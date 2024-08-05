Umudu kaybetmemek için ne yapmalı?

Bir şükran günlüğü tutun. Minnettar olduğunuz şeyleri yazmanız faydalı olabilir. Bu size gerçekte nasıl hissettiğiniz konusunda daha dikkatli olma fırsatı vermenize ve iyimserliğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bir şeyleri not ederek, bir hatırlatmaya ihtiyacınız olursa onlara geri dönebilirsiniz. Unutmayın, şükran duyabileceğiniz kadar küçük hiçbir şey yoktur. Sadece birkaç şeyle başlayabilirsiniz. Eğer yazmak istemiyorsanız, güne minnettar hissettiğiniz beş şeyi düşünerek başlamayı veya bitirmeyi deneyebilirsiniz. Listenize kendinizle ilgili tek bir düşünceyi dahil etmeye çalışın. Bunları zihninizde canlandırın ve birkaç dakikalığına nasıl hissettiğinize odaklanın.