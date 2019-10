Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

Aylak Vampirler (What We Do in the Shadows)

Vampir efsanelerinin tarihine dayanan ve sınırsız hayal gücüyle desteklenen Aylak Vampirler (What We Do in the Shadows), vampir hayatına dair yüzlerce yıllık kuralları günümüze mizahi bir biçimde uyarlıyor ve hem durum komedisi yaratıyor, hem de esprili kültürel göndermeler yapıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Taika Waititi ve Jemaine Clement ikilisi oturuyor.