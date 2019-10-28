Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

31 Ekim Cadılar Bayramı tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu sene Cadılar Bayramı programına, korku filmi gecesi de ekleyin...
28 Ekim 2019 Pazartesi
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Valerie ve Harikalar Haftası (Valerie and Her Week of Wonders)
Kadınlığa adım atmak üzere olan bir genç kızın kendini vampirlerin ve cadıların cirit attığı duyusal bir fantezi diyarında bulmasını konu ediniyor. Şair Vitezslav Nezval’in romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Jaromil Jires oturuyor.
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Kuduz (Rabid)
Cinsel endişe, hastalık gibi temaları ele alan David Cronenberg yönetmenliğindeki Kuduz (Rabid), bir araba kazasından ötürü geçirdiği ameliyat sonrası mutasyona uğrayan Rose adlı karakterin hikâyesini anlatıyor.
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Karanlığa Yakın (Near Dark)
Genç bir çiftçinin hoşlandığı kızın bir vampir olduğunu anlaması ve kızın ailesine katılarak karanlık bir maceraya sürüklenmesini konu ediniyor. Sinema tarihinin Oscar ödülüne layık görülen ilk kadın yönetmeni Kathryn Bigelow'un imzasını taşıyan film, aşkı şaşırtıcı bir şefkat ve çekicilik ile izleyiciye sunuyor.
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Cronos
Yönetmen Guillermo del Toro’nun ölümsüzlük fikrinin baştan çıkarıcılığına odaklı yapımı Cronos, izleyiciyi eline geçen bir antika obje ile kötücül ve bağımlılık yapan güçlerin hem sahibi hem de kurbanı olan Jesus Gris’in, karanlık ve sürükleyici dünyasına götürüyor.
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Gir Kanıma (Let the Right One In)
Oskar ve Eli arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yönetmenliğini Tomas Alfredson’un yaptığı film, sanat filmleri ile vampir filmleri janrının başarıyla harmanlandığı yapımlardan birini oluşturuyor.
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Bir Vampir Hikayesi (Byzantium)
Neil Jordan, Bir Vampir Hikayesi (Byzantium) adlı filminde, iki ölümsüz kadının hayatını ve aşklarını konu ediniyor. Sinematografisiyle beğeni toplayan bir yapım...
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Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive)
Jim Jarmusch’un Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive) adlı filmi, Detroit ve Tanca’nın zamanın sonsuzluğunda tekrar tekrar karşılaştığı, aşk ve yaşlılığın, müzik ve hayatta kalışın oluşturduğu karanlık bir hayal alemi yaratıyor.
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Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız (A Girl Walks Home Alone at Night)
Kadınların güçlü olduğu özgün bir vampir filmi olarak karşımıza çıkıyor. Tekinsiz bir kasabada yaşayan ve kasabayı tüm lanetlerinden arındırmak için suçluların peşine düşen bir kadın vampiri konu edinen film, yönetmen Ana Lily Amirpour ilk uzun metrajlı filmini oluşturuyor.
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Aylak Vampirler (What We Do in the Shadows)
Vampir efsanelerinin tarihine dayanan ve sınırsız hayal gücüyle desteklenen Aylak Vampirler (What We Do in the Shadows), vampir hayatına dair yüzlerce yıllık kuralları günümüze mizahi bir biçimde uyarlıyor ve hem durum komedisi yaratıyor, hem de esprili kültürel göndermeler yapıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Taika Waititi ve Jemaine Clement ikilisi oturuyor.
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Deniz Kızlarının Şarkısı (The Lure)
Polonyalı yönetmen Agnieszka Smoczynska’nın kendi gençliğini yansıttığını söylediği, annesinin gece kulübünde büyürken yaşadıklarından ilham alarak yazdığı Deniz Kızlarının Şarkısı (The Lure), Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı masalına farklı bir yorum getiriyor.
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Dönüşüm (The Transfiguration)
Vampir mitolojisine gönderme yapan Dönüşüm (The Transfiguration), Michael O'Shea imzasıyla izleyiciyle buluşuyor.
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