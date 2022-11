Yaygın görülen cinsel içerikli 3 rüya ve anlamı

Rüyalar hakkında hala bilmediğimiz birçok şey bulunuyor. Rüyada seks yapmak ise pek çok anlama gelebiliyor. Peki, hangi seks rüyası hangi anlama gelir?

Rüyada yanlış kişiyle seks yapmak

Patronunuz, bir meslektaşınız, otobüs durağındaki o tuhaf adam ya da - nefesi kesilen - pek iyi erkek arkadaşınız olmayan biri olsun… Birlikte uyanmak istemediğiniz biri ile rüyada seks yaptığınızı görmek endişe verici olabilir.

Bu rüya ise aslında o kişide beğendiğin bir yönü kendine uyarlamak istediğinizle ilgilidir. Diyelim ki, kendine çok güvenen, kendini iyi ifade eden bir patronunuz varsa ve siz rüyanızda o patronla seks yaptığınızı görüyorsanız onun kişiliğinin bir yönünü istiyor olabilirsiniz.

Cinsel şiddet ile ilgili rüyalar

Rüyanızda cinsel saldırıya maruz kaldığınızı görüyorsanız bu pek tabii ki sizin altta yatan bir fantezinizi ifade etmez, onu deneyimlemek istediğiniz anlamına gelmez. Rüyada cinsel şiddete tanık olmak ve hiçbir şey yapmamak standart bir kaygı rüyasıdır. Kontrolün sizde olmadığını hissettiğiniz zamanlarda bu rüyayı görebilirsiniz. Örneğin iş yerinde sesiniz yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? ya da hayatınızın herhangi bir alanında eziliyor musunuz? Böyle bir rüya bu duygularınızın açığa çıkışı olabilir.

Mastürbasyon ile ilgili rüyalar

Rüyada mastürbasyon yaptığınızı görüyorsanız bu çok büyük ölçüde genel olarak mastürbasyon hakkında ne hissettiğinize bağlıdır. Bazı insanlar cinsel ilişkiye girmemeleri gerektiğini, seksin iyi bir şey olmadığını, mastürbasyon yapmaya gerek olmadığını düşünüyor olabilir. Böyle durumlarda rüyalar devreye girer. Eğer rüyada cinsel tatmin oluyor ve gündüz orgazm olamıyorsanız bu fiziksel bir problem olmadığını ve kişinin kendi cinselliği ile ilgili problem yaşamasının cinsel zevk almasını engellediğini gösterir.

