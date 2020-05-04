4 Mayıs Dünya Star Wars Günü

1977'den beri yayınlanan filmleri ile dünyanın en popüler film serisi haline gelen Star Wars'un hayranları her sene 4 Mayıs'ta Star Wars Günü'nü kutluyor.

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Güç seninle olsun!

İlk Star Wars filmi olan "Star Wars: Yeni Bir Umut", 25 Mayıs 1977'de gösterime girdi. O günden beri dünyanın en çok izlenen ve en çok hayranı bulunan popüler kültür ikonu haline gelen Star Wars ile ilgili her detay, hayranları için önemli.

Aslında serinin ilk filminin gösterime girdiği gün olan 25 Mayıs Star Wars günü olarak kabul ediliyor olsa da, 4 Mayıs'ın ayrı bir esprisi var. Filmde sıkça kullanılan "May the force be with you" (Güç seninle olsun) cümlesinden "May the fourth" (Mayısın 4'ü) türetilmiş ve hatta 4 Mayıs 1979'da Margaret Thetcher İngiltere başbakanı seçildiğinde London's Evening News gazetesi yeni başbakanlarını "May the fourth be with you Maggie, congratulations" diye kutlamış. Bazı söylentilere göre bu tabirin yaygınlaşmasına neden olan da Demir Leydi'ye yazılan bu kutlama mesajıymış.

Serinin 8. filmi 2017'nin aralık ayında yayınlandı serinin son filmi ise 2019'da sevenleri ile buluştu.

Tüm galaksinin 4 Mayıs'ı kutlu olsun!

Güç sizinle olsun!

Yeni başlayanlar için Star Wars
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Star Wars'un yeni filmi 'Star Wars: Son Jedi', 13 Aralık'ta vizyona girecek.   Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile destansı yolculuğuna devam ediyor. Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Laura Dern, Oscar Isaac, Gwendoline Christie ve Lupita Nyong'o gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rian Johnson oturuyor.

STAR WARS SET FOTOĞRAFLARI Efsane serinin setlerinden eğlen... STAR WARS'IN 10 ŞİFRESİ “Star Wars: Güç Uyanıyor”un göst...

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