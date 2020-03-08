Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz

2018 yılının sonuna doğru "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" adlı bir kitap yayımlandı. Bu bilim insanlarının arasında 15 kadın bilimcimiz de yer alıyor.

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    1) Özlem Türeci

    Özlem Türeci 20 yıldan fazla bir süredir kanser araştırmaları yapıyor. Araştırmalarının odak noktası, hematolojik olmayan kanserler için immünoterapötik ilaç hedeflerinin tanımlanması ve antikor geliştirmenin yanı sıra, aşı bazlı tedavilerin belirlenmesi. Özlem Türeci, 2001 yılında Mainz, Almanya’da bulunan GANYMED Pharmaceuticals AG’yi kurdu ve Kasım 2008’den bu yana genel müdürlük görevini yürütüyor ve başhekim olarak görev yapıyor.

     

    Tümör antijenlerinin karakterizasyonu için SEREX teknolojisini geliştiren Türeci, 1995 yılında Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği Vincenz Czerny Ödülü ve 1997’de University Saarland’ın Calogero Pagliarello Araştırma Ödülü’nü kazandı.

    Kaynak: onedio.com

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    2) Biykem Bozkurt

    Amerika’da Baylor College of Medicine’deki Kardiyoloji Bölümü’nde profesör olan Biykem Bozkurt, aynı zamanda aynı üniversitenin Kalp Yetmezliği Araştırma Kış Merkezi ve Mary ve Gordon Cain Vakfı Başkanı. Amerikan İç Hastalıkları Kurulu’ndan Kalp-Damar Hastalığı ve İleri Kalp Yetmezliği ve Kardiyak Transplantasyon sertifikalarına sahip.

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    3) Figen Söylemezoğlu

    2005 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü’ne sahip Söylemezoğlu’nun 150’nin üzerinde makale ve araştırması bulunuyor. Söylemezoğlu, Zürih Üniversitesi Nöropatoloji Enstitüsünde nöropatoloji alanında uzmanlaşmış ve Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Ajansında (IARC) 2000-2003 yıllarında beyin tümörleri üzerine çalışmalar yaptı. Çalışma alanları arasında sinir sistemi tümörleri, epilepsi patolojisi, göz tümörleri bulunuyor.

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