana kaldıramayacağım hatalar yaptı ama ben hiçbir zaman ayrılmayı dile getirmedim ona karşı. Yazıyorum ediyorum bazen engelliyor ama şu anda istemediğini dile getiriyor hep. İstememesinin sebebini ise “Sen hatalarını anlamayacaksın ve ailelerimiz uyuşmuyor” şeklinde açıklıyor. Ailelerimizin uyuşmamasının sebebi benim ailem biraz rahat. Rahat dediğim benim babam 2016’da vefat etti ve annem, ablam istediği hayatı yaşayamadı. Rahattan kastım açık giyinmek ve ara sıra arkadaşlarıyla mekanda oturup 1-2 duble içmek. Bana kalırsa onun ailesi çok kısıtlı geliyor ve biz bunların üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Çünkü aileler evlenmeyecek. Bu bir bahane mi? Bilmiyorum. Askerden geleli 4 ay oldu, askerde de bırakmıştı beni kız arkadaşım. Ben ailemi karşıma alıp onun ismini göğsüme yazdırdım ve bu zamana kadar hep mutlu olsun diye çabaladım, en iyisi onda olsun diye her şeyi yaptım. Ayrıyken, geçen ay doğum günüydü, doğum gününü kutladım. Şimdi her yerden engelliyim. Yazıyorum başka hesaplardan hani son kez bir düşün bitirmeyelim diye ama kararı kesin. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hayatında başka birisi mi var? Başka bir flörtü mü var? Bilmiyorum. Bana bu zamana kadar hiç güvenmedin diyor. Yeşim Hanım zamanında bazı şeyler yaptı, güvenimi az da olsa sarstı. Bunu ona dile getiremiyorum çünkü hatalarını söylediğim zaman kavga ediyoruz ve susturamıyorum, beceremiyorum. Geceleri ne uyku uyuyabiliyorum ne yemek yiyebiliyorum. Zoruma gidiyor, yaptıkları canımı acıtıyor, başkasının onu üzmesini ve zarar vermesinden korkuyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Size derdimi anlatmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.


Yeşim Tijen'in cevabı:

Dört senedir süregelen bir ilişkide sürekli ensenizde ayrılığın soğuk nefesini hissediyor, kız arkadaşınız “sen hatalarını anlamayacaksın” diyorsa ortada sizin yaptığınız ama düzeltmeye yanaşmadığınız, öyle sanıyorum ki üstünde bile durmadığınız bir sorun olmalı. “Sen hatalarını anlamıyorsun” demek aslında insana çok şey anlatıyor yavrum. Güzel sevmişsiniz, onun için her şeyi yapmışsınız. Bu da güzel. Ya hatalar işte hiçbir kadın bu kelimeyi boş yere kullanmaz. Bu bir isyan, bu bir yardım çığlığı. Bak bitecek, sebep ben değilim der gibi bir çığlık ama nedense bu sözlere hep kulaklar tıkanmıştır. Bu ilişkide çözmeniz gereken sorun ya da sorunları es geçmişsiniz. Çözmek için uğraşmalısınız. Geç kalmış da olabilirsiniz. Kız arkadaşınız sizden yana umutlarını kaybetmiş olabilir. Umut bitince ilişki, sevgi, saygı biter yavrum. O sorunun haricinde her türlü konuda yapıcı olmuşsunuz. Sevginizi ona, hatta herkese göstermek için bedeninize ismini yazdırmışsınız. Bu hem hoş bir hareket hem de yanlış bir hareket. Neden hoş? Kız arkadaşınız muhakkak mutlu olmuştur. Neden yanlış? Yarınlar ne getirir bilemezsiniz. Sildirmenizi öneririm. Bu kadarına gerek yok. Sevginizi göstermek için o kadar yol varken bu hareket günümüz için geçerli olmuyor, olamıyor çünkü artık ne ilişkiler ne evlilikler ömürlük değil.


Bazı şeyler için geç olabilir yavrum. Yeni baştan başlayıp hiçbir şey olmamış gibi ilişkiyi yaşamak gibi. Yaşananlar insana batıyor, huzursuz ediyorsa bazen en doğrusu her şeyi akışına bırakmak olacaktır. Biliyorum sizin için kolay olmayacak ama doğru davranış burada bu. Akışına bırakırsanız ona kendi duygularıyla karşılaşma, yüzleşme fırsatı vermiş olursunuz. Sizi özleyip özlemediğini, yokluğunuzun onun için bir öneminin olup olmadığını anlamak zorunda kalır. Her zaman peşinde olan, tavizler vererek seven bir gencin hayatında olmaması ona ne hissettirecek, bunu görmeli yavrum. Görmezse inanın bana dünyanın sonu olmayacak sevgili oğlum. Yaşadıklarınıza tecrübe olarak bakmayı öğreneceksiniz. Muhakkak ki size bir şeyler katmıştır yaşananlar. Bu size katılanlarla güçleneceksiniz. Siz eksildiğinizi sansanız da güçleneceksiniz. Size tavsiyem güçlü durmanız, peşinde koşmamanız olacaktır. Bir de kendinizi böyle güçlü bir erkek olarak gösterin. Bunu başarırsanız hayatınızda çok şeyi de değiştireceksiniz yavrum.


Sevgiler benim sevgili okurlarıma...

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