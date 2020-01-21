1- Kendinizle en iyi arkadaşınızla konuşur gibi konuşun

Kötü bir ruh hali içinde hissediyorsanız ne düşündüğünüzü kendinize sormak isteyebilirsiniz. Muhtemelen pozitif bir şey değil! Bu iç diyaloğa dikkat edin. En iyi arkadaşınızla kendinizle konuştuğunuz gibi konuşur musunuz? Eğer cevabınız ‘hayır’ ise, o zaman bunu değiştirmelisiniz. İçinizde söylenenler dışarıda olup biteni belirler. Eğer diyalog pozitifse ve bir aksilikle karşılaşmazsanız, kendinizle konuşmaya devam edin. Otomatik olarak şöyle şeyler demelisiniz: “Bunu yapabilirim. Daha önce de zorluklarla karşılaştım. Bunun geçici bir durum olduğunu biliyorum, her şeyi düzeltebilirim” Pozitif diyalog rahatlatıcı ve güçlendiricidir.