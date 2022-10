Teknolojiyle güçlenen ilişkiler

Çoğu şey, özellikle geleneksel bilgelik, teknolojinin kötü olduğunu söyler. Çok fazla ekran süresi uykuyu bozar ve odağı dağıtır. Gündelik sosyal medya kullanımı daha az sağlıklı ilişkilere yol açabilir ve teknolojinin ilişkiler üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine işaret eden araştırmalar vardır. Örneğin, "teknoferans" fenomenini veya teknoloji kullanımının neden olduğu çift etkileşimlerindeki kesintilerinden sıkça bahsedilir. Eşiniz size bir şey anlatırken sosyal medyada gezinmeniz gibi davranışlar birleşir ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu tür davranışlar ruh halinizi ve ilişkinizi kötü etkileyebilir.

Bütün bunlara rağmen, bazı araştırmacılar, yakın ilişki söz konusu olduğunda teknolojinin haksız yere eleştirildiğini düşünüyor. Biraz öz farkındalıkla, teknolojik aletler partnerleri birbirine daha da yakınlaştırma potansiyeline sahip. İşte teknolojiyi ilişkinizi destekleyecek şekilde kullanabilmeniz için bazı ipuçları…

1- Sağlıklı teknoloji sınırları oluşturmaya çalışın

Teknoloji pandemi sırasında çoğu insan için bir bağlayıcı, sığınak ve hatta yaşam çizgisiydi ancak salgın olsun ya da olmasın, her yerde bulunan bağlantımızda bir tuzak var: teknoferans. Yüz yüze etkileşimlerimizdeki bu teknolojik kesintiler, örneğin beraber yenilen bir yemek sırasında telefonun da size eşlik etmesi, ilişkinizde kalıcı sorunlara yol açabilir. Bu durum partnerinize, telefonunuzu onlar yerine seçtiğinize dair bir sinyal gönderir. Sizin de ilişkinizde böyle sorunlar varsa yapabileceğiniz en iyi şey partnerinizle bunu konuşmaktan geçer. Partnerinizle konuşun ancak bunu yaparken tehdit ve suçlamalardan kaçının. Bunun yerine “ben” ifadelerini kullanmayı deneyin. Örneğin, “Hep telefonunuzdasın ve bu ilişkimizi mahvediyor” demek yerine “Yanında yatarken üzülüyorum ama dikkatinin odağı değilim” demeyi seçin. Konuya tehdit edici olmayan bir şekilde yaklaşmak, sizin ve partnerinizin ikiniz için de işe yarayan teknik sınırlar belirlemenize yardımcı olabilir. Akşam yemeğinde veya yatmadan önce telefonları bir kenara koymayı veya sosyal medyada gezinmek için zaman sınırları koymayı düşünün.

2- Satır aralarını okumayı öğrenin

Neden mesajlaşmak? Bazı araştırmacılar, her insanın sevgiyi ifade etmek ve yaşamak istediği yolları olduğunu ve telefon mesajlarının modern ilişkilerde genel olarak baskın iletişim şekli haline geldiğinden, bu tercihlerin metinlerde açıkça ortaya çıktığını savunuyor. Yaygın kanının aksine, aynı evde yaşıyor olmanız bile en iyi iletişiminizin yüz yüze olması gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece market alışverişi ve hatırlanması gereken şeylerden oluşan bir mesajlaşma yerine, iltifatlar ve şakalaşmalar serpiştirilmiş bir sohbet kurmayı deneyin. Partnerinizin sevgi dili her neyse, bunu mesajlaşmalara aktarın.

3- Kendinizi inceleyin

Kendi mesajlarınıza göz gezdirip partnerinizle nasıl etkileşime girdiğimize bakarak çok şey öğrenebilirsiniz. Mesajlaşma geçmişiniz, ilişkiniz için bir tür “elektronik sağlık kaydı sağlayabilir”. Mesajlar bir ilişki boyunca bu şekilde kaçınılmaz olarak daha faydacı bir hale gelse de, sevgi dolu mesajlaşmaların bir çiftin bağlarını sürdürmesine yardımcı olabileceğini önermek için iyi nedenler var. Neredeyse en sık kullanılan iletişim aracını sevginizi ve takdirinizi göstermek için kullanmak, çok fazla şeyi değiştirebilir.

4- Akşam ekran saatini kendi yararınıza kullanın

Özellikle yatmadan önce sevgilinizle kaliteli zaman geçirmek faydalı bir bağlanma artışı sağlayabilir. Bunun ötesinde, birlikte teknoloji saati geçirmek de iyi gelebilir. Sonuçta, uyumadan önce vakit geçirmek, bir ilişki için oldukça önemli ancak ne yaptıkları bu kadar önemli değil. Eğer kişisel ekran vaktiniz sizin için önemliyse, partnerinizle bunu konuşmak ve ortak bir zaman ayarlamak, ikinize de iyi gelebilir.

5- Küçük adımlarla ilerleyin

Teknolojinin yakın ilişkiler üzerindeki etkisinin farkında olmak çok önemli, ancak teknoloji alışkanlıklarımızı toptan yenilemek çok zor görünebilir. Bu, bir anda alabileceğiniz ve aniden hayata geçirebileceğiniz bir karar olmadığından, radikal değişimler beklemek sadece hayal kırıklığına yol açacaktır. Bir anda teknolojiyle ilişkinizi tamamen değiştirmek yerine, nispeten kolay küçük adımlarla başlayın. Her şey bir anda değişmese de bu, çok daha sağlıklı bir yoldur.

Teknoloji, her konuda olduğu gibi ilişkilerde de iyi veya kötü bir faktör olabilir. Tüm suçu partnerinize veya teknolojiye atmak yerine bu durumu kabullenmek ve yükü bölüşmek, ilişkiniz için büyük bir adım atmayı sağlayabilir. Suçlu bulmaya değil, çözüm üretmeye çalıştığınız bir anlayış, ikiniz için de mutluluğu getirebilir.

Referanslar:

Nikki Campo. “5 Ways Technology Can Actually Help Your Relationship” Şuradan alındı: https://www.self.com/story/how-tech-can-help-relationships (03.05.2022).