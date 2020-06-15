Yas tutana nasıl yaklaşmalı? Nasıl yaklaşmamalı?

Anne, baba, kardeş, eş gibi bir yakınını kaybeden kişiye nasıl yaklaşmalı, nasıl yaklaşmaktan kaçınmalı? Kayıptan ötürü duyduğu acıyı dindirecek hiçbir söz yok. Ancak bu acıyı göğüslemesine yardım edecek kelime ve davranışlar mevcut. Yas tutan birine ne diyeceğini, ne yapacağını bilemeyenlere yol gösterebilecek birkaç cümle ve muhatabında yarattığı etkiler:

Hiç konuşmamak

Çeneyi kapatıp kalbi açmak etkili bir seçenek. Göz yaşını silmesi için mendil uzatmak, elini tutmak o an söylenemeyen sözlerin yerine geçer.

“Gerçekten çok üzgünüm.”

Açık, net ve dürüst bu söz, yakınını kaybeden kişiye acısının paylaşıldığını hissettirir.

“Çok acı çektiğini biliyorum.”

İçindeki kederin derinliğini anlayan birinin varlığı, acısıyla bir başına kalmadığını gösterir.

“Senin için buradayım.”

Neye ihtiyacı olduğunun, ne istediğinin sorulması yalnız olmadığını hatırlatır. Alışveriş yapmak, bir bardak su, bir fincan kahve getirmek, yiyecek bir tabak hazırlamak “onun için gerçekten orada olduğunu” kanıtlar.

Kucaklamak

Onu kucaklamak için açılan kollar, hayatta yapayalnız kalmadığını, sevenleri olduğunu, güvende bulunduğunu hissettirir.

“Nasıl hissediyorsun?” , “Ondan konuşmak ister misin?”

Kaybı kabul etmesi için ihtiyacı olan sürede bu soruyu sormak, ona duygularını ifade etme fırsatı verir. Bu, yas sürecinin sağlıklı atlatılması için gereklidir. Soruyu soranın samimiyetle dinlemesi gerekir.

Bir de acısını paylaşmadığını, dahası umursamadığını gösteren davranış ve sözler var, yas tutana karşı asla yapılmaması gerekenler:

Yasın fotoğrafını çekmek

Kabir, tabakta helva fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşmak, yas tutanın kalbini kıracak ve sonradan affedemeyeceği davranışlardır.

“Ağlamak onu geri getirmez”

Duygularını ifade etmesini engelleyen bu söz, duymaya en ihtiyacı olmayan gerçeği hatırlatır.

Ölüm sebebi üzerine fikir beyan etmek

Yaşadığı acıyı artırmaya, belki kendini suçlamasına sebep olur.

Başka şeylerden konuşmaya çalışmak

Ağır kayıp yaşayan kişiye, istediğini konuşması için fırsat vermek gerekir. Bilhassa sözünü keserek konuyu değiştirmek, yaşadığı kayba değer vermediğini anlatır.

Bir daha asla kaybından bahsetmemek

Hiç böyle bir olay yaşanmamış gibi davranmak, ölümün ağırlığını da yaşanan yası da azımsamak demektir.