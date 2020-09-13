Neden uyanır uyanmaz yatağınızı toplamamalısınız?

Yatağınızı havalandırmamanız kötü sonuçlar doğurabilir.

Neden uyanır uyanmaz yatağınızı toplamamalısınız?
Sağlık
13 Eylül 2020 Pazar

Bir araştırmaya göre sabahları yatağınızı toplamak daha mutlu olmanıza ve daha sağlıklı bir gece uykusu çekmenize yardımcı oluyor. Ancak bazı zamanlar, en zararsız alışkanlıklarımızın bile kötü etkileri olabiliyor. Gelin sabah yatak toplama rutininize beraber farklı bir açıdan bakalım.


Yastığınızda istenmeyen misafirler olabilir

Bir araştırmaya göre, yatağınızı toplamak zihninizin rahatlamasını sağlarken diğer bir taraftan toz maytlarına da güzel bir ev oluşturuyor. Bu maytları mikroskop olmadan göremiyorsunuz ve yastığınızın düşündüğünüzün aksine temiz olmadığını da fark edemiyorsunuz.


Yatak maytları için harika bir atmosfer oluşur

Yatak maytları, yatağınızın karanlık ve nemli yerlerinde yaşamayı severler ve ölü cilt hücreleriyle beslenirler. Sabah uyanıp hemen yatağınızı topladığınızda onları da battaniyenizle beraber kendi ideal ortamlarına bırakırsınız. Maytlar, cildinizde hassaslık yaratabilir ve hatta sivilce oluşturabilir. Maytların bıraktıkları gözle görülemeyen dışkıları ise insanların alerjik tepkiler göstermelerine yol açabilir. Bu tepkiler arasında göz yaşarmaları, hapşırma ve hatta astım bile vardır.


Maytların en büyük düşmanı: Güneş ışığı

Eğer sabahları yatağınızı bir süreliğine toplamadan bırakırsanız, mayklar hava akımından ve güneş ışığından etkilenir ve ölürler. Bu nedenle yatağınızı birkaç saatliğine havalandırmak çok önemlidir. Bunlara ek olarak, eğer yatak maytlarıyla bir savaş halindeyseniz dematologların mayklara karşı böcek öldürücü ilaç kullanımına şiddetle karşı olduklarını bilmelisiniz. Bunun yerine, yatağınızı elektrikli süpürgeyle temizlemek daha doğru olacaktır. Tabii ki yatağınızdaki tüm maytlardan kurtulacağınızın bir garantisi yok ancak, bu onların sayısının azalmasına ve alerjilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Siz en iyisi tatsız misafirlerden korumak için yatağınızı her sabah havalandırmayı unutmayın!


İskandinavlardan hayatınızı daha rahat hale getirecek ipuçları
İskandinavlardan hayatınızı daha rahat hale getirecek ipuçları

Referans: Why It's Bad to Make Your Bed Right After You Wake Up. Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/why-its-bad-to-make-your-bed-right-after-you-wake-up-798870/



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