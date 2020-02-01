Kendinize iyi davranın

'Olmadığınız bir insan gibi olmaya çalışmak, benliğinizi harcamaktır.' İşte daha iyi olduğunuzun kanıtı...

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Kendinize k&ouml;t&uuml; davrandığınızın farkında mısınız? Şarkıcı Kurt Cobain&rsquo;in bir s&ouml;z&uuml;nden &ouml;rnek verelim: Olmadığınız bir insan gibi olmaya &ccedil;alışmak, benliğinizi harcamaktır. Aslında &ccedil;oğu insan kendine haksızlık eder. Ve aslında d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;nden daha da iyidir. Kendi gelişiminizi olumsuz d&uuml;ş&uuml;ncelerle baltalamayı bir kenara bırakın. Tam olarak şu anda neyseniz o unuz ve g&ouml;zlerinizi a&ccedil;ıp bunu fark edin.&nbsp;B&uuml;y&uuml;mek, iyileşmek, &ccedil;ıtayı y&uuml;kseltmek ve daha fazlasını başarmak i&ccedil;in mutlaka bir yol vardır ama bunu sadece d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;zden daha iyi olduğunuzu fark ettiğinizde ve kendinize biraz daha iyi davrandığınızda fark edersiniz. İşte aslında, daha iyi olduğunuzun kanıtı olan 31 neden:
Kategori : Sağlık
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Kendinize kötü davrandığınızın farkında mısınız? Şarkıcı Kurt Cobain’in bir sözünden örnek verelim: Olmadığınız bir insan gibi olmaya çalışmak, benliğinizi harcamaktır. Aslında çoğu insan kendine haksızlık eder. Ve aslında düşündüğünden daha da iyidir. Kendi gelişiminizi olumsuz düşüncelerle baltalamayı bir kenara bırakın. Tam olarak şu anda neyseniz o unuz ve gözlerinizi açıp bunu fark edin. Büyümek, iyileşmek, çıtayı yükseltmek ve daha fazlasını başarmak için mutlaka bir yol vardır ama bunu sadece düşündüğünüzden daha iyi olduğunuzu fark ettiğinizde ve kendinize biraz daha iyi davrandığınızda fark edersiniz. İşte aslında, daha iyi olduğunuzun kanıtı olan 31 neden:

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