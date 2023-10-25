Sonbahar saç trendi: Saç kurdeleleri

Yaz sezonundan itibaren yükselişe geçen saçlardaki kurdele trendini sonbaharda değerlendirmenin tam zamanı!

Moda
Giriş: 25 Ekim 2023 20:00
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  • Kurdelelere en aşina olduğumuz saç modeli kuşkusuz örgüler. Özellikle son dönemde daha da popüler olan birden fazla örgüler görseldeki gibi iki farklı yandan yapılabiliyor veya bir at kuyruğunun tutamlarıyla örülebiliyor. Her birinin ucuna veya dibine taktığınız kurdelelerle saç modelinizi daha da hareketli bir hale getirebilirsiniz.

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  • Diğer saç modelimiz ise topuzlar. Biz kurdelelerin biraz daha romantik bir etkisinin olmasından dolayı sıkıca toplanmış sert topuzlarla uyum sağlayacağını pek de düşünmüyoruz. Bunun yerine sonbaharda ensede yapacağınız rahat ve zarif topuzlarda kurdeleleri tercih etmek daha yi bir fikir olabilir.

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  • Tabii ki salık saçta da kurdelelerin yeri var. Yanlardan alabileceğiniz buklelerde kullanabileceğiniz gibi dümdüz akan bir saça da kurdelelerinizi iliştirebilirsiniz. Normal salık saç kullanmak istemeyenler için bu model ilham verici olabilir.

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  • Bir diğer model ise aslında ilk defa gördüğümüzü söyleyemeyeceğimiz at kuyruklarıyla birlikte kullanılan modeller. Biraz nostalji yapacak olursak aslında ilkokul ve ortaokulda dahi bu saç modeliyle okula gittiğimiz olmuştur. Siz de romantik bir at kuyruğu yaparak sonbahar renklerindeki kombinlerinizle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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  • Balon örgüleri yaz aylarında çok fazla görüyoruz. Hem rahat olmaları hem de şık durmaları sebebiyle ince lastik tokalarla çok fazla kullanıldılar. Sıra kurdelelere geldi. Her bir boğum için takacağınız ince yapılı kurdelelerle saçınıza daha da hareket verebilirsiniz.

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  • En klasik modellerden biri ise yarım at kuyrukları. Önden alacağınız saçları arkada zarif bir kurdeleyle birleştirip saçınızın alt kısımlarını salık bırakabilirsiniz. Bu sayede hem oldukça kolay hem de zarif bir saç modeli elde etmiş olursunuz. Günlük olarak oldukça kullanışlı bir saç modeli olduğunu düşünüyoruz.

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