Sarı rengi seviyorsanız...

"En sevdiğin renk ne?" sorusuna cevap olarak 'sarı'yı çok az kişiden alırız. Ama bu kişilerin ortak olan birkaç özelliği öne çıkmaktadır...

1 6 Öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını seviyorsunuz Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmeyi ve bunu insanlarla paylaşmayı seviyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda akıllı ve bilgi sahibi olan kişi olmak hoşunuza gider.

2 6 Mutluluğu kolay buluyorsunuz Sarı rengi seven kişiler, mutluluğu aramak ve bulmak konusunda oldukça pozitiflerdir. Çoğu zaman bardağın dolu tarafını görürler.

3 6 Güneş gibi parlarsınız Her zaman pozitif olduğunuz ve gülümsemeniz yüzünüzden eksik olmadığı için bulunduğunuz ortamı adeta bir güneş gibi parlatırsınız.

4 6 İletişimde iyisiniz Arkadaş edinmekte sorun yaşamazsınız. Yeni biriyle tanışmak ve sohbet etmek sizin için doğal olarak gelişir.

5 6 Dinamik ama dikkatlisiniz Her şeyi enine boyuna düşünmeden önce karar vermezsiniz. Bazen dürtüsel olabiliyorsunuz ama kendinizi olabildiğince korumaya çalışıyorsunuz, böylece hayatın sunduğu harika şeylerin tadını çıkartıyorsunuz.

6 6 Eğlencelisiniz Sarı rengi seven kişiler gelen olarak eğlenceli insanlardır. Arkadaş grubunuzun en komik kişisi olarak bilinirsiniz. Eğlenceli olmanız sayesinde insanlar sizin yanınızda olmak ister.