Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz

7) Lale Tokgözoğlu

Prof. Tokgözoğlu, 2003-2005 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği yönetim kurulu üyeliği, 2005-2009 yılları arasında genel sekreterliği yaptı. 2009-2013 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği eşbaşkanlığına seçildi. Bu görev tamamlanınca halen bu derneğin eğitim komisyonu başkanlığını sürdürmektedir. 2008 yılında 77’nci Avrupa Ateroskleroz Derneği Kongresi'ni ilk kez Türkiye’ye aldı.

Prof. Tokgözoğlu, Dünya Ateroskleroz Derneği Avrupa Federasyon başkanlığını 4 yıl süreyle yapmış, ardından 60 ülkenin oyu ile bu derneğin de genel sekreterliğine seçildi. Halen bu derneğin yönetim kurulunda çalışmaya devam ediyor. Prof. Tokgözoğlu, Fellow of the American College of Cardiology ve Fellow of the European Society of Cardiology unvanını taşıyor.