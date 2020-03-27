"En sevdiğin renk ne?" sorusuna cevap olarak 'sarı'yı çok az kişiden alırız. Ama bu kişilerin ortak olan birkaç özelliği öne çıkmaktadır...
26 Mart 2020 Perşembe
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Öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını seviyorsunuz
Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmeyi ve bunu insanlarla paylaşmayı seviyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda akıllı ve bilgi sahibi olan kişi olmak hoşunuza gider.
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Mutluluğu kolay buluyorsunuz
Sarı rengi seven kişiler, mutluluğu aramak ve bulmak konusunda oldukça pozitiflerdir. Çoğu zaman bardağın dolu tarafını görürler.
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Güneş gibi parlarsınız
Her zaman pozitif olduğunuz ve gülümsemeniz yüzünüzden eksik olmadığı için bulunduğunuz ortamı adeta bir güneş gibi parlatırsınız.
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İletişimde iyisiniz
Arkadaş edinmekte sorun yaşamazsınız. Yeni biriyle tanışmak ve sohbet etmek sizin için doğal olarak gelişir.
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Dinamik ama dikkatlisiniz
Her şeyi enine boyuna düşünmeden önce karar vermezsiniz. Bazen dürtüsel olabiliyorsunuz ama kendinizi olabildiğince korumaya çalışıyorsunuz, böylece hayatın sunduğu harika şeylerin tadını çıkartıyorsunuz.
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Eğlencelisiniz
Sarı rengi seven kişiler gelen olarak eğlenceli insanlardır. Arkadaş grubunuzun en komik kişisi olarak bilinirsiniz. Eğlenceli olmanız sayesinde insanlar sizin yanınızda olmak ister.
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