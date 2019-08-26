Uyku rutini ve kanguruda uyutma

Her konuda rutini seven çocuklara uyku rutini

Doğayı gözlemlediniz mi? Uyanışı, büyüyüşü, yaşlanışı hatta mevsim geçişlerindeki ritüelleri bile hep bir rutine bağlı. Gün ışırken kapanıp, akşam ezanı sonrası açan akşamsefası çiçeğini düşünün. Uykuya geçiş ve uyanışı arasında nasıl bir düzen var. Doğadaki bu düzen doğanın parçası insanoğlunda da var. Sadece doğru rutini bulmak gerekiyor.

Hepimizin bir vücut saati var. Buna göre uyuma, uyanma ve beslenme düzenimiz var. Çocuklarımız da bizden bağımsız birer birey ve onların da kendi vücut saatleri var. Örneğin kızımın doğduğundan beri uykuya hazırlanmaya başladığı saat 21.00 ve uyuduğu saat 21.30 iken; oğlumun uykuya hazırlandığı saat 20.30 ve uyuduğu saat ise 21.00. Ortak olan ise uyanış saatleri 06.50. Kızımda bu saati bulana kadar biraz deneme yanılma çalışmamız oldu. Saat 20 sıralarında başlayan uyutma çabalarımız 21.30’da uykuya dalması ile sonuçlanırdı. Uzun emzirme ve kanguruda dans seansları sonrası bizim de pilimiz biterdi. Fark ettim ki uykuya hep aynı saatte dalıyor, o zaman uyku rutinini buna göre planladık ve hayatımız kolaylaştı. Oğlumda da 3 aylık olup kolikten kurtulduktan sonra birkaç gün gece uykusuna geçiş saatini gözlemleyip rutinini oluşturduk.

Kızımın uyku rutini: Ilık bir banyo ve papatya yağı ile masaj, biraz geçirdiğimiz gün hakkında sohbet, kitap okuma ve uykuya dalış. (5 yaş)

Oğlumun uyku rutini: Ilık bir banyo, papatya yağı ile masaj, kitap okuma, kanguruda dans ve uykuya dalış. (1,5 yaş)

Her gün muhakkak duş aldırıp, masaj yapıyoruz. Bu hem ten tene temas ihtiyacını karşılıyor hem de keyifli bir zaman geçirmiş oluyoruz. Ayrıca masajın ve özellikle papatya yağı ile yapılmış masajın rahatlatıcı etkisi de mevcut. İki çocuğun duş yapıp masajlarının yapılmasının ardından ikisine bir arada kitap okuyoruz. Ardından birimiz kızıma kitap okurken, diğerimiz de oğlumla kanguruda dans ediyoruz. Eşim evde olmadığında kanguruda oğlumla dans ederken kitap okuyorum. Böylelikle müzikle değil de kitapla uykuya dalmış oluyor.

Kanguruda uyutma ve yatağa geçiş

“Kanguruda kucağa alışır, yatağa alışmaz, hep kucak ister, kucakta uyumak ister” gibi düşüncelerinizi duyar gibiyim. En çok bu konuda her iki çocuğumda da eleştiri aldığımı söylemeliyim. Öncelikle kızım 5 yaşına geldi, 3 yaşından beri yatağında uyuyor. 3 yaşına kadar kanguruda dans ederek uyudu, okulda ise öğle uykularında yatağında masal dinleyerek uyurdu. Hiç adaptasyon sorunu yaşamadı. Oğlum doğdu ve hastaneden çıktığından beri kanguruda uyuyor. Uyuduktan sonra hep yatağında yatırdım, gaz sancısı yoksa uyumaya devam ederdi. Dışarıda da yanımda puset varsa pusete, yoksa bulunduğum mekânda uygun bir yere yatırdım. Şimdilerde uykusu gelince kangurusunu kendisi getiren bir çocuk.

Nedeni ise; kanguruda uyurken ebeveyninin kalp sesini duyuyor ve rahatlıyor. Aynı zamanda ten tene temas ediyor ve ebeveyninin kokusunu duyarak uykuya dalıyor. Bu da çocukların güvenli bağlanma yaşamalarını kolaylaştırıyor. Çocukların özgüven gelişimi destekliyor. Kızım büyüdükçe ve belli sınırlar çerçevesinde özgürleştikçe güvenli bağlanmanın önemini daha çok anlıyorum. 1,5 yaşında olmasına rağmen oğlumun da ben bireyim sesini net vurgulayabildiğini görebiliyorum. 0 – 6 yaş döneminde benlik gelişiminin önemini de düşünürsek 0 – 3 yaş döneminde verdiğimiz bu güvenli bağ bizim için daha da kıymetli oluyor.

Çocuklarımın her ikisini de kanguruda uyutmuş bir ebeveyn olarak; kendi yatağında uyutma sürecine geçişte sorun yaşamadım. Anne ya da babasına ruhen doyan çocuk huzurla uykuya geçiyor. Hastalıklar, diş çıkarma, taşınma, seyahat gibi durumlarda ise uyku eğitimi almış çocukların yaşadıkları başa sarma süreçlerini yaşamadım. Rutinini uygulamadığımız zamanlarda ya da uzun süre dışarıda kaldığımız zamanlarda da uykuya geçişleri zor olmadı. Tek zorlandığımız süreç her ebeveynin yaşadığı gibi aşırı uyarılıp kortizol seviyesinin yükseldiği zamanlarda uykuya dalamaması oluyor ki bu da sık yaşanan bir durum değil.

Uzmanların hep dediği gibi çocuklar rutini sever. Çünkü doğamızın bir ritmi ve rutini var. Mühim olan doğru ritmi yakalayabilmek ve ona uygun davranabilmek. Alışkanlık kazandırma ve belli bir mesaj verme kaygısına girmeden çocuğumuzu rahatlatan aktiviteleri uyku rutini haline getirirsek derin ve huzurlu uyku garanti! Sonrası ebeveynler için keyif saati :)

Sevgiler

@zehradorter

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