Köpek portreleri

Alexander Khokhlov adındaki sanatçı, 'The Dog Show' adını verdiği çalışmasında, farklı köpek cinslerinin insana ait özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamış. Sanatçıya ve birçok köpek sahibine göre, köpeklerin de kendi karakterleri var!

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Sibirya kurdu, Husky
Kategori : Yaşam
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Sibirya kurdu, Husky

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