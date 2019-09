Dikkat araçta bebek var!

Bebekle yolculuk yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Bebeğinizle yolculuk yapmaya dair endişeleriniz mi var? Uzmanlar bebeğinizle veya çocuğunuzla seyahat ederken dikkat etmeniz gerekenleri anlattı.

Bebekli ailelerin yolculukta neler yaşayacakları konusundaki endişeleri oluyor. Özellikle ilk bebekse, daha önce tecrübe etmedikleri konular ebeveynleri korkutuyor. Önceden bilgi sahibi olup plan yapmak, yolculuk esnasında daha az sıkıntı yaşamayı hatta keyifli bir yolculuk geçirmeyi sağlayabilir. İşte uzmanların konu hakkındaki görüşleri...

Bebekle rahat seyahatin püf noktaları

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekleriyle yola çıkacak aileler için tavsiyelerde bulundu.

Evde giydiği kıyafetleriyle rahat eder

“Yola çıkmadan önce ihtiyaç duyabilecek her şeyin bir listesini yapıp bu listeye sadık kalınmalı” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, yolculuğa hazırlık aşaması ile ilgili bilgiler verdi:

Yemek ve yatma zamanı için saat belirleyip, bebeği hep aynı saatte yedirip uyutmaya dikkat edilmeli.

Bebeğin kendisini daha güvende hissedebilmesi ve yabancılık çekmemesi için, sevdiği bir battaniyeyi veya oyuncağı yanında olmalı.

Bir tane seyahat yatağı ya da oyun parkı satın alıp, tatile gitmeden önce bebeğin buna alışması sağlanmalı.

Kalınacak otelde bebek bakım veya oyun odası hizmetleri olup olmadığı öğrenilmeli.

İçinde derece, bandaj, bebeğin kullandığı ilaçlar ve bebeğin doktorunun numarası olan bir ilk yardım çantası hazırlanmalı.

Rahat giysiler ve yedekleri yanınızda olmalı. Ev ortamında giyilen kıyafetlerin giyilmesi çocukların huzursuz olmalarını önler.

Uzun yolculuklarda en sevdikleri birkaç oyuncak, boyama kitapları ve kalemleri, masal kitapları iyi zaman geçirmelerini sağlar.

Uçakta veya otobüste verilen yiyecek ve içecekler yerine bebeğe uygun ona özel yiyecek ve içecekler tercih edilmeli.

Biberonla beslenen bebekler için kısa süreli yolculuklarda en az 2, uzun süreli yolculuklarda ise 3 temiz biberon bulundurulmalı.

Yeterince alt bezi ve ıslak mendil de unutulmaması gereken diğer ihtiyaçlardır.

Bebekle uçak yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

“Uçakla seyahat oldukça konforlu yolculuk şekillerinden biri olması dolayısıyla, giderek daha fazla ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Uçuş konforu ve risklerin en aza indirilebilmesi için sağlıklı bir bebeğin ilk ayını doldurduktan sonra uçması öneriliyor” ifadelerini kullanan Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekle uçak yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı:

Uçarken en önemli sorun kulaklarda oluşur. Özellikle kalkış ve iniş sırasında kabin içi basıncında olan değişikliklerden dolayı bebekler kulaklarında hissettikleri dolgunluk hissi ve ağrı nedeniyle, şiddetli bir şekilde ağlayabilirler. Bunu engellemek için yolculuk öncesinde bebeğin doktoruna da danışılarak, genellikle soğuk algınlığı için kullanılan bir ağrı kesici şurubun verilmesi uygun olabilir. Bu sayede orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki borusunun daha kolay açılması sağlanarak dolgunluk hissinin gelişmesi önlenebilir.

Kulağı rahatlatacak başka bir önlem de yutkunmayı sağlamaktır. Bebekler de emerek yutkundukları için kalkış sırasında emzirilmeleri kulak ağrısı duymalarını engelleyebilir. Daha büyük çocuklara da sevdikleri içecekler içirilmesi ya da çiklet çiğnetilmesi de aynı etkiyi yapabilir.

Uçak yolculuklarında vücut susuz kalma sorunuyla da karşılaşabilir. Bunun en önemli sebebi; uzun uçak yolculuklarında sürekli olarak huzursuz olan çocukların, uçakta verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesidir. Bebeklerin sık sık emzirilmeleri (yarım saatte bir), büyük çocukların da her zaman severek içtikleri içeceklerin yanlarında bulundurulması bu durumu önlemeye yardımcı olur.

Kabine sadece uçuş sırasında gerekecek çantaların alınması ve diğer tüm çantaların bagaja verilmesi havaalanı ve kabindeki hareket yeteneğinizi artırır.

Uçuş saatinin çocuğun günlük uyku saatlerine denk gelmesi yolculuğun daha kolay geçmesini sağlar.

Aktif enfeksiyonu olan çocukların zorunlu olmadıkça iyileşene kadar uçmamaları gerekir. Özellikle bir kulak enfeksiyonu varsa kabin içi basınç değişiklikleri çok şiddetli kulak ağrılarına yol açabiliyor. Sinüziti olan çocuklarda da aynı şekilde şiddetli baş ağrıları oluşabilir. İshali olan çocuklar uzun süren uçak yolculuklarında aşırı sıvı kaybedebileceklerinden, ishal düzelene kadar uçmaları önerilmez. Kronik kalp ve akciğer hastalığı olan çocukların da uçuş öncesi doktor kontrolünden geçmelerinde yarar vardır.

Bebekle araba yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

“Ailecek arabayla seyahat etmek, uzun vakit alsa da istenilen zamanda mola verilebilmesi ve aile fertlerini yakınlaştırması dolayısıyla tercih edilen bir seyahat şekli” şeklinde konuşan Uzm. Dr. Sinem Karaca Atakan, “Eğer tatile arabayla çıkılacaksa, birkaç önemli noktaya dikkat edilmelidir” diyerek uyarılarda bulundu:

Bebekler kucakta değil, kendileri için özel olarak tasarlanmış araba koltuğunda oturmalıdır. Eğer bebek huysuzluk yaparsa, araba durdurulmalı, araba hareket halindeyken asla koltuktan çıkarıp kucağa alınmamalıdır.

Oynaması için çok sayıda oyuncak hazır bulundurulmalıdır. Oyuncakların hepsini bir anda eline vermek yerine, sıkıldıkça birer birer vermek dikkatini çekecektir.

Arabada sert, ağır ve sivri eşyalar varsa, bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Böylece ani fren yapmak gerekirse, bunların etrafa saçılıp bebeğe zarar verilmesi önlenebilir.

Her iki saatte bir durup mola verilmelidir. Etrafa bakınması, vücudunu esnetmesi ve gerekiyorsa bezinin değiştirilmesi uygun olabilir.

Bebeğe özel atıştırmalıklar veya bebeğin sevdiği yiyecekler yolculuk esnasında çantada bulundurulmalıdır.

Bebekle seyahate çıkmadan önce neler yapılmalıdır?

Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gönen ebeveynlere bebekle tatil ve seyahat hakkında bilgilendiriyor.

Son bir ay içinde muayene olmadıysa tatile çıkmadan önce doktorunuz ile mutlaka görüşmelisiniz.

Seyahat öncesinde ani değişiklikler yapmayın; örneğin memeden kesme, tuvalet eğitimi vs.

Seyahatiniz toplu taşımacılıkla ise yolcu sayısının az olduğu, otomobilleyse de trafiğin yoğun olmadığı saatlerde olmasına dikkat edin. Eğer bebeğinizde arabada uyuma alışkanlığı varsa yola çıkışı onun uyku saatlerine getirin, eğer araçlarda uyuyamıyorsa o zaman onu uyutup sonra yola çıkmalısınız.

Sıcak havalarda yapılan uzun seyahatlerde her iki saatte bir mola verilmelisiniz.

Bebeğin koltuğuna oyuncakları yapıştırmalı veya 10 santimden uzun olmayan bağlarla bağlamalısınız.

Bebeği sıcak veya ılık havalarda asla park ettiğiniz araçta yalnız bırakmayın, pencereler açık bile olsa arabada ısı tehlikeli boyutlara yükselebilir.

Uçak yolculuğunda çocuğunuza özgü menü siparişini 24 saat önceden verebilirsiniz. Bununla birlikte yanınıza bir miktar yiyecek alırsanız, uzun süren gecikmeli yolculuklarda size yardımcı olacaktır.

Uçakla seyahatte ön koltuklardan veya koridor tarafından yer ayarlayın. Eğer uçak tamamen dolu değil ve bütçenize uygun ise yanı boş olan bir koltuktan yer ayırtmayı deneyebilirsiniz.

Bebeğiniz uçak inip kalkarken basınç değişikliği nedeniyle rahatsız olabilir, bu nedenle bu sıralarda emzirmek veya yiyecek vermek kulakta basınç artışını engellemeye yardımcı olur.

Uçak yolculuğunda uçağı en son terk edin. Bagaj için erken giderseniz bu süre zarfında beklemenizin bebeğinizi rahatsız edeceğini unutmayın.

Çocuğunuzu yaşına ve kilosuna göre bebek koltuğuna yüzü arkaya veya öne bakacak şekilde yerleştirin. Bir yaşına kadar ya da kilosu 10 kilogramın altında olan tüm bebeklerin yüzü arabanın arkasına dönük şekilde oturtulması gerekir. Koltuğu da otomobile emniyet kemeriyle gergin olarak bağlamak unutulmamalı.

Bebeğinizi yola çıkmadan 15-20 dakika öncesinde besleyebilirsiniz. Ancak yolculuk esnasında beslemek ve bebeğinize bir şeyler içirmek sakıncalı olabilir.

Arabanızda yan hava yastığı varsa ve çocukların oturduğu tarafa yakınsa tehlikeli olabilir.

Çocuğunuzla sağlıklı bir tatil için önemli ipuçları

Memorial Etiler Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Gökhan Mamur, tatile çıkmadan önce çocuğunuzun psikolojisi hakkında bilmeniz gereken konular ile ilgili bilgi verdi.

Küçük çocukla tatilde beklentileriniz az, sabrınız bol olmalı

Nereye gideceğiniz, nasıl yolculuk yapacağınız hakkında mutlaka çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak karar verin. Unutmayın ki; o mutlu olursa siz de mutlu olacaksınız. Tatile çıkmadan önce doktorunuza danışmak da uygun olacaktır.

Çocuğu ile yalnız yolculuk eden ebeveyn için koridor koltuğu en ideal olanıdır

Yanınızda yiyecek ve içecek bulundurmanız uygun olacaktır. Uçuş sırasında üşüme ihtimaline karşı çantanızda giyecek bulundurabilir ya da uçaktaki görevlilerden battaniye isteyebilirsiniz. Kalkış ve inişte çocuğunuzun kulaklarında ağrı gelişebilir. Bu sırada su içme, sakız çiğneme, dış kulağa havlu uygulaması, burnu parmaklarla kapatıp dışarı hava vermeye çalışmak gibi uygulamalar rahatlama sağlayabilir.

Tren yolculuğunda kalabalık seferleri tercih etmeyin

Rezervasyonlarınızı erkenden yapın ve biletlerinizi önceden alın. Çocuğunuz için uygun yemek koşulları olup olmadığını araştırın. Mümkünse trenin çok kalabalık olmayacağı saatlerde seyahat etmeye çalışın. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir çantanın yanınızda olmasında fayda vardır. Bebek bezi, ıslak mendil, fazladan giysi gibi eşyalarınızın yanınızda bulunmasına özen gösterin.

Çocuğunuzun yolculuk sırasında midesi bulanırsa uzaklara baktırın

Yolculukta bulantı herkesin keyfini kaçıracak bir sorundur. Doktorunuza yolculuk öncesi mutlaka danışın, bazı ilaçlar faydalı olabilir. Bileğe takılan ve akupunktur etkisiyle mide bulantısını önleyen bilezikler vardır. Aç karınla yola çıkmamaya özen gösterin. Sık sık, az az beslenme yolculuk için de uygundur. Asitli meyve sularından ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Temiz hava sağlayın. Çocuğunuzu pencere yanında oturtup, uzaklara bakmasını sağlamanız mide bulantısını azaltacaktır. Oyunlar, oyuncaklar, müzik ve şarkı söylemek gibi eylemler de yardımcı olur. Tüm bunlara rağmen torbanız hazırda bulunsun.

Tatil mekanı seçimi çok önemli

Tatil köyleri: Tek varış noktası, hazır yemekler, sürekli aktivite ve çocuklarınıza bakabilecek birimler sayesinde tatil için ideal mekanlardır.

Oteller: Çocuğunuz için uygun yatak olup olmadığını, çocuğunuzun ansızın acıkma ihtimaline karşılık 24 saat mutfak hizmeti alabilme durumunuzu, havuz, oyun odası gibi eğlence koşullarını, çocuk bakıcısı varlığını ve çamaşır yıkama olanağını sorgulamanızda yarar vardır.

Sezonluk kiralık evler, devre mülkler: Kiralamadan önce evi iyice araştırmak, evin şehre, doktora, lokantaya, markete yakın olmasına dikkat etmek ile evi çocuğunuz için güvenli hale getirmek önemlidir. Havuzlu veya denize yakın evlerde boğulmaya karşı çok dikkatli olmanız gerekmektedir.

Kamp kurmak: Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Kamp yaptığınız yere yakın bir otelin olmasında fayda vardır.

Yol için çanta hazırlığı yolun yarısıdır

Yolculuk için bol gıda almayı unutmayın. Yolculuğun en zorlu anlarında yeni bir oyuncağın sunulması genelde çok güzel ve sakinleştirici bir etki sağlar. Çocuğunuzun ona uygun bir sırt çantası takması kendisini önemli hissettirecektir. Bebek, araba, battaniye gibi çocuğunuzu rahatlatan bir eşyası varsa mutlaka yanınıza alın. Müzik ve hikaye kitapları da yolculukta kurtarıcıdır. Giysiler kolay yıkanan ve gideceğiniz yörenin hava koşullarına göre ayarlanmalıdır. Beklenmedik koşulları da göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Ağlama tepinme krizine giren çocuğunuza “herkes sana bakıyor” demeyin

Her şeye rağmen bu tür durumları yaşayacağınızı kabullenmenizde fayda var. Önlem almak en önemli yaklaşımdır. Acıkmadan önce beslenmesi, uykuya dalmaya çalışırken uygun koşulların sağlanması, sıkılmaya başlarken bunun fark edilmesi ve eğlencenin başlatılması gibi yaklaşımlar faydalı olacaktır. Bunlara rağmen çocuğunuz ağlama krizine girerse çevrenizdekilerden çekinmeyin. Genelde erişkinlerin ilk tepkisi çevreye dikkat etmektir. Böyle bir durumda çocuğunuzla evde baş başayken nasıl yaklaşımda bulunuyorsanız, o şekilde davranmanız uygun olacaktır.

Küçük çocuklarla tatili kolaylaştırmak için 7 ipucu

1- Acele etmeyin

Araba yolculuğunun çocuklar için oldukça sıkıcı ve rahatsız edici olabileceğini unutmayın. Üstelik altının bezlenme zamanı geçti ise, sık sık tuvalet molaları vermeniz de gerekebilir. Yeterli mola verebilmek için normal yolculuk süresine fazladan 2-3 saat eklemeyi unutmayın. Dinlenme tesislerinde durduğunuzda sadece ihtiyaç karşılamak değil, çocuklarınızın hareket edip koşarak biriken enerjisini boşaltmaları için fazladan zaman harcamayı da unutmamalısınız. Bu sizin için de faydalı olacaktır çünkü arabaya dönüldüğünde uykuya geçmek için daha hazır olurlar. Yolculuklarınızda acele etmeyin, zamanla yarışmayın, böylece stresten de uzaklaşırsınız.

2- Hazırlıklı olun

Her şey için hazırlıklı olmalısınız, her şey için. Araba tutmasına karşı bol yedek kıyafet, farklı ve ani temizlik için ıslak mendil, ilk yardım çantası, yara bandı vs. Bir çocuğun her an her yerde ihtiyacı olabilecek ve sizin de deneyimleriniz sayesinde çoktan öğrenmiş olmanız gereken ihtiyaç malzemeleri...

3- Mutlu olun

Yolculuklarda iyi vakit geçirmenin nesi yanlış olabilir ki? Arabada çocuklarınızı eğlendirecek saçma sapan şarkılar söylemek sizi de neşelendirecektir. Ya da bir oyun oynamak.. Geçen motosikletlileri saymak mesela, ilk gören ve bağıranın hanesine yazılır sayı. Ve her oyun gibi kazanan ödüllendirilebilir. Yaratıcı olun!

4- Yanınızda aperatifler bulundurun

Arabada bir şeyler atıştırmak ya da meyve suyu içmenin hiçbir zararı yok. Üstelik bu verdiğiniz mola sayısını da azaltabilir. Hem çocuğunuzun ne zaman acıkacağı belli olmaz tabii sizin de yakın mesafede bir restoran yokken acıkmaya başlamanız sürüş konsantrasyonunuzu bozup sinirlerinizi yersiz gerebilir.

5- Şarkı söyleyin

Çocuklar şarkı söylemeyi sever. Küçük çocuklar için ‘ali babanın bir çiftliği var’ yeterli olurken, biraz daha büyükler için popüler pop şarkıları eğlenceli olabilir. Camları açın ve bağıra bağıra şarkı söyleyin. Karşılaşacağınız arabalardaki insanlar deli olduğunuzu düşünebilir ama heyy bu kimin umurunda? Çocuklarınız mutlu, siz eğleniyorsunuz.. Sürüşün tadını çıkarın!

6- Öğrenin

Her yolculuk çocuğunuz için yeni şeyler öğreneceği bir deneyim olabilir. Elbette bu aynı zamanda sıkıcı olmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Geçtiğiniz şehirlerin görülmesi gereken önemli tarihi ya da doğal noktaları varsa sizi uğramaktan alıkoyan nedir? Belki siz kendiniz bile henüz görmemişsinizdir. Yolculuk öncesinde güzergahınızla ilgili bilgilendirici bir kitap edinin, çocuğunuzun ve kendinizin bilgilerine yenilerini katacak yerleri gözden geçirin.

7- Oyuncak bulundurun

Yanınıza çocuğunuzun favori birkaç oyuncağını almadan evden çıkmayın. Uzun yolculuklara çıkarken yanında tanıdığı ve sevdiği oyuncakların olması onu rahatlatacaktır. Sonuçta tüm yolculuk boyunca oyun oynayamaz, şarkı söyleyemezsiniz değil mi? Oyalanması için başka şeylere de ihtiyacı olacak.