Sonbahar saç trendi: Saç kurdeleleri

Kurdelelere en a\u015fina oldu\u011fumuz sa\u00e7 modeli ku\u015fkusuz \u00f6rg\u00fcler. \u00d6zellikle son d\u00f6nemde daha da pop\u00fcler olan birden fazla \u00f6rg\u00fcler g\u00f6rseldeki gibi iki farkl\u0131 yandan yap\u0131labiliyor veya bir at kuyru\u011funun tutamlar\u0131yla \u00f6r\u00fclebiliyor. Her birinin ucuna veya dibine takt\u0131\u011f\u0131n\u0131z kurdelelerle sa\u00e7 modelinizi daha da hareketli bir hale getirebilirsiniz.. Di\u011fer sa\u00e7 modelimiz ise topuzlar. Biz kurdelelerin biraz daha romantik bir etkisinin olmas\u0131ndan dolay\u0131 s\u0131k\u0131ca toplanm\u0131\u015f sert topuzlarla uyum sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 pek de d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyoruz. Bunun yerine sonbaharda ensede yapaca\u011f\u0131n\u0131z rahat ve zarif topuzlarda kurdeleleri tercih etmek daha yi bir fikir olabilir.. Tabii ki sal\u0131k sa\u00e7ta da kurdelelerin yeri var. Yanlardan alabilece\u011finiz buklelerde kullanabilece\u011finiz gibi d\u00fcmd\u00fcz akan bir sa\u00e7a da kurdelelerinizi ili\u015ftirebilirsiniz. Normal sal\u0131k sa\u00e7 kullanmak istemeyenler i\u00e7in bu model ilham verici olabilir.. Bir di\u011fer model ise asl\u0131nda ilk defa g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fc s\u00f6yleyemeyece\u011fimiz at kuyruklar\u0131yla birlikte kullan\u0131lan modeller. Biraz nostalji yapacak olursak asl\u0131nda ilkokul ve ortaokulda dahi bu sa\u00e7 modeliyle okula gitti\u011fimiz olmu\u015ftur. Siz de romantik bir at kuyru\u011fu yaparak sonbahar renklerindeki kombinlerinizle rahatl\u0131kla kombinleyebilirsiniz.. Balon \u00f6rg\u00fcleri yaz aylar\u0131nda \u00e7ok fazla g\u00f6r\u00fcyoruz. Hem rahat olmalar\u0131 hem de \u015f\u0131k durmalar\u0131 sebebiyle ince lastik tokalarla \u00e7ok fazla kullan\u0131ld\u0131lar. S\u0131ra kurdelelere geldi. Her bir bo\u011fum i\u00e7in takaca\u011f\u0131n\u0131z ince yap\u0131l\u0131 kurdelelerle sa\u00e7\u0131n\u0131za daha da hareket verebilirsiniz.. En klasik modellerden biri ise yar\u0131m at kuyruklar\u0131. \u00d6nden alaca\u011f\u0131n\u0131z sa\u00e7lar\u0131 arkada zarif bir kurdeleyle birle\u015ftirip sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131n alt k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 sal\u0131k b\u0131rakabilirsiniz. Bu sayede hem olduk\u00e7a kolay hem de zarif bir sa\u00e7 modeli elde etmi\u015f olursunuz. G\u00fcnl\u00fck olarak olduk\u00e7a kullan\u0131\u015fl\u0131 bir sa\u00e7 modeli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz..
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