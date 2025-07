Yazın deneyebileceğiniz saç modelleri

Her sabah dışarı çıktıktan 10 saniye sonra, ister maşa yapın isterseniz de düzleştirin saçınız hemen bozuluyor mu? Bu sıcak günlerde saçınızı ısı ile şekillendirmek yerine bu ısı kullanmadan yapabileceğiniz saç modellerini tercih edebilirsiniz.

1- Örgülü at kuyruğu

Bu oldukça basit bir saç modeli - tek ihtiyacınız olan bir veya iki sağlam toka. Saçınızı at kuyruğu yapın ve örün.

2- Saç bandanası

Saç bandanaları şu sıralar çok popüler. Saç bandanası kullanarak hem trend bir görünüme sahip olabilir hem de sıcak günlerde saçlarınızı yüzünüzden uzak tutabilirsiniz.

3- Klipsli tokalarla dağınık modelleri

Topuzla uğraşamıyorsanız, hiç sorun değil; stratejik olarak yerleştirilmiş birkaç tokayla saç tutamlarınızı yüzünüzden uzak tutabilirsiniz. Bu durumda, görünüm ne kadar dağınık olursa o kadar iyi. Sevimli tokalar bulun ve saçınıza gelişigüzel yerleştirin, böylece çok seveceğiniz bir stil elde edebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Pratik saç toplama yöntemleri

4- Kısa saçlara özel at kuyruğu

Kısa saçlı kızlar, saçlarını atkuyruğu yapmanın ne kadar zor olduğunu bilirler, ancak yılın bu zamanında bu çabaya değebilir. Saçlarınızda birkaç tel dökülse bile, yaz aylarında kısa saçlı bir atkuyruğu şık bir görünüm sunar.

5- Geriye doğru taranmış örgü

Nemle başa çıkmanın kesin bir yolu, geriye doğru taranmış bir saç modeli seçmektir. Bu geriye doğru taranmış örgüyü elde etmek için, saçınızı geriye doğru tarayın, ardından bir tokayla sabitleyin ve örün.

6- Örgülü topuz

Örgülü atkuyruğu sizi yeterince serin tutmuyor mu? Sorun değil. Örgülerinizi düzgün bir tepe topuzuyla toplayın.

7- Klasik kıskaçlı toka stili

Evde yaptığımızın bir tık daha düzenlisi…

8- Dağınık yüksek topuz

Dağınık topuzların altın çağını geri getirebilir miyiz? Gevşek bir at kuyruğu ve gelişigüzel toplanmış scalar… Bu topuz sokak stiline çok yakışıyor!

9- Gevşek örgülü at kuyruğu

Daha salaş bir görünüm için sıkı olmayan örgü modellerini tercih edebilirsiniz. Küçük bir bilgi: Bu örgü ile şapka çok yakışır.

Referanslar

Emma Ginsberg. "Put Down the Curling Iron: 13 Heatless Hairstyles to Try on Summer’s Hottest Days". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/hairstyles-for-hot-weather/ (22.07.2025).

İlginizi çekebilir: Afrika Örgüsü Hakkında Yanlış Bilinenler