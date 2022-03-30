Victoria Beckham'ın vazgeçilmezi ne?

David Beckham, konuk olduğu Podcast bölümünde eşi Victoria Beckham'ın 25 yıldır vazgeçmeden yediği yemeğin ne olduğunu söyledi.

Victoria Beckham'ın vazgeçilmezi ne?
Yaşam
30 Mart 2022 Çarşamba

Ünlü İngiliz şef Ruth Ragers'ın ünlülerle yemek üzerine sohbet ettiği Podcast serisi "The River Cafe's Table 4" Victoria Beckham ile ilgili çok şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Şubat ayında yayınlanan bir bölüme konuk olan David Beckham, Beckham ailesinin yeme alışkanlıklarından bahsetti.


David Beckham'ın eşi Victoria Beckham hakkında söylediği şaşırtıcı bir gerçek ise Victoria'nın yaklaşık 25 yıldır her gün aynı yemeği yiyor olmasıydı. Her gün ızgara balık ve sebze buğulama yiyen Victoria Beckham'ın bu alışkanlığından kolay kolay vazgeçmediği ortaya çıktı. David Beckham "Victoria'nın benim tabağımdan bir şey yediğini sadece Harper'a hamileyken gördüm. O akşam favorilerim arasına girmeyi başardı. Victoria'nın tabağımdan ne yediğini hatırlamıyorum ama o günden beri başka bir şey yediğini bir daha hiç görmedim" dedi.


Victoria Beckham konuk olduğu The River Cafe's Table 4 bölümünde ise yemek konusunda ne kadar seçici olduğundan bahsetmişti. Yemeklerinde asla yağ ve sos kullanmadığını belirtmişti. Diğer taraftan David Beckham, mutfakta oldukça hünerli ve Yahudi mutfağının yemeklerinin de büyük hayranı.


Çeviren: Dilara Koru


Referans: Vogue. Victoria Beckham Has Eaten The Same Meal Every Day For 25 Years. Şuradan alınmıştır: https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/victoria-beckham-diet

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