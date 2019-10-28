Cadılar Bayramı'na özel korku filmleri

31 Ekim Cadılar Bayramı tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu sene Cadılar Bayramı programına, korku filmi gecesi de ekleyin...

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    Valerie ve Harikalar Haftası (Valerie and Her Week of Wonders)

    Kadınlığa adım atmak üzere olan bir genç kızın kendini vampirlerin ve cadıların cirit attığı duyusal bir fantezi diyarında bulmasını konu ediniyor. Şair Vitezslav Nezval’in romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Jaromil Jires oturuyor. 

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    Kuduz (Rabid)

    Cinsel endişe, hastalık gibi temaları ele alan David Cronenberg yönetmenliğindeki Kuduz (Rabid), bir araba kazasından ötürü geçirdiği ameliyat sonrası mutasyona uğrayan Rose adlı karakterin hikâyesini anlatıyor. 

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    Karanlığa Yakın (Near Dark)

    Genç bir çiftçinin hoşlandığı kızın bir vampir olduğunu anlaması ve kızın ailesine katılarak karanlık bir maceraya sürüklenmesini konu ediniyor. Sinema tarihinin Oscar ödülüne layık görülen ilk kadın yönetmeni Kathryn Bigelow'un imzasını taşıyan film, aşkı şaşırtıcı bir şefkat ve çekicilik ile izleyiciye sunuyor. 

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