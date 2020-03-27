Sarı rengi seviyorsanız...

"En sevdiğin renk ne?" sorusuna cevap olarak 'sarı'yı çok az kişiden alırız. Ama bu kişilerin ortak olan birkaç özelliği öne çıkmaktadır...

  • 1
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    Öğrenmeyi ve bilgi paylaşımını seviyorsunuz

    Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmeyi ve bunu insanlarla paylaşmayı seviyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda akıllı ve bilgi sahibi olan kişi olmak hoşunuza gider.

  • 2
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    Mutluluğu kolay buluyorsunuz

    Sarı rengi seven kişiler, mutluluğu aramak ve bulmak konusunda oldukça pozitiflerdir. Çoğu zaman bardağın dolu tarafını görürler.

  • 3
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    Güneş gibi parlarsınız

    Her zaman pozitif olduğunuz ve gülümsemeniz yüzünüzden eksik olmadığı için bulunduğunuz ortamı adeta bir güneş gibi parlatırsınız. 

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