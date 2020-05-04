İlk Star Wars filmi olan "Star Wars: Yeni Bir Umut", 25 Mayıs 1977'de gösterime girdi. O günden beri dünyanın en çok izlenen ve en çok hayranı bulunan popüler kültür ikonu haline gelen Star Wars ile ilgili her detay, hayranları için önemli.
Aslında serinin ilk filminin gösterime girdiği gün olan 25 Mayıs Star Wars günü olarak kabul ediliyor olsa da, 4 Mayıs'ın ayrı bir esprisi var. Filmde sıkça kullanılan "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesinden "May the fourth" (Mayısın 4'ü) türetilmiş ve hatta 4 Mayıs 1979'da Margaret Thetcher İngiltere başbakanı seçildiğinde London's Evening News gazetesi yeni başbakanlarını "May the fourth be with you Maggie, congratulations" diye kutlamış. Bazı söylentilere göre bu tabirin yaygınlaşmasına neden olan da Demir Leydi'ye yazılan bu kutlama mesajıymış.
Serinin 8. filmi 2017'nin aralık ayında yayınlandı serinin son filmi ise 2019'da sevenleri ile buluştu.
Tüm galaksinin 4 Mayıs'ı kutlu olsun!
Güç sizinle olsun!