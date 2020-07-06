Sağlıklı patlamış mısır tarifi

Sağlıklı patlamış mısırın vücudumuz için birçok faydası vardır.

Sağlıklı patlamış mısır tarifi
Sağlık
06 Temmuz 2020 Pazartesi

Patlamış mısır nasıl keşfedildi?

Mısır önceki zamanlarda, Meksika, Guatemala, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin'deki eski medeniyetler tarafından yetiştirilirdi. Başlangıça, hem İnkalar hem de Aztekler mısır koçanının bir kenarını ateşe vererek patlamış mısır elde etmişlerdir. Ayrıca tahılları doğrudan kömür üzerinde veya toprak fırında pişirirlerdi.





Patlamış mısır sağlık mı, değil mi?

Zamanla insanların patlamış mısır hazırlama şekli değişti. Bilimsel çalışmalar ise bu atıştırmalığın ana bileşenlerinin ne olduğunu keşfetti. Uzman beslenme uzmanı Mayra Alecrim ise bu konuda şu görüşleri belirtti;


  • Alecrim'e göre patlamış mısır vücudun işleyişini geliştiren çeşitli besinlere sahip.

  • B-kompleks vitaminleri bağışıklığı güçlendirmeye, karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye ve ödemi azaltmaya yardımcı olur.

  • Manganez enzimlerinin oluşumuna katkıda bulunur ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur.

  • Magnezyum, serotonin oluşumunu destekler (depresyonu önlemekte sorumludur) ve glisemik indeksi kontrol etmeye yardımcı olarak diyabet hastası olanlar için mükemmel bir müttefik haline gelir.

  • Lif, sindirim sistemini geliştirir.

  • Ayrıca doğru şekilde pişirilirse düşük kalorili bir atıştırmalıktır.

Mısır patlatmanın en iyi yolu

Alecrim, patlamış mısırın yağsız ve biraz tuzla hazırlanmasını tavsiye ediyor ve “patlamış mısırın ana besinlerini kaybetmesine neden olan şey hazırlama yöntemidir” diyor. İşte mısır patlatmanın en iyi yolu;

  • Bir cam kaba 4-5 yemek kaşığı patlamış mısır koyun.

  • Üzerine 4-5 yemek kaşığı su ekleyin.

  • 1 çorba kaşığı tuz ekleyin.

  • Üzerini streç filmle sarın ve kürdanla birkaç delik açın.

  • Mikrodalgada 4 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun...



Referanslar: ''How to Make Healthy Popcorn That Can Help Improve Your Memory and Keep Depression at Bay'' Şuradan alındı: https://brightside.me/creativity-cooking/how-to-make-healthy-popcorn-that-can-help-improve-your-memory-and-keep-depression-at-bay-796595/


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