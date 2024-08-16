Volkanik patlamaların dünyamız için olumlu etkileri

Volkanik patlamalar ve buna bağlı depremlerin mahalleleri yok ettiği ve binlerce cana mal olduğu biliniyor. Doğanın bu şiddetli güçleri genellikle ölüm ve topyekun yıkımla ilişkilendirilir. Ancak volkanik aktivitenin çevreyi ve bölgede yaşayan insanları olumlu yönde etkilediği şeyler de var...

1- Atmosfer soğutması

Hem kül hem de kükürt gazını stratosfere kadar çıkmasını sağlayacak şiddetli volkanik patlamalar atmosferi yaklaşık yarım santigrat derecenin üzerinde soğutabiliyor. Kükürt gazı atmosferdeki suyla birleşerek atmosferde yıllarca kalabilen mikroskobik damlacıklar yaratıyor. Bu aerosol damlacıklarının etkisi, içinde yaşadığımız ve nefes aldığımız atmosferin en alt seviyesini soğutuyor.

2- Arazi oluşumu

Unutmayalım ki Hawaii Adaları'nın varlığını volkanik aktiviteye borçluyuz. Yanardağlardan çıkan lavlar yeni topraklar yaratıyor. Hawaii Adaları'ndaki toprakların tamamı bu şekilde oluştu ancak pek tabii bu kara oluşumu binlerce yıl sürebiliyor.

3- Verimli topraklar

Verimli toprak volkanik aktivitenin bir başka avantajıdır. Japonya, Endonezya, Filipinler ve Hawaii gibi yerlerde toprağa karışan volkanik malzeme birçok önemli besin sağlıyor. Tarım ve mahsul için mükemmel olan gerçekten verimli toprakların oluşmasını sağlıyor. Volkanlar aynı zamanda hayvanlar, bitkiler ve böcekler için yeni yaşam alanlarının oluşması için de iyi bir ortam yaratıyor.

4- Jeotermal enerji

Dünya üzerinde en yüksek yer altı sıcaklığına sahip yerler, aktif veya jeolojik olarak genç volkanların bulunduğu bölgelerde bulunuyor. Colorado Boulder Üniversitesi'ne göre, en aktif jeotermal kaynaklar normalde Ateş Çemberi gibi volkanların ve depremlerin meydana geldiği ana plaka sınırları boyunca bulunur. Bu da gösteriyor ki kaplıcalar ve jeotermal enerji volkanik etkinliklerin ek faydaları arasındadır…

5- Hammaddeler

Kükürt, bakır ve altın volkanik aktiviteden üretilir. Volkanlar aynı zamanda birçok inşaat malzemesinin de ortaya çıkmasını sağlar sağlar. Volkanik malzeme bloklar halinde yapılabilir ve malzemelerin çoğu, konglomera yapı blokları için kullanıldığı yerlerde çıkarılmaktadır.

Referanslar:

Ashley William. "6 ways volcanoes benefit Earth, our environment". Şuradan alındı: https://www.accuweather.com/en/weather-news/6-ways-volcanoes-benefit-earth-our-environment/348155