Yaygın görülen cinsel içerikli 3 rüya ve anlamı

Gerçek hayatta pek hoşlanmadığınız birini gördüğünüz cinsel içerikli bir rüyanın ardından dehşet içinde uyandınız mı hiç? İşte gördüğünüz bu ilginç rüyaların zihninizdeki karşılığı...

Yaygın görülen cinsel içerikli 3 rüya ve anlamı
İlişki
Giriş: 16 Kasım 2022 14:32 Güncelleme: 16 Kasım 2022 14:38
ABONE OL

Rüyalar hakkında hala bilmediğimiz birçok şey bulunuyor. Rüyada seks yapmak ise pek çok anlama gelebiliyor. Peki, hangi seks rüyası hangi anlama gelir?


Rüyada yanlış kişiyle seks yapmak

Patronunuz, bir meslektaşınız, otobüs durağındaki o tuhaf adam ya da - nefesi kesilen - pek iyi erkek arkadaşınız olmayan biri olsun… Birlikte uyanmak istemediğiniz biri ile rüyada seks yaptığınızı görmek endişe verici olabilir.


Bu rüya ise aslında o kişide beğendiğin bir yönü kendine uyarlamak istediğinizle ilgilidir. Diyelim ki, kendine çok güvenen, kendini iyi ifade eden bir patronunuz varsa ve siz rüyanızda o patronla seks yaptığınızı görüyorsanız onun kişiliğinin bir yönünü istiyor olabilirsiniz.


Cinsel şiddet ile ilgili rüyalar

Rüyanızda cinsel saldırıya maruz kaldığınızı görüyorsanız bu pek tabii ki sizin altta yatan bir fantezinizi ifade etmez, onu deneyimlemek istediğiniz anlamına gelmez. Rüyada cinsel şiddete tanık olmak ve hiçbir şey yapmamak standart bir kaygı rüyasıdır. Kontrolün sizde olmadığını hissettiğiniz zamanlarda bu rüyayı görebilirsiniz. Örneğin iş yerinde sesiniz yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? ya da hayatınızın herhangi bir alanında eziliyor musunuz? Böyle bir rüya bu duygularınızın açığa çıkışı olabilir.


Mastürbasyon ile ilgili rüyalar

Rüyada mastürbasyon yaptığınızı görüyorsanız bu çok büyük ölçüde genel olarak mastürbasyon hakkında ne hissettiğinize bağlıdır. Bazı insanlar cinsel ilişkiye girmemeleri gerektiğini, seksin iyi bir şey olmadığını, mastürbasyon yapmaya gerek olmadığını düşünüyor olabilir. Böyle durumlarda rüyalar devreye girer. Eğer rüyada cinsel tatmin oluyor ve gündüz orgazm olamıyorsanız bu fiziksel bir problem olmadığını ve kişinin kendi cinselliği ile ilgili problem yaşamasının cinsel zevk almasını engellediğini gösterir.


Referanslar:

Stevie Martin. "What 5 Weird (But Common) Sex Dreams Mean, According To A Therapist". Şuradan alındı: https://www.refinery29.com/en-us/2017/05/156976/weird-sex-dream-meaning


Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?
Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?

Rüyalar hakkında bilmediğiniz 9 şey

Konu uyku olunca bilmediğimiz pek çok şey var... Aşağıda rüya ile ilgili gerçekler ve mitlerden bazılarını bulacaksınız.

10
Beyinde gerçekleşen bir şeyler olduğunu biliyoruz ve neden olduğuna dair de tahminlerimiz var. Uzmanların bile konu uyku ve rüya olduğunda bildikleri teoriden öteye gidemiyor. Uyku çok uzun bir süredir günlük olayların düzenlenip saklandığı bir süreç olmuştur ve yapılan araştırmalar da bu görüşü desteklemiştir. Geceleri beyin metaforik olarak yutkunmaya ve gün içinde aldığı bilgileri sindirmeye başlıyor. Beynin sakladıkları da bizim kim olduğumuzla ilgilidir. Konu rüya olunca da bir sürü şey bildiğimizi sanıyoruz.
Bütün gece rüya görürüz Rüyanın sadece REM evresinde gerçekleştiğini biliyor olabilirsiniz ama aslında sürekli bir rüya halindeyiz. REM uykusu sırasında rüyalara daha çok odaklanıyoruz. Rüyayı görmüyor olmamız, olmadığı anlamına gelmiyor. Gece ilerlediğinde, REM uykusu periyodları uzar ve rüyalarımızın büyük bir çoğunluğu gecenin üçte birinde görülür.
Böceklerin ve balıkların REM uykusu yoktur Bazı rüyalar REM uykusu dışında gerçekleşse de, diğer türlerde REM uykusunu tanımlama sadece tahminden öteye gidemiyor. Ancak bütün memeliler, sürüngenler ve bazı kuşlar REM uykusunu yaşıyor. Bu nedenle rüya görme ihtimalleri de oldukça yüksek.
Eğer çalar saat ile uyanıyorsanız rüyanızı hatırlamanız çok zordur Sizi dünyaya çağıran alarmın yarattığı travma, birkaç saniye önce dolaştığınız diyarları unutmanızı sağlar. Rüyaları hatırlamanızın en iyi yolu, yavaş yavaş uyanmak ve ayılma sürenizi dakikalara yaymaktır. Rüyalarınızı hatırlamak için de kendinizi zorlamayın.
Rüyalarını hatırlayan insanların beyin aktivitesi çok farklıdır 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre, rüyalarını hatırlayan insanların beyninde temporo- parietal denilen bölgenin daha çok aktivite sergilediği görülmüştür. Bu farklılık sadece uyku sırasında değil ayıkken de görülmüştür. Rüyalarını hatırlayan insanlar, uyku sırasında seslere karşı da daha duyarlıdır.
Bedeniniz rüyalara uyanıkmışsınız gibi tepki verir Bazen rüyamızda gördüğümüz bir insana kızgın bir şekilde uyanırız. Biyolojik olarak gözlerinizi açtığınızda da hisleriniz devam eder. Rüyada yaşadığımız deneyim, bedenimizde ve beynimizde aynı şekilde kaydedilir. Kan basıncınız veya kalp hızınız artabilir. Örneğin gerçek hayatta stresli bir senaryo, rüyadaki duygusal deneyimlerle pekişebilir.
Gerçek zamanlı rüya görürüz Rüyaların çok kısa sürdüğü mitine rağmen, aslında rüyalar 20,30 ve hatta 60 dakika bile sürebilir. Gecenin başında sadece birkaç dakika sürse bile, gece ilerledikçe REM aşamasında uzanır.
Kabuslar her zaman korku ile ilgili değildir Kötü rüyalar aslında korkutucudur ancak iş başında olan başka duygular da vardır. Yapılan bir araştırmaya göre, kabuslar ve kötü rüyalar genellikle başarısızlık, endişe, karmaşa, üzüntü ve suçluluk duygusunu ortaya çıkarır. Erkeklerin gördüğü kötü rüyalar görmek genellikle şiddet ve fiziksel agresyonla ilgilidir. Kadınların kötü rüyaları ise genellikle ilişki içindeki sorunlarla ilgilidir.
Rüyalarınız garip değildir, siz onlara garip dersiniz Rüyanızda dev yeşil bir örümcek ve Kraliçe Mary ile su altında poker oynadığınızı görmeniz garip değildir. Sadece uyanıp gerçek hayata adım attığınızda bu size garip gelir. Rüya alemi ve gerçek dünya arasında karşılaştırma yapmak, birbirinden farklı iki kültürün yemek alışkanlığını karşılaştırmak gibidir.
Rüyanızda ölebilir ya da bir felaketten sağ çıkabilirsiniz Pek çok insan, rüyada ölmenin öleceğiniz anlamına geldiğine inanır ancak bu doğru değildir. Eğer rüyada ölme fırsatı yakalarsanız peşinden gidin. Bilinç ölümsüzdür ve bedenden bağımsızdır ve rüyada ölmek gerçekten değişik bir deneyim olabilir.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.