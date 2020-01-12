Neden meditasyon yapmalı? - Gerçeği algılama

Paulo Coelho, iç huzuru bulmak için meditasyonu kullanan dinlerde ve kültürlerde uygulanan belli temel adımları anlattı.

+ Sonra Oku
Neden meditasyon yapmalı? - Gerçeği algılama

Lawrence LeShan’ın meditasyon yapmayı spor yaparak fiziksel form tutmayla kıyasladığını ve ‘zihinsel form tutma’ olarak tanımladığını yazmıştım. LeShan, “Sürekli ağırlık kaldırıp indirmek saçma görünebilir ancak olayın özü kaldırılan ağırlık değildir, sonrasında gelen kendini sağlıklı ve iyi hissetme duygusudur” diyordu. Meditasyonda da olayın özü hiç kıpırdamadan oturup nefes alışımıza odaklanmak değildir, yeni bir gerçeklik algısı kazanmaktır. Peki bu yeni algılama biçimi gerçekten önemli mi?

 

LeShan bunun son derece karmaşık bir konu olduğunu kabul ediyor. Bir yandan bu dünyada bildiğimiz gibi yaşayarak gayet verimli bir hayat sürebiliriz. Ama öte yandan Gandhi, Azize Teresa ya da Buddha gibi dünyanın saygısını kazanmış pek çok kişi gerçekliği farklı bir şekilde algılamaya çalışmış ve bu da onların, insanlığın kaderini değiştiren o dev adımları atmalarını sağlamıştır.

 

Herkes kendi yöntemini bulmalı

Fiziksel form tutma çalışmalarında nasıl iyi bir öğretmen her bir öğrencisi için ona uygun, ayrı bir egzersiz programı verirse, meditasyonda da tek bir yöntem yoktur. Bu konuyla ilgilenen herkes kendi yöntemini bulmalıdır. Ancak iç huzuru bulmak için meditasyonu kullanan hemen hemen bütün dinlerde ve kültürlerde uygulanan belli temel adımlar vardır. İşte aşağıda size onları anlatacağım. (Anlattıklarımda tamamıyla Lawrence LeShan’ın muhteşem kitabı “Nasıl Meditasyon Yapılır”ı temel aldım.).

 

İlk adım nefesinizin farkına varmak

Her iki dakikada bir nefes alıp verişimizi saymak, dikkatimizi her zaman otomatik olarak yaptığımız bu işe vermemizi ve onu fark etmemizi sağlar; ve bu da bizi her gün yaşadığımız rutinin dışına çıkarır. Bu yöntem çok basit görünebilir ama böyle görünmesine aldanmayın, bu egzersizi yapmayı deneyen herkes hatırı sayılır bir çaba ve büyük bir sabır gerektirdiğini hemen fark edecektir. Ancak bu egzersizi yaptıkça (Bilinçli nefes alıp verme egzersizini her yerde yapabilirsiniz, akşam yatağınıza yattığınızda uyumadan hemen önce veya işe giderken bindiğiniz otobüste mesela) kendimizin bilmediğimiz bir parçasıyla bağlantı kurmaya başlarız ve daha iyi hissederiz.

 

Bir yer seçmek

Bir sonraki adım günde 10 ya da 15 dakikanızı ayırıp sessiz sakin bir yerde kımıldamadan (Zen rahipleri gibi) oturmaya çalışarak bu bilinçli nefes alıp verme işlemini bu şekilde tekrarlamaktır. Bunu yaparken ne kadar engel olmaya çalışsanız da zihninize düşünceler üşüşecektir. İşte o zaman Avilalı Azize Teresa’nın zihnimizle ilgili söylediği şu sözü hatırlayın, “Vahşi bir at bizim gitmesini istediğimiz yerden başka her yere gider.”

 

Zihni sakince susturmak

Sonunda, zamanla (Şunu aklınızda tutmanızda yarar var, bu aşamaya gelmek için en azından 2-3 aylık bir çalışma gerekir.) zihin kendiliğinden boşalacaktır ve meditasyon anında hayatımıza müthiş bir sükûnet ve huzur getirecektir. Problemlerimiz ne kadar büyük ve yorucu, hayatımız ne kadar stresli olsa da günde meditasyon için ayıracağımız bu 15 dakika muazzam bir fark yaratacak ve hayatta karşı karşıya kaldığımız zorlukların üstesinden gelmemize – genellikle biz farkına bile varmadanyardım edecektir.

 

Daha berrak ve tarafsız bir dünya

Ünlü bir Zen hikâyesinde, Lao Shi ustası Wang Tei’ye sorar: “Tanrıya yakın olmak için ne yapmalıyım?” Wang Tei öğrencisine dağın tepesine tırmanırken kendisine eşlik etmesini söyler. Tepeye vardıklarında cebinden bir mum çıkarır ve öğrencisinden onu yakmasını ister. Lao Shi defalarca denese de bir türlü başaramaz. “Burası çok rüzgârlı, yapamıyorum” der. “Buradan bir kilometre ötesi rüzgârlı değil” der Wang Tei. “Ne faydası var ki? Rüzgârın olmadığı bir yerde mumu yakabilmek için oraya kadar yürümek zorundayım.” “İşte aynı burada olduğu gibi, zihnini eğitmen ve içinde Tanrı’nın ateşini yakabilmen için de daha sessiz bir yere yürümelisin” diye cevap verir Wang Tei.

 

Kısacası, Tanrı’yı ya da kendinizi bulmaya çalışırken meditasyon yaparsanız, ihtiyaç duyduğunuz o sessiz yeri ve daha berrak, daha tarafsız bir dünya algısını orada bulabilirsiniz.

 

Yazı: Paulo Coelho

Çeviren: Mine Akverdi Denktaş

 

NEDEN MEDİTASYON YAPMALI?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Korkutucu rüyalar bize ne anlatıyor?
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Yeni zihin, yeni zihinsel kurgular, yeni hayat
Hızlı kilo vermenin pratik yolları!
Hızlı kilo vermenin pratik yolları!
Lyme hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler...
Lyme hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler...
Zayıflamadan hafızaya tarçının faydaları
Zayıflamadan hafızaya tarçının faydaları
Testosteron erkek davranışını nasıl etkiliyor?
Testosteron erkek davranışını nasıl etkiliyor?
Sarımsağı bu denli sağlıklı yapan bileşen: Allicin
Sarımsağı bu denli sağlıklı yapan bileşen: Allicin
Gece atıştırmalarının önünü kesmek mümkün mü?
Gece atıştırmalarının önünü kesmek mümkün mü?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

  • Stresi nasıl yönetebiliriz?
    Stresi nasıl yönetebiliriz?

    Süresi : 02:04 İzlenme : 4301

  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X