Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

Karanlığa Yakın (Near Dark)

Genç bir çiftçinin hoşlandığı kızın bir vampir olduğunu anlaması ve kızın ailesine katılarak karanlık bir maceraya sürüklenmesini konu ediniyor. Sinema tarihinin Oscar ödülüne layık görülen ilk kadın yönetmeni Kathryn Bigelow'un imzasını taşıyan film, aşkı şaşırtıcı bir şefkat ve çekicilik ile izleyiciye sunuyor.