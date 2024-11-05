Sonbahar kış sezonunda trend renk bordo ile kombin önerileri

Zengin ve derinlikli bir renk tonu, \u00fcstelik kullan\u0131\u015fl\u0131 ve \u00e7ekici: Bordo. . 2024-2025 Sonbahar-K\u0131\u015f moda trendlerinde bordo renk hakimiyetini ilan etti. . Bordo rengi nas\u0131l kombinleyece\u011finizi bilemiyorsan\u0131z size biraz cesaret verelim. . Bordo, her t\u00fcrl\u00fc aksesuarda ve kombinde kullanabilece\u011finiz, sizi her zaman \u00e7ekici g\u00f6sterecek bir renk.. N\u00f6tr tonlarla, toprak tonlar\u0131yla ve hatta parlak renk tonlar\u0131yla e\u015fle\u015ftirilebilecek kadar \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc olan bordo, sonbahar-k\u0131\u015f al\u0131\u015fveri\u015finin olmazsa olmaz renklerden biri. . \u015eapkalarda, tak\u0131larda, \u00e7oraplarda, ayakkab\u0131 veya \u00e7izmelerde bordoyu tercih edebilirsiniz. . Sonbahar-k\u0131\u015f trendlerinde bordonun y\u00fckseli\u015fi dikkat \u00e7ekiyor. \u0130\u015fte kombinleriniz i\u00e7in size ilham verecek bordo giysi ve aksesuarlar.... . . . . . . .
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