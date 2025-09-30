Uzunbacakların göç yolculuğu başladı

Sulak alanlarda ya\u015fayan t\u00fcrlerden uzunbacaklar, sonbahar\u0131n gelmesiyle birlikte k\u0131\u015flama alanlar\u0131na g\u00f6\u00e7 etmeye ba\u015flad\u0131. . Uzun bacaklar\u0131 sayesinde s\u0131\u011f sularda rahatl\u0131kla hareket edebilen t\u00fcr, bu \u00f6zelli\u011fiyle beslenme s\u0131ras\u0131nda b\u00fcy\u00fck avantaj elde ediyor. . Su k\u0131y\u0131lar\u0131, g\u00f6lc\u00fckler ve batakl\u0131klarda g\u00f6r\u00fclen uzunbacaklar, pembe ayaklar\u0131, k\u0131rm\u0131z\u0131 g\u00f6zleri ve zarif duru\u015fuyla dikkati \u00e7ekiyor. . T\u00fcr, topra\u011f\u0131n veya suyun i\u00e7inden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 b\u00f6cek, bal\u0131k ya da k\u00fc\u00e7\u00fck kabuklularla besleniyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
