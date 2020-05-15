Uykusuzluk için magnezyum nasıl kullanılır?

Uykusuzluk döngüsünü kırmak hiç kolay değil. Ancak birçok besinde bulunan ve temel minerallerden biri olan magnezyum desteği ile daha kaliteli uyumak mümkün.

Uykusuzluk için magnezyum nasıl kullanılır?
Sağlık
15 Mayıs 2020 Cuma

Uykusuzluk birçok nedene bağlı olarak gelişebilen, aslında biraz da karmaşık bir durum. Ama neyse ki elimizde uykusuzluğa karşı kullanabileceğimiz destekler mevcut. Magnezyum da bunlardan biri.

Magnezyum, doğada en yaygın bulunan minerallerden biri. İnsan bedeninde ise 600’den fazla hücresel işlevi bulunuyor. Hatta tüm hücrelerimizin ve organlarımızın olması gerektiği şekilde çalışabilmesi için magnezyuma ihtiyacı var. Kemik, beyin ve kalp sağlığı için yeterince magnezyum alıyor olmamız önemli, aynı zamanda kas fonksiyonları da vücuttaki magnezyum depolarından doğrudan etkileniyor.



Magnezyum uykuyu nasıl etkiler?

Uykuya dalmak ve uyumaya devam edebilmek için beynimizin ve bedenimizin rahatlaması esastır. Magnezyum da, gevşemeden sorumlu olan parasempatik sinir sistemini aktive ederek uyku kalitesini etkiler. Bedenin uyku-uyanıklık döngülerini kontrol eden melatonin hormonu da magnezyum takviyesi ile düzenlenir.

Öte yandan, GABA (Gama-aminobütrik asit) reseptörleri de magnezyumdan etkilenir. GABA, sinirsel aktiviteyi yatıştırma işlevi olan bir nöro-ileticidir ve bazı uyku ilaçlarının içeriğinde de bulundurulur.

Magnezyumun sinir sistemi üzerindeki etkileri, sinir sisteminin de uyku üzerindeki etkileri düşünüldüğünde magnezyum takviyesi ile uyku kalitesinin arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğu anlaşılıyor.

Yapılan araştırmalar, magnezyum eksikliğinin de uykusuzluğa neden olabileceğini doğruluyor. Fareler üzerinde yapılan bir bilimsel çalışmada, iyi bir uyku için vücutta belirli bir magnezyum miktarının bulunması gerektiği görülürken; çok fazla ya da çok az miktarda magnezyumun da uyku problemlerine yol açabildiği doğrulandı.

Bazı faktörlerin de magnezyum eksikliğine bağlı uyku problemlerini tetiklediği biliniyor. Özellikle sindirim sorunları bulunan, diyabeti olan, aşırı alkol tüketen ve yaşlı kişilerde magnezyum eksikliği bulunma riski yüksek.



Uykusuzluk için magnezyum nasıl kullanılır?

  • Bir günde alınması gereken magnezyum miktarı, kadınlar için 310-360 mg, erkekler içinse 400-420 mg kadardır.

  • Yeşil sebzeler, kuruyemişler, et, balık ve bazı meyveler magnezyum içerir; hatta su içerken bile bir miktar magnezyum almış oluruz.

  • Uyku sorunları için magnezyum desteği almayı düşünüyorsanız, öncelikle hekiminize danışarak kan tahlili ile magnezyum eksikliğinizin olup olmadığının tespit edilmesini isteyebilirsiniz. Günlük alınması gereken miktarların üzerine çıkmayarak, yani 350 mg’dan az olacak şekilde magnezyum takviyesi alabilirsiniz.

  • Magnezyumun bazı antibiyotikler, kas gevşeticiler ve kan basıncı dengeleyici ilaçlarla etkileşime girebileceğini unutmamak gerekir. Her halükarda, bir besin takviyesi kullanmadan önce aile hekiminize danışmak doğru bir tercih olacaktır.

Referanslar: Kerri-Ann Jennings ''How Magnesium Helps You Sleep'' (30 Nisan 2017) Şuradan alındı: www.healthline.com/nutrition/magnesium-and-sleep#section7

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