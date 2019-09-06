Dikkat araçta bebek var!

Bebekli ailelerin yolculukta neler yaşayacakları konusundaki endişeleri oluyor. Özellikle ilk bebekse, daha önce tecrübe etmedikleri konular ebeveynleri korkutuyor. Önceden bilgi sahibi olup plan yapmak, yolculuk esnasında daha az sıkıntı yaşamayı hatta keyifli bir yolculuk geçirmeyi sağlayabilir. İşte uzmanların konu hakkındaki görüşleri...
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekleriyle yola çıkacak aileler için tavsiyelerde bulundu.
“Yola çıkmadan önce ihtiyaç duyabilecek her şeyin bir listesini yapıp bu listeye sadık kalınmalı” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinem Karaca Atakan, yolculuğa hazırlık aşaması ile ilgili bilgiler verdi:
“Uçakla seyahat oldukça konforlu yolculuk şekillerinden biri olması dolayısıyla, giderek daha fazla ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Uçuş konforu ve risklerin en aza indirilebilmesi için sağlıklı bir bebeğin ilk ayını doldurduktan sonra uçması öneriliyor” ifadelerini kullanan Dr. Sinem Karaca Atakan, bebekle uçak yolculuğu yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlattı:
“Ailecek arabayla seyahat etmek, uzun vakit alsa da istenilen zamanda mola verilebilmesi ve aile fertlerini yakınlaştırması dolayısıyla tercih edilen bir seyahat şekli” şeklinde konuşan Uzm. Dr. Sinem Karaca Atakan, “Eğer tatile arabayla çıkılacaksa, birkaç önemli noktaya dikkat edilmelidir” diyerek uyarılarda bulundu:
Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gönen ebeveynlere bebekle tatil ve seyahat hakkında bilgilendiriyor.
Memorial Etiler Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Gökhan Mamur, tatile çıkmadan önce çocuğunuzun psikolojisi hakkında bilmeniz gereken konular ile ilgili bilgi verdi.
Küçük çocukla tatilde beklentileriniz az, sabrınız bol olmalı
Nereye gideceğiniz, nasıl yolculuk yapacağınız hakkında mutlaka çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak karar verin. Unutmayın ki; o mutlu olursa siz de mutlu olacaksınız. Tatile çıkmadan önce doktorunuza danışmak da uygun olacaktır.
Yanınızda yiyecek ve içecek bulundurmanız uygun olacaktır. Uçuş sırasında üşüme ihtimaline karşı çantanızda giyecek bulundurabilir ya da uçaktaki görevlilerden battaniye isteyebilirsiniz. Kalkış ve inişte çocuğunuzun kulaklarında ağrı gelişebilir. Bu sırada su içme, sakız çiğneme, dış kulağa havlu uygulaması, burnu parmaklarla kapatıp dışarı hava vermeye çalışmak gibi uygulamalar rahatlama sağlayabilir.
Rezervasyonlarınızı erkenden yapın ve biletlerinizi önceden alın. Çocuğunuz için uygun yemek koşulları olup olmadığını araştırın. Mümkünse trenin çok kalabalık olmayacağı saatlerde seyahat etmeye çalışın. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak bir çantanın yanınızda olmasında fayda vardır. Bebek bezi, ıslak mendil, fazladan giysi gibi eşyalarınızın yanınızda bulunmasına özen gösterin.
Yolculukta bulantı herkesin keyfini kaçıracak bir sorundur. Doktorunuza yolculuk öncesi mutlaka danışın, bazı ilaçlar faydalı olabilir. Bileğe takılan ve akupunktur etkisiyle mide bulantısını önleyen bilezikler vardır. Aç karınla yola çıkmamaya özen gösterin. Sık sık, az az beslenme yolculuk için de uygundur. Asitli meyve sularından ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Temiz hava sağlayın. Çocuğunuzu pencere yanında oturtup, uzaklara bakmasını sağlamanız mide bulantısını azaltacaktır. Oyunlar, oyuncaklar, müzik ve şarkı söylemek gibi eylemler de yardımcı olur. Tüm bunlara rağmen torbanız hazırda bulunsun.
Tatil köyleri: Tek varış noktası, hazır yemekler, sürekli aktivite ve çocuklarınıza bakabilecek birimler sayesinde tatil için ideal mekanlardır.
Oteller: Çocuğunuz için uygun yatak olup olmadığını, çocuğunuzun ansızın acıkma ihtimaline karşılık 24 saat mutfak hizmeti alabilme durumunuzu, havuz, oyun odası gibi eğlence koşullarını, çocuk bakıcısı varlığını ve çamaşır yıkama olanağını sorgulamanızda yarar vardır.
Sezonluk kiralık evler, devre mülkler: Kiralamadan önce evi iyice araştırmak, evin şehre, doktora, lokantaya, markete yakın olmasına dikkat etmek ile evi çocuğunuz için güvenli hale getirmek önemlidir. Havuzlu veya denize yakın evlerde boğulmaya karşı çok dikkatli olmanız gerekmektedir.
Kamp kurmak: Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Kamp yaptığınız yere yakın bir otelin olmasında fayda vardır.
Yolculuk için bol gıda almayı unutmayın. Yolculuğun en zorlu anlarında yeni bir oyuncağın sunulması genelde çok güzel ve sakinleştirici bir etki sağlar. Çocuğunuzun ona uygun bir sırt çantası takması kendisini önemli hissettirecektir. Bebek, araba, battaniye gibi çocuğunuzu rahatlatan bir eşyası varsa mutlaka yanınıza alın. Müzik ve hikaye kitapları da yolculukta kurtarıcıdır. Giysiler kolay yıkanan ve gideceğiniz yörenin hava koşullarına göre ayarlanmalıdır. Beklenmedik koşulları da göz önünde bulundurmanız önemlidir.
Her şeye rağmen bu tür durumları yaşayacağınızı kabullenmenizde fayda var. Önlem almak en önemli yaklaşımdır. Acıkmadan önce beslenmesi, uykuya dalmaya çalışırken uygun koşulların sağlanması, sıkılmaya başlarken bunun fark edilmesi ve eğlencenin başlatılması gibi yaklaşımlar faydalı olacaktır. Bunlara rağmen çocuğunuz ağlama krizine girerse çevrenizdekilerden çekinmeyin. Genelde erişkinlerin ilk tepkisi çevreye dikkat etmektir. Böyle bir durumda çocuğunuzla evde baş başayken nasıl yaklaşımda bulunuyorsanız, o şekilde davranmanız uygun olacaktır.
Araba yolculuğunun çocuklar için oldukça sıkıcı ve rahatsız edici olabileceğini unutmayın. Üstelik altının bezlenme zamanı geçti ise, sık sık tuvalet molaları vermeniz de gerekebilir. Yeterli mola verebilmek için normal yolculuk süresine fazladan 2-3 saat eklemeyi unutmayın. Dinlenme tesislerinde durduğunuzda sadece ihtiyaç karşılamak değil, çocuklarınızın hareket edip koşarak biriken enerjisini boşaltmaları için fazladan zaman harcamayı da unutmamalısınız. Bu sizin için de faydalı olacaktır çünkü arabaya dönüldüğünde uykuya geçmek için daha hazır olurlar. Yolculuklarınızda acele etmeyin, zamanla yarışmayın, böylece stresten de uzaklaşırsınız.
Her şey için hazırlıklı olmalısınız, her şey için. Araba tutmasına karşı bol yedek kıyafet, farklı ve ani temizlik için ıslak mendil, ilk yardım çantası, yara bandı vs. Bir çocuğun her an her yerde ihtiyacı olabilecek ve sizin de deneyimleriniz sayesinde çoktan öğrenmiş olmanız gereken ihtiyaç malzemeleri...
Yolculuklarda iyi vakit geçirmenin nesi yanlış olabilir ki? Arabada çocuklarınızı eğlendirecek saçma sapan şarkılar söylemek sizi de neşelendirecektir. Ya da bir oyun oynamak.. Geçen motosikletlileri saymak mesela, ilk gören ve bağıranın hanesine yazılır sayı. Ve her oyun gibi kazanan ödüllendirilebilir. Yaratıcı olun!
Arabada bir şeyler atıştırmak ya da meyve suyu içmenin hiçbir zararı yok. Üstelik bu verdiğiniz mola sayısını da azaltabilir. Hem çocuğunuzun ne zaman acıkacağı belli olmaz tabii sizin de yakın mesafede bir restoran yokken acıkmaya başlamanız sürüş konsantrasyonunuzu bozup sinirlerinizi yersiz gerebilir.
Çocuklar şarkı söylemeyi sever. Küçük çocuklar için ‘ali babanın bir çiftliği var’ yeterli olurken, biraz daha büyükler için popüler pop şarkıları eğlenceli olabilir. Camları açın ve bağıra bağıra şarkı söyleyin. Karşılaşacağınız arabalardaki insanlar deli olduğunuzu düşünebilir ama heyy bu kimin umurunda? Çocuklarınız mutlu, siz eğleniyorsunuz.. Sürüşün tadını çıkarın!
Her yolculuk çocuğunuz için yeni şeyler öğreneceği bir deneyim olabilir. Elbette bu aynı zamanda sıkıcı olmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Geçtiğiniz şehirlerin görülmesi gereken önemli tarihi ya da doğal noktaları varsa sizi uğramaktan alıkoyan nedir? Belki siz kendiniz bile henüz görmemişsinizdir. Yolculuk öncesinde güzergahınızla ilgili bilgilendirici bir kitap edinin, çocuğunuzun ve kendinizin bilgilerine yenilerini katacak yerleri gözden geçirin.
Yanınıza çocuğunuzun favori birkaç oyuncağını almadan evden çıkmayın. Uzun yolculuklara çıkarken yanında tanıdığı ve sevdiği oyuncakların olması onu rahatlatacaktır. Sonuçta tüm yolculuk boyunca oyun oynayamaz, şarkı söyleyemezsiniz değil mi? Oyalanması için başka şeylere de ihtiyacı olacak.