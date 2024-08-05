Umudu kaybetmemek için ne yapmalı?

Zor zamanlarda umudu korumaya ihtiyacımız olur. Basit gibi görünseler de umutlu olmaya yardım eden bu yöntemlere bir göz atın.

Sağlık
Giriş: 05 Ağustos 2024 21:51
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  • Umut herkes için farklı bir anlam ifade edebilir. Umutlu hissetmek; ruh halinizi yükseltmekten, size odaklanacak bir şey vermeye veya gelecekte sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şeye kadar her şey olabilir. Bu, her şeyin hemen harika olacağını düşündüğünüz anlamına gelmiyor; ancak önemli olan, her şeyin daha iyi olabileceğine dair kendinize olan inancınızı geliştirmekle ilgilidir. Hoşunuza giden şeylere zaman ayırmaya öncelik vermek, hayatımızda umudu teşvik etmenin bir yoludur.

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  • Umutlu olmayı zor bulduğunuzda, umudun pratik yapabileceğiniz ve üzerine yavaş yavaş inşa edebileceğiniz bir şey olduğunu unutmayın. Ne kadar küçük başlarsanız başlayın, her gün olumlu ve umutlu anları yaşamak için kendimize izin vermek, kendimizi daha dirençli hissetmemize yardımcı olabilir.

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  • Bir arkadaşınızla yürüyüşe çıkmak gibi basit bir şey, zor zamanlarınızda size yardımcı olabilir. Doğayla bağlantı kurmak ve telefonda veya şahsen nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak için harika bir fırsat. Yürürken bir şeyleri konuşurken daha rahat hissettiğinizi fark edebilirsiniz.

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  • Durup düşünmek, üzerinde çalışmanızın faydalı olacağı, başlı başına bir eylemdir. Zor bir dönemden geçtiğinizde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Durup düşünmek için zaman ayırmak, düşüncelerinizi yönetmenize ve olumlu anları kucaklamanıza yardımcı olabilir. "Başımı kaşıyacak vaktim yok" diyor olabilirsiniz. Ancak birkaç nefeslik bir düşünme molası, olumsuz düşüncelerin peşine takılıp gitmenizin önüne geçer ve bardağın olumlu tarafından bakmaınza yardım edecek şekilde enerjinizi yükseltir.

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  • Bir şükran günlüğü tutun. Minnettar olduğunuz şeyleri yazmanız faydalı olabilir. Bu size gerçekte nasıl hissettiğiniz konusunda daha dikkatli olma fırsatı vermenize ve iyimserliğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bir şeyleri not ederek, bir hatırlatmaya ihtiyacınız olursa onlara geri dönebilirsiniz. Unutmayın, şükran duyabileceğiniz kadar küçük hiçbir şey yoktur. Sadece birkaç şeyle başlayabilirsiniz. Eğer yazmak istemiyorsanız, güne minnettar hissettiğiniz beş şeyi düşünerek başlamayı veya bitirmeyi deneyebilirsiniz. Listenize kendinizle ilgili tek bir düşünceyi dahil etmeye çalışın. Bunları zihninizde canlandırın ve birkaç dakikalığına nasıl hissettiğinize odaklanın.

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  • Nefes egzersizi yapmayı deneyin. Yavaşlamak ve nefesinize odaklanmak için bir dakikanızı ayırmanız, stres ve kaygı duygularını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu tekniği her yerde uygulayabilirsiniz. Dört saniye nefes alarak başlayın, nefesinizi dört saniye tutun ve yavaşça nefes verin. Gerektiği kadar tekrarlayın.

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  • Stresli veya bunalmış hissettiğimizde yavaşlamak ve günümüzün olumlu anlarını fark etmek zor olabilir. İyi bir şey olduğunda, anın tadını çıkarmak için kendinize zaman tanımaya çalışın. Bunu, en sevdiğiniz çaydan bir fincan gibi küçük bir şeyle uygulayarak başlayabilirsiniz. Acele etmenize gerek olmayan sessiz bir an bulmaya çalışın. Küçük, yavaş yudumlar alın ve her lokmayı fark etmeyi ve takdir etmeyi kendinize hatırlatın. Olumlu anların tadını çıkarmak, şimdiki anda daha uzun süre kalmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca ihtiyacımız olduğunda geri dönebileceğimiz güçlü anılar yaratmamıza da yardımcı olabilir.

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  • Olumsuz inançlara meydan okuyun. Bazen bu düşünceleri sorgulamadan kendimiz hakkında olumsuz şeyler düşünürüz. Bir adım geri çekilip kendinize şunu sorun: Kendinizle ilgili bu düşüncelere neden inandığınızı düşünüyorsunuz? Bu duruma daha farklı, daha olumlu bakabilmemin bir yolu var mı?

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