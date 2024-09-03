Tuzla evdeki negatif enerji nasıl temizlenir?

Evdeki negatif enerjilerden kurtulmanın yollarından birinin de tuz olduğuna inanılıyor. Peki, tuz ile evdeki negatif enerjiler nasıl temizlenir?

Tuzla evdeki negatif enerji nasıl temizlenir?
Yaşam
Giriş: 03 Eylül 2024 14:23 Güncelleme: 03 Eylül 2024 14:32
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Şintoizm, Budizm ve birçok farklı din ve inançta tuzun kötülükleri kovduğuna inanılıyor. The Universe is Talking to You kitabının yazarı Tammy Mastroberte, tuzun aynı zamanda evinizi temizlemek için de en kolay araçlardan biri olduğunu söylüyor. Bir mineral olarak 'evin etrafına bilinçli olarak yerleştirildiğinde negatif veya istenmeyen enerjiyi emdiği bu nedenle 'enerjileri periyodik olarak temizlemenin önemli olduğunu savunuyor.


Tuzla evdeki enerjileri temizleme yöntemleri…

Temizleme etkisi sağlamak için odanın ortasına ve köşelerine küçük kaseler halinde tuz koyabilirsiniz. Bu en pratik yöntemdir. Bu yönteme ek olarak tuz kullanan birkaç alternatif yöntem daha vardır. İşte onlar:


Tuz spreyi kullanın

Tuz spreyleri saç bakım rutininizden çok daha fazlası içindir. Spiritüalist Tammy Mastroberte, bu basit spreylerin evinizi temizlemek için de kullanılabileceğini öne sürüyor. Ev kokusu gibi evin etrafına tuz spreyi sıkmak, çok fazla tuz kullanmaya gerek kalmadan hızlı bir temizlik sağlamaya yardımcı olabilir.


Kapı eşiğinize tuz serpin

Spiritüalist ve yazar Tammy Mastroberte, birçok enerji uygulamasının evinizin eşiklerine odaklandığını dile getiriyor ve evin etrafına, kapı eşiklerine tuz koymanın evde yaşayanlara faydası olmayanenerjilerden ve her türlü negatif enerjiden korunmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Enerjiyi temizleme ve temizleme niyetini belirlemek ve ardından onu en az 24 saat bırakmanın ve sonrasında bu tuzu çöp kutusuna atılabileceğinizi de belirtiyor.


Tuz lambası alın

Evinizde tuz kristallerini kaselerin içinde veya eşikte bırakmak evde olan bebek, çocuk ve evcil hayvanınız için iyi bir seçenek değilse o zaman tuz lambası atıksız düzenli temizlik için ideal bir alternatiftir.


Ruha şifa: Tuz
Ruha şifa: Tuz

Enerji temizliğinde hangi tuz kullanılabilir?

Tammy Mastroberte, konu bir evi tuzla temizlemek olduğunda, onu bilinçli kullandığınız sürece kullandığınız türün pek bir önemi olmadığını söylüyor. Elinizde varsa sofra tuzunun kullanılabileceğini kabul etse de Andrea Donnelly, bazı tuzların biraz farklı etkilere sahip olduğunu öne sürüyor. Ppembe tuzların titreşimleri yükseltmesi; ve ritüellerinize biraz sevgi eklemesi açısından daha faydalı olduğunu; siyah tuzların ise negatif enerjileri savuşturmak ve koruma sağlamak için daha uygun olabileceğini savunuyor.


Tuzlu su ile ev temizliği yapılır mı?

Evinizin enerjisini yenilemek istiyorsanız evinizi tuzlu su ile temizlemek iyi bir fikirdir. Yüzeyleri haftada bir kez, hafif tuzlu su çözeltisiyle temizlemek, kötü enerjinin giderilmesine yardımcı olabilir ve hatta genel ev kullanımı için hafif bir antibakteriyel bile olabilir. Ancak kullandığınız tuz miktarına dikkat etmenizde fayda var çünkü tuz aşındırıcı olabilir. Buna ek olarak metal yüzeylerde tuzlu su kullanmaktan her zaman kaçınmalısınız çünkü bu geri döndürülmesi zor olabilecek paslanma sürecini hızlandırır.


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Referanslar:

"More than just a seasoning, salt could be the surprisingly spiritual tool your home needs, experts say". Şuradan alındı: https://www.homesandgardens.com/life-design/how-to-cleanse-your-home-with-salt


Farklı kültürlerden tuz ritüelleri
Farklı kültürlerden tuz ritüelleri


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