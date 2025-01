Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

100. Toni Erdmann, 2016 Yönetmen: Maren Ade

100. Requiem for a Dream, (Bir Rüya İçin Ağıt) 2000 Yönetmen: Darren Aronofsky

100. Carlos, 2010 Yönetmen: Olivier Assayas

99. The Gleaners and I, (Toplayıcılar), 2000 Yönetmen: Agnès Varda

98. Ten, 2002 Yönetmen: Abbas Kiarostami

97. White Material, (Beyaz İnsan), 2009 Yönetmen: Claire Denis

96. Finding Nemo, (Kayıp Balık Nemo), 2003 Yönetmen: Andrew Stanton

95. Moonrise Kingdom, (Yükselen Ay Krallığı), 2012 Yönetmen: Wes Anderson

94. Let the Right One In, (Gir Kanıma), 2008 Yönetmen: Tomas Alfredson

93. Ratatouille, (Ratatuy), 2007 Yönetmen: Brad Bird

92. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, (Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı), 2007 Yönetmen: Andrew Dominik

91. The Secret in Their Eyes, (Gözlerindeki Giz), 2009 Yönetmen: Juan José Campanella

90. The Pianist, (Piyanist), 2012 Yönetmen: Roman Polanski

89. The Headless Woman, (Başsız Kadın), 2008 Yönetmen: Lucrecia Martel

88. Spotlight, 2015 Yönetmen: Tom McCarthy

87. Amélie, 2001 Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

86. Far From Heaven, (Cennetten Çok Uzakta), 2002 Yönetmen: Todd Haynes

85. A Prophet, (Yeraltı Peygamberi), 2009 Yönetmen: Jacques Audiard

84. Her, (Aşk), 2013 Yönetmen: Spike Jonze

83. A.I. Artificial Intelligence, (Yapay Zeka), 2001 Yönetmen: Steven Spielberg

82. A Serious Man, (Ciddi Bir Adam), 2009 Yönetmen: Joel and Ethan Coen

81. Shame, (Utanç), 2011 Yönetmen: Steve McQueen

80. The Return, (Dönüş), 2003 Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

79. Almost Famous, (Şöhrete Bir Adım), 2000 Yönetmen: Cameron Crowe

78. The Wolf of Wall Street, (Para Avcısı), 2013 Yönetmen: Martin Scorsese

77. The Diving Bell and the Butterfly, (Kelebek ve Dalgıç), 2007 Yönetmen: Julian Schnabel

76. Dogville, 2003 Yönetmen: Lars von Trier

75. Inherent Vice, 2014 Yönetmen: Paul Thomas Anderson

74. Spring Breakers, (Bahar Tatili), 2012 Yönetmen: Harmony Korine

73. Before Sunset, (Geceyarısından Önce), 2004 Yönetmen: Richard Linklater

72. Only Lovers Left Alive, (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır), 2013 Yönetmen: Jim Jarmusch

71. Tabu, 2012 Yönetmen: Miguel Gomes

70. Stories We Tell, (Anlattığımız Hikayeler), 2012 Yönetmen: Sarah Polley

69. Carol, 2015 Yönetmen: Todd Haynes

68. The Royal Tenenbaums, (Tenenbaum Ailesi), 2001 Yönetmen: Wes Anderson

67. The Hurt Locker, (Ölümcül Tuzak), 2008 Yönetmen: Kathryn Bigelow

66. Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring, (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar), 2003 Yönetmen: Kim Ki-duk

65. Fish Tank, (Akvaryum), 2009 Yönetmen: Andrea Arnold

64. The Great Beauty, (Muhteşem Güzellik), 2013 Yönetmen: Paolo Sorrentino

63. The Turin Horse, (Torino Atı), 2011 Yönetmen: Béla Tarr and Ágnes Hranitzky

62. Inglourious Basterds, (Soysuzlar Çetesi), 2009 Yönetmen: Quentin Tarantino

61. Under the Skin, (Derinin Altında), 2013 Yönetmen: Jonathan Glazer

60. Syndromes and a Century, (Yüzyılın Işığı), 2006 Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul

59. A History of Violence, (Şiddetin Tarihçesi), 2005 Yönetmen: David Cronenberg

58. Moolaadé, 2004 Yönetmen: Ousmane Sembène

57. Zero Dark Thirty, 2012 Yönetmen: Kathryn Bigelow

56. Werckmeister Harmonies, 2000 Yönetmen: Ágnes Hranitzky

55. Ida, 2013 Yönetmen: Paweł Pawlikowski

54. Once Upon a Time in Anatolia, (Bir Zamanlar Anadolu'da), 2011 Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

53. Moulin Rouge, (Kırmızı Değirmen), 2011 Yönetmen: Baz Luhrmann

52. Tropical Malady, (Sud Pralad), 2004 Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul

51. Inception, (Başlangıç), 2010 Yönetmen: Christopher Nolan

50. The Assassin, (Suikastçi), 2015 Yönetmen: Hou Hsiao-hsien

49. Goodbye to Language, (Dile Veda), 2014 Yönetmen: Jean-Luc Godard

48. Brooklyn, 2015 Yönetmen: John Crowley

47. Leviathan, (Leviafan), 2014 Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

46. Certified Copy, (Aslı Gibidir), 2010 Yönetmen: Abbas Kiarostami

45. Blue Is the Warmest Color, (Mavi En Sıcak Renktir), 2013 Yönetmen: Abdellatif Kechiche

44. 12 Years a Slave, (12 Yıllık Esaret), 2013 Yönetmen: Steve McQueen

43. Melancholia, (Melankoli), 2011 Yönetmen: Lars von Trier

42. Amour, (Aşk), 2012 Yönetmen: Michael Haneke

41. Inside Out, (Ters Yüz), 2015 Yönetmen: Pete Docter

40. Brokeback Mountain, (Brokeback Dağı), 2005 Yönetmen: Ang Lee

39. The New World, (Yeni Dünya: Amerika'nın Keşfi), 2005 Yönetmen: Terrence Malick

38. City of God, (Tanrı Kent), 2002 Yönetmen: Fernando Meirelles ve Kátia Lund

37. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor), 2010 Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul

36. Timbuktu, 2014 Yönetmen: Abderrahmane Sissako

35. Crouching Tiger, Hidden Dragon, (Kaplan ve Ejderha), 2000 Yönetmen: Ang Lee

34. Son of Saul, (Saul'un Oğlu), 2015 Yönetmen: László Nemes

33. The Dark Knight, (Kara Şövalye), 2008 Yönetmen: Christopher Nolan

32. The Lives of Others, (Başkalarının Hayatı), 2006 Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

31. Margaret, 2011 Yönetmen: Kenneth Lonergan

30. Oldboy, (İhtiyar Delikanlı), 2003 Yönetmen: Park Chan-wook

29. WALL-E, (VOL-İ), 2008 Yönetmen: Andrew Stanton

28. Talk to Her, (Konuş Onunla), 2002 Yönetmen: Pedro Almodóvar

27. The Social Network, (Sosyal Ağ), 2010 Yönetmen: David Fincher

26. 25th Hour, (25. Saat), 2002 Yönetmen: Spike Lee

25. ​Memento, (Akıl Defteri), 2000 Yönetmen: Christopher Nolan

24. The Master, (Usta), 2012 Yönetmen: Paul Thomas Anderson

23. Caché, (Saklı), 2005 Yönetmen: Michael Haneke

22. Lost in Translation, (Bir Konuşabilse), 2003 Yönetmen: Sofia Coppola

21. The Grand Budapest Hotel, (Büyük Budapeşte Oteli), 2014 Yönetmen: Wes Anderson

20. Synecdoche, New York, (New York Yanılsamaları), 2008 Yönetmen: Charlie Kaufman

19. Mad Max: Fury Road, 2015 Yönetmen: George Miller

18. The White Ribbon, (Beyaz Bant), 2009 Yönetmen: Michael Haneke

17. Pan's Labyrinth, (Pan'ın Labirenti), 2006 Yönetmen: Guillermo Del Toro

16. Holy Motors, (Kutsal Motorlar), 2012 Yönetmen: Leos Carax

15. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, (4 ay, 3 hafta, 2 gün), 2007 Yönetmen: Cristian Mungiu

14. The Act of Killing, (Öldürme Eylemi), 2012 Yönetmen: Joshua Oppenheimer

13. Children of Men, (Son Umut), 2006 Yönetmen: Alfonso Cuarón

12. Zodiac, 2007 Yönetmen: David Fincher

11. Inside Llewyn Davis, (Sen Şarkılarını Söyle), 2013 Yönetmen: Joel ve Ethan Coen

10. No Country for Old Men, (İhtiyarlara Yer Yok), 2007 Yönetmen: Joel ve Ethan Coen

9. A Separation, (Bir Ayrılık), 2011 Yönetmen: Asghar Farhadi

8. Yi Yi A One and a Two, 2000 Yönetmen: Edward Yang

7. The Tree of Life, (Hayat Ağacı), 2011 Yönetmen: Terrence Malick

6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, (Sil Baştan), 2004 Yönetmen: Michel Gondry

5. Boyhood, (Çocukluk), 2014 Yönetmen: Richard Linklater

4. Spirited Away, (Ruhların Kaçışı), 2001 Yönetmen: Hayao Miyazaki

3. There Will Be Blood, (Kan Dökülecek), 2007 Yönetmen: Paul Thomas Anderson

2. In the Mood for Love, (Aşk Zamanı), 2000 Yönetmen: Wong Kar-wai