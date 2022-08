Uzak mesafe ilişkinin sırları

Aşk, her zaman yanı başınızda olmayabilir ve gözden uzak olan gönülden de ırak olmak zorunda değil. Yine de uzak mesafe ilişkilerinin biraz daha fazla özen istediği de bir gerçek. Mesafelerin aranıza girmemesi ve kilometrelere rağmen yakın bir ilişki kurmak için bu ipuçlarına göz atın.

1. İlk adım: Buna değip değmeyeceğine karar verin

Uzun mesafeli ilişkiniz için fedakârlıklar yapmadan önce, sürmesi için bir şansı olup olmadığına karar vermelisiniz. Bazen, uzun mesafeli olsun ya da olmasın, bir ilişkiye enerji harcamak sizin yararınıza değildir. Eğer buna değeceğini düşünüyorsanız, ikinci adıma geçebilirsiniz.

2. İlişkiyi yeniden çerçeveleyin

Doğası gereği uzun mesafeli ilişkiler, fiziksel yakınlıktan daha az yararlanırlar ve en büyük desteği duygusal yakınlıktan alırlar. Partnerinizle fiziksel yakınlığın yerini tamamen alacak bir şey olmasa da alternatif bağlantı yöntemleri bulabilirsiniz.

3. Onunla değilken kendinize odaklanın

Aradaki mesafeler ve seyahatle geçen sürenin hayatınızdan kısılmaması için bu sürenin dışındaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Uzun mesafeli ilişkiler aslında bu konuda olumludur. İşte ya da okulda fazladan zaman ayırmanız gerekiyorsa, sırf meraktan yeni bir şeyler denemek istiyorsanız ya da sadece sessizlik istiyorsanız, bu özgürlüğe sahipsiniz.

4. Her gün konuşmaya çalışın

Uzun olmasa da her gün birbirinizle sohbet etmek, partnerinizi hayatınızın bir parçası olarak tutar. İlişkiler sadece büyük olayları, komik hikayeleri ve kişisel zaferleri anlatmaktan ibaret değildir. Şakalar ve küçük anlar hakkındaki sohbet iyi bir ilişkinin anahtardır. Uzun mesafeli aşk, sizi bunun gibi birçok sohbetten mahrum bırakabilir.

5. Büyük fedakârlıklara hazır olun

Her ilişki bazı fedakârlıklar gerektirir ancak uzun mesafeli ilişkiler bundan daha çok etkilenir. Önceden hangi planları yaparsanız yapın, ikiniz de fedakârlık yapmak zorunda kalacaksınız ve bunlardan bazıları gerçekten yorucu olabilir. Yeni bir şehre taşınmak ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalabilirsiniz, ama bir şeyleri yeniden ve birlikte inşa etme şansına da sahip olacaksınız.

6. Kendinize yüklenmeyin

Partnerinizi düzensiz aralıklarla görmek, beklentileri de yükseltebilir ancak bu buluşmalar masal gibi geçmek zorunda değil. Birlikte olmanın özel hissettirmesi ama sıra dışı olmaması için yeterince sık bağlantı kurmalıydınız. En iyi ilişkiler kaldığı yerden devam etmekle yetinir. Okuldan sadece birkaç yılda bir gördüğünüz, ancak bunca zamandan sonra zahmetsizce sohbet ettiğiniz o arkadaşınızı hatırlıyor musunuz? Buluşmalarınız da böyle hissettirmeli.

7. Duygusal ihtiyaçları unutmayın

Duygusal olarak müsait değilseniz, uzun mesafeli ilişkiler özellikle zordur. Fiziksel mesafe, duygusal mesafe için bir bahane değildir. Birlikte yaşıyormuşsunuz gibi, birbirinizin ihtiyaçları ve duyguları için zaman ayırmalısınız.

Bir ilişkinin duygusal sorumluluğu ilerledikçe daha yoğun hale gelecek olsa da, düzenli olarak birbirinizin yanında olmadığınız için partnerinize açılmaktan çekinmemek önemlidir. Aynı ortamı paylaşmıyor ve beraber stres atmıyorken bu oldukça zor görünebilir ancak mesafeleri yenmeden önce bu engeli aşmanız gerekecek.

8. Romantik jestleri rutin hale getirin

Aşk, büyük hediyeler ve sürpriz ziyaretler kadar küçük anlarla da ilgilidir. Ancak haftalarca ayrı kalabileceğiniz zaman, burada ve orada bir jest, partnerinizin onları düşündüğünüzü ve yapabilseydiniz daha fazlasını yapacağını bilmesini sağlar. Çiçekler, el yazısıyla yazılmış bir mektup, bahsettikleri bir kitap veya film, hatta sürpriz bir ziyaret olsun, pahadan bağımsız olarak oldukça önemli olabilir.

9. Güvenmeyi öğrenin

Bunu söylemeye gerek yok ama yine de ilişkinizin sınırları dahilinde uygun şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Güven, herhangi bir ilişkinin yürümesi için gereken temeldir. Sürekli olarak diğer kişinin ne yaptığı hakkında endişeleniyorsanız, asla tamamen rahat hissetmezsiniz. Bir ilişki asla kötü hissettirmemelidir.

