Trend: Bikini charm

Charmlar, \u00f6zellikle bilekliklerde kullan\u0131lmak \u00fczere tasarlanan k\u00fc\u00e7\u00fck, detayl\u0131 ve anlaml\u0131 tak\u0131lard\u0131r.. Bu charm'lar, genellikle g\u00fcm\u00fc\u015f, alt\u0131n veya rose alt\u0131n gibi de\u011ferli metallerden \u00fcretilir ve farkl\u0131 renklere sahiptir. . Bir\u00e7ok farkl\u0131 tema ve tasar\u0131mlar\u0131 mevcuttur. Bu sene charmlar\u0131 sadece bilekliklerde de\u011fil bikinilerde de g\u00f6rece\u011fiz. . Bikini charmlar\u0131, genellikle metal, plastik, ta\u015f veya boncuk gibi \u00e7e\u015fitli malzemelerden yap\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck s\u00fcslemelerdir. . Farkl\u0131 \u015fekil, renk ve tasar\u0131mlarda gelirler ve bikini ya da mayo ask\u0131lar\u0131na kolayca tak\u0131labilecek \u015fekilde tasarlanm\u0131\u015flard\u0131r. . Bu charmlar, kalp, y\u0131ld\u0131z, deniz kabu\u011fu, palmiye a\u011fac\u0131 gibi deniz ve yaz temal\u0131 fig\u00fcrlerden, daha ki\u015fisel ve anlaml\u0131 sembollere kadar geni\u015f bir yelpazede sunulmaktad\u0131r.. Bikini charmlar\u0131 kullanmak olduk\u00e7a basittir. \u00c7o\u011fu charm, k\u00fc\u00e7\u00fck bir kancaya veya klips mekanizmas\u0131na sahiptir, bu sayede bikini veya mayo ask\u0131lar\u0131na kolayca tak\u0131labilir ve \u00e7\u0131kar\u0131labilirler. . Kendi tarz\u0131n\u0131z\u0131 ve ki\u015fili\u011finizi yans\u0131tman\u0131n e\u011flenceli bir yolu olan bikini charmlar\u0131, her sezon plaj modas\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezleri aras\u0131nda yer almaya devam edecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.. . . .
Facebook Yorumları