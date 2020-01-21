Güne pozitif başlamanın yolları nelerdir?

Düşünceler oldukça güçlüdür ve onları gerçekten değiştirmeyi isterseniz tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz.

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    Endişe sallanan sandalye gibidir, sizi oyalar ama hiçbir yere varmanızı sağlamaz. Eğer sürekli olarak hayatınızda nelerin ters gittiğini ya da gidebileceğini düşünüyorsanız, size iyi bir haberimiz var: Değişebilirsiniz. Düşünceler oldukça güçlüdür ve onları gerçekten değiştirmeyi isterseniz tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz. Yeni başladığınız gününüzü diğerlerinden daha iyi geçirmek için düşünce şeklinizde ufak değişiklikler yapın. İşte başlangıç için birkaç öneri:

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    1- Kendinizle en iyi arkadaşınızla konuşur gibi konuşun

    Kötü bir ruh hali içinde hissediyorsanız ne düşündüğünüzü kendinize sormak isteyebilirsiniz. Muhtemelen pozitif bir şey değil! Bu iç diyaloğa dikkat edin. En iyi arkadaşınızla kendinizle konuştuğunuz gibi konuşur musunuz? Eğer cevabınız ‘hayır’ ise, o zaman bunu değiştirmelisiniz. İçinizde söylenenler dışarıda olup biteni belirler. Eğer diyalog pozitifse ve bir aksilikle karşılaşmazsanız, kendinizle konuşmaya devam edin. Otomatik olarak şöyle şeyler demelisiniz: “Bunu yapabilirim. Daha önce de zorluklarla karşılaştım. Bunun geçici bir durum olduğunu biliyorum, her şeyi düzeltebilirim” Pozitif diyalog rahatlatıcı ve güçlendiricidir.

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    2- Negatif düşüncelerinizden kurtulmayı ve pozitif olanlarla değiştirmeyi deneyin

    Eğer iç diyalogunuzun pozitif olmadığını fark ederseniz, bu negatif düşüncelerden ‘sıradaki’ diyerek kurtulmayı ve yerine olumlu şeyler düşünmeyi deneyin. Bazen aklınızda birden bire belirebilecek kötü düşünceler olabilir ama bunları uzaklaştırmak elinizde!

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