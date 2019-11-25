"Yaşam Köyü" için son 5 milyon izleyici!

İZEV tarafından 18 Nisan 2018 yılında hazırlanan Yaşam Hakkı - Duvar (Roger Waters - Pink Floyd - Another Brick in The Wall) videosunun izlenme sayısı 10 milyona ulaşırsa engelli bireyler için bağımsız bir yaşam köyü kurulacak.

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"Yaşam Köyü" için son 5 milyon izleyici!

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), farklı bireylerin seslerini duyurabilmek amacıyla 30 farklı bireyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına klip çekti. Sözleri İZEV tarafından yeniden yazılan Yaşam Hakkı - Duvar (Roger Waters - Pink Floyd - Another Brick in The Wall) şarkısının 10 milyon izlenmesi durumunda yaşam köyü kurulacak. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan İZEV Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç şunları söyledi: "Farklı bireylerin aileleri bu dünyadan göçtüğü zaman, onların emanet edileceği kurumlar konusunda ciddi sıkıntılar var. Onların doğru desteklenecekleri kurum sayısı çok az. Maddi alt yapısı zayıf olan aileler için hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Hedefimiz, bu proje ve devam serisindeki etkiyle birlikte destekçi kitlemizi ve farkındalığı büyütmek. Bu işin içine daha fazla insanın eklenmesini sağlamak ve bağımsız 'yaşam köyü' kurmak. Bu köyde her yaştan ve her engel grubundan bireylerin hem kısa süreli kalmasını, hem uzun süreli emanet edilebilecek yurt kısımlarını bulunmasını sağlamak."

 

Videonun izlenme sayısı henüz 5 milyon 

Selda Bağcan, Koray Avcı, Yavuz Dizdar, Funda Arar ve Kubat gibi sanatçıların yer aldığı çalışma yayınlandığı günden bugüne 5 milyon izlendi. Videonun amacına ulaşabilmesi için 5 milyona daha ihtiyaç var. 

 

 

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