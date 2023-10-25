Sonbahar saç trendi: Saç kurdeleleri

Kurdelelere en aşina olduğumuz saç modeli kuşkusuz örgüler. Özellikle son dönemde daha da popüler olan birden fazla örgüler görseldeki gibi iki farklı yandan yapılabiliyor veya bir at kuyruğunun tutamlarıyla örülebiliyor. Her birinin ucuna veya dibine taktığınız kurdelelerle saç modelinizi daha da hareketli bir hale getirebilirsiniz.