Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2023 ne zaman?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenecek olan 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 31 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda yapılacak olan festivalde dokuz bölümde dünyanın dört bir yanından toplam 64 film izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl “Daha Fazlası, Daha Azı Değil” temasıyla düzenleniyor. İlk kez düzenlendiği 1998 yılından bu yana kadın emeğini görünür kılan, kadın hareketiyle birlikte güçlenen, sinema sektöründeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kuran Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bir kez daha kadınlar ve sinema başrolde olacak.

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali biletleri…

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek gösterimleri için biletler tam 40 TL, öğrenci 20 TL olarak 27 Mayıs saat 12.00’dan itibaren internet sitesi üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması gişesinden satışta olacak.

Öğrencilere 1000 bilet hediye

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde 1000 bilet hediye ediyor. Öğrenciler, Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda festival boyunca her gün saat 11.00’de dağıtılmaya başlanacak kontenjan dahilindeki askıda biletleri alıp, o günün Uçan Süpürge seanslarından istedikleri filmi ücret ödemeden izleyebilecekler.

Festival, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Goethe Institut, Fransız Kültür Merkezi, Kendine Has, İstanbul Vakfı, Last Penny gibi değerli kurumların katkılarıyla gerçekleşecek. Programda ülkelerinin filmleri gösterilen Avusturya, Danimarka, Kanada, Lüksemburg, Meksika elçilikleri de festivale destek verdiler.

Uçan Süpürge Ödülleri açılış gecesinde sahiplerine verilecek!

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin her yıl sinemadaki kadın emeğinin altını çizmek, yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller 31 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış gecesinde sahiplerine takdim edilecek. 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü oyuncu Tilbe Saran’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy, yönetmen-senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek’e verilecek.

Festivalin Özel Gösterimler bölümü kapsamında; Tilbe Saran’ın başrolünde olduğu Çekmeceler, Asiye Dinçsoy’un rol aldığı Toz Bezi, Selda Taşkın’ın kurgusunu yaptığı Ela ile Hilmi ve Ali ile Öyküsu Özyürek’in rol aldığı Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada filmleri izleyiciyle buluşacak.

Festivalde bu yıl Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ne layık görülen Belmin Söylemez’in ise kısa film ve belgesellerinden oluşan retrospektifi ile gösterildiği festivallerden ödüllerle dönen son filmi Ayna Ayna’nın gösterimi yapılacak. Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak adlı retrospektif kapsamında; Söylemez’in Bıyık, ZAP!, Dalgalar, Pencereler, Hayatımın Fotoğrafı, 34 Taksi, Bugün İstanbul Ne Kadar Güzel ve Bilge Olgaç ve Öğrencisi adlı kısa ve orta metraj belgesel filmleri izleyiciyle buluşacak.

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ndeki filmler

Festivalde FIPRESCI ödülüne aday filmleri buluşturan Her Biri Ayrı Renk, LGBTİ+ odaklı filmlerin yer aldığı Pembesiz Mavisiz, aile kavramına farklı bakışlar sunan yapımları bir araya getiren Olay Yeri: Aile, sanat dünyasında ilham veren kadınları merkeze alan Ayak Basılmamış Yollar, İran’da kadınların başlattığı özgürlük mücadelesi ve direnişin hem tarihine hem bugününe hem de feminist direnişin gücüne dikkat çeken filmleri buluşturan İranlı Kadınlar Konuşuyor: Tarih, Sanat, Direniş, Türkiye’de son bir yıl içerisinde kadın sinemacıların imza attığı kısa, belgesel ve uzun metraj filmlerin yer aldığı Türkiye’den Kadın Filmleri ve hem sinema dili hem de konusunu işleyişiyle kalıpları yıkan filmlerden oluşan Oyunbozanlar bölümleriyle festival dopdolu bir programa sahip.

Bu bölümlerde yılın dikkat çeken ve merak uyandıran yapımları izleyicilerle buluşacak. Laura Poitras imzalı Venedik’ten Altın Aslan Ödülü ile dönen Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri / All the Beauty and the Bloodshed festival kapsamında Ankara prömiyerini gerçekleştirilecek.

Alice Diop’un yılın en çok tartışılan filmlerinden birine dönüşen ve bu yıl Fransa’nın Oscar adayı olan filmi Saint Omer ve Joanna Hogg’un yeni filmi Sonsuz Sır / The Eternal Daughter da Uçan Süpürge’de gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Usta yönetmen Margarethe von Trotta’nın 2023 Berlin Film Festivali’nde yarışan Ingeborg Bachmann portresi Ingeborg Bachmann - Çölün Kalbine Yolculuk, Ankara’daki ilk gösterimini Uçan Süpürge kapsamında gerçekleştirecek. Bask yönetmen Estibaliz Urresola Solaguren’in 2023 Berlin Film Festivali’nden ödülle dönen filmi 20.000 Arı Türü / 20,000 Species of Bees de festival programında yer alıyor.

Türkiye’den kadın filmleri

Türkiye’de son bir yıl içerisinde festivallerde izleyiciyle buluşan yapımları bir araya getiren bölümde Selcen Ergun imzalı Kar ve Ayı adlı film gösterilecek. Merve Dizdar’ın başrolünde yer aldığı film, mecburi hizmet nedeniyle atandığı köyde kendini erk ilişkilerinin, sırların ve kuşkuların arasında bulan bir hemşireyi konu alıyor. Ergun, dünya prömiyerini 2022 Toronto Film Festivali’nin Keşif Bölümü’nden yapan ve birçok uluslararası festivalin seçkisinde yer alan Kar ve Ayı ile birçok ödül sahibi bir ilk filme imza atıyor. Ekoloji ve doğayla ilişkimiz konusunda da güçlü bir damar yakayan film, Çalıkuşu’ndan yaklaşık 100 yıl sonra taşradaki genç kadına güncel bir bakış.

Ayça Çiftçi’nin aynı göğün altında birbirine teğet geçen insanların, hayvanların, nesnelerin, duyguların, seslerin, anıların, bakışların, yürüyüşlerin, göçlerin, direnişlerin hikâyesini anlattığı O Sırada Henüz; Beril Tan’ın ölümün ve kaybın sertliğinin ve üzüntüsünün yanı sıra cenaze ritüelindeki absürd durumları gözlemlediği Farklı Bir Yas; Ceyda Aşar’ın modern hayatın işleyişi ve insan ruhunda yarattığı tahribat üzerine bir alegori sunan filmi Burası Size Göre Değil; Neslihan Bilgin Çelik’in yeni medyayı ve akıllı telefonları kullandığı, toplumsal kadın rollerine gündelik bir ana odaklanarak baktığı Minik Bir İsyan; Sis Gürdal’ın Türkiye’de üst-orta sınıfta büyümenin kendisine özgü baskıcı ve tutucu taraflarını başarıyla yansıttığı Yazın Sonu; Süheyla Noyan’ın Türkiye’de geleceksizleşen gençliğin tasvirini toplumsal kadın rollerinin genç kadınların hayalleriyle arasına nasıl girdiğinin altını çizerek anlattığı Çiçek Açar; Esme Madra’nın insanlar arasındaki ilişkinin devinimini doğadan hayatın akışına, danstan müziğe uzanan bir koreografi olarak tasarladığı Fırtına; 2023 Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nin yarışma seçkisinde yer alan, toksik erkeklik konusunu mizahi ve yaratıcı bir yorumla mercek altına alan Emine Yıldırım imzalı Kadıköy’ün En İyi Falcısı; Zeynep Demirhan’ın yok olan bir hafıza karşısında var olmayı sürdürmeye çalışan bir beden ile kişisel belleğin formunu sorguladığı Yüzler; Gülce Besen Dilek’in, 2023 Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nde yarışan kimlik üzerine güçlü bir anlatı sunan animasyon yapım Kolaj; usta yönetmen Handan İpekçi’nin Türkiye’nin yakın dönem atmosferine dair güçlü bir duygu ve sert bir gerçekliği yansıttığı, ülkenin ruh haline dair döküdraması Diyet ve Aylin Kuryel ile Fırat Yücel’in imzasını taşıyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7/24 canlı yayın yapan kameralarından görüntülerle, İstanbul’da Pandemi öncesi yapılan son kitlesel eylem Feminist Gece Yürüyüşü’nün hafıza kaydını sunan 8 Mart 2020: Bir Günce festivalde izleyiciyle buluşacak kısa filmler.