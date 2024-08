Volkanik patlamaların dünyamız için olumlu etkileri

Bir magmanın bileşimi, viskozitesi ve gaz içeriği, patlama hızı ve magma rezervuarının boyutu, patlamaların ne kadar patlayıcı oldukları da dahil olmak üzere birçok yönünü belirler. Volkanlar doğanın inanılmaz oluşumlarıdır. Yanardağlar hakkındaki bilgiler insanları her seferinde büyülese de yerleşim yerleriyle yakın olmaları yanardağların tarih boyunca önemli birer doğal afet kaynağı olmasına da sebep olmuştur. Peki, dünyanın en önemli yanardağları hangileri? Dünyanın en büyük yanardağı ve en ünlü 10 volkanı hangisi? İşte detaylar...

2. Fuji Yanardağı, Japonya: "Ateş Tanrıçası" Adını Aino kabilesinin "Ateş Tanrıçası"ndan alan Fuji Dağı, yeri, ateşi ve gökyüzünü simgelemektedir. Honshu Adası'ndaki 3776 metre uzunluğundaki karla kaplı bu yanardağ, önemli bir turistik çekim kaynağı olan beş güzel göle sahiptir. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Fuji Yanardağı'nın her ne kadar hareketsiz olduğu düşünülse de Fuji, her an patlayabilir.