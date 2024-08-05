Teflon gribi nedir?

Doğru şekilde kullanmadığınız takdirde bazı yapışmaz pişirme kapları sağlık açısından risk oluşturabilir. Son zamanlarda vakalarda bir artış olduğu bildirilen teflon gribi nedir? Teflon gribi belirtileri nelerdir?

Teflon gribi nedir?
Sağlık
Giriş: 05 Ağustos 2024 14:57 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 14:57
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Yapışmaz tencere ve tavaların biraz kötü bir şöhreti olduğu sır değil. Temizlikte büyük bir zaman tasarrufu sağlamasına rağmen, teflon kaplama aşındığında sağlık riskleri oluşturabilir. Son zamanlarda teflon gribi olarak bilinen bir hastalığın vakalarında bir artış olduğu bildiriliyor. Geçen yıl, 2000 yılından bu yana en fazla olduğu düşünülen 267 şüpheli teflon gribi vakası olduğu bildirildi. Peki bu nadir hastalık nedir?


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Teflon gribi nedir?

Teflon gribi, polimer dumanı ateşi olarak da bilinir ve aşırı ısınmış teflon veya yapışmaz bir tavadan çıkan dumanların solunması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bu tür pişirme gereçleri, politetrafloroetilen yani PTFE veya "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen maddelerden yapılmıştır ve bu maddelerin çözülmesi onlarca yıl veya yüzlerce yıl sürebilir.


Çoğu durumda, bu PTFE'ler bir risk oluşturmaz. Tavayı talimatlara uygun şekilde kullanıyorsanız, endişelenmeniz için bir neden olmamalıdır. Ancak, teflon 500 derece üzerine ısıtıldığında, bu "duman ateşi"ne neden olan emisyonları artırabilir.


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Teflon gribinin belirtileri nedir?

Belirtiler geçici olmakla birlikte, maruziyetten sonraki 12 ila 24 saat içinde ateş, titreme, kas gerginliği ve baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Teflon gribinden kaçınmanın basit bir yolu var: Düşük ila orta ısı ayarlarına bağlı kalın ve yüzey sıcaklığının asla 450 dereceyi geçmediğinden emin olun.


Keiser Üniversitesi'nden Dr. Sisavath Keovilay: "Pişirme sırasında her zaman davlumbaz veya fanınızı açmak önemlidir. Yiyecekleri pişirmek için kullanılan kimyasallar nedeniyle davlumbaz sistemi kullanmak her zaman iyi bir uygulamadır" açıklamasında bulundu.


Hala teflon gribi konusunda endişeleriniz varsa, tamamen farklı bir tavaya geçebilirsiniz. Uzmanlar, risk olmadan "aynı yapışmaz faydaları" sunan önceden yağlanmış mavi çelik veya dökme demir tava kullanılmasını öneriyor.



Kaynak: Megan Schaltegger. "What Is Teflon Flu? Why An Illness Caused By Nonstick Pans Is On The Rise". Şuradan alındı: https://www.delish.com/food-news/a61739869/what-is-teflon-flu/. (30.07.2024).


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