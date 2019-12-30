Hayatımızın bir parçası haline gelen 4 yara

Bazı olumsuzluklar, dönemsel olarak ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden olsa da hayatın geri kalan kısmında size çok daha yardımcı olabilir.

+ Sonra Oku
Hayatımızın bir parçası haline gelen 4 yara

1- İçimizde açılan boşluklar

Eğer şanslıysak; hayatta birkaç kez bütün benliğimizi ona adayacak kadar doğru görünen bir fırsatla karşılaşırız. Geç saatlere kadar uyumamayı, sabah erkenden kalkmayı ve kapasitemizin yüzde 100’ünü kullanabilmek için çırpınıp durmayı sağlayan bu şeyler meyvesini vermediğinde örneğin üniversiteyi kazanamadığımızda, takıma giremediğimizde, bursu alamadığımızda ya da rolü kapamadığımızda içimizde koca bir boşluk ile kalıyoruz. Ama bu boşluk, zamanla kapanıyor üstelik hiç beklediğimiz yollarla... Zaman içinde o kadar çok şey öğreniyoruz ki sonsuza dek değişiyoruz. Sınırlarımızı, onları nasıl zorlayacağımızı öğreniyoruz ve sonraki hayallerimizde o yaşaya yardımcımız olarak kullanabiliyoruz.

 

2- Reddedilmenin yarası

Bir yetişkinin hayatının en zor kısımlarından biri reddedilmektir. Erken dönemlerde yaşanan reddedilmeler, egolarımıza ciddi derecede hasar vererek hayatımızın geri kalanı boyunca oyunu yaralı bir şekilde oynamamıza ya da yedek kulübesinde oturmamıza neden olabilir. Futbol takımında sonuncu olmak, işe reddedilmek ya da hayatının aşkı tarafından terk edilmek, farklı yollarla şekillenen yaralardır; ancak hepsi, aynı yeri acıtır. Ama ne olursa olsun, tüm bunları yaşamış olmak, yalnızca reddedilmeye katlanabilmeyi değil; aynı zamanda da kovulmuş, görmezden gelinmiş ya da başka formlarda reddedilmiş insanlara karşı empati kurabilmeyi öğrenmemizi sağlar.

 

GERÇEKTEN MUTLU İNSANLARIN UMURSAMADIKLARI 15 ŞEY‏

 

3- Kendimizi bir türlü affedemememize sebep olan hatalar

Öncesinde bin kez doğrusunu yaptığımız bir şeyde minik bir yanlış yaptık ya da küçük bir yanlış hesap yüzünden büyük bir sorun yaşadık ve elimizdekini kaçırmamak adına ne yapabileceğimizi, ne yapmış olmak gerektiğini her düşündüğümüzde canımız yandı. Bu kayıplar, önümüzdeki yıllar açısından da risk teşkil eder. Çünkü görünen o ki elimizden kaçan mükemmel şeye yakın bir şeyler bulduğumuzda, elimizde olmadan onu da batırıyoruz. Aslında sahip olduğumuz gerçek ve harika şeyi, elimizden kaçırdığımız hayali mükemmel şeyle karşılaştırıyor ve kendimizi kötü hissediyoruz. Bu, yalnızca bizi incitmekle kalmıyor; aynı zamanda bize değer veren masum insanların canını yakıyor. Geride kalan kişi ile karşılaştırılmanın nasıl hissettirdiğini bir düşünün… Geçmiştekinin ne kadar iyi olduğunu duyduğunuzu düşünün. Bu, hayatımızdaki insanlara yedek kişiler olarak değil, adeta büyük bir ödül gibi davranılmasının gerektiğini anlamanızı sağlayacaktır.

 

4- Yara bandının ardındaki giz

Düşünün, bir arkadaşınız görünürde herhangi bir yarası olmamasına rağmen sürekli elinin üzerine bir yara bandı yapıştırıyor. Çünkü bu bant, ona yaralarını koruması gerektiğini hatırlatıyor. Gününü sebebi belirsiz bir acıyla, neden kırılgan ve hassas hissettiğini anlamadan güçlükle yaşamaktansa, yarasını işaretliyor ve kendine şefkatle yaklaşıyor... Birbirimizin yaralı noktalarını görebilsek, dünya ne kadar farklı olurdu? Yara bandı olmadan bile herkesin yaraları ile yürüdüğünü, gereken tek şeyin biraz dikkat, nezaket ve ilgi olduğunu hatırlayabilsek neler değişirdi?

 

Size harika olduğunuzu hatırlatacak 9 şey
+9
1- Şimdiye kadar elde ettiğiniz bütün başarılarınızı bir deftere yazın Kendinize ne kadar uzak olduğunuzu hatırlayın. Elde ettiğiniz bütün başarıları listelemek kendinizi oldukça iyi hissedeceksinizi sağlayacaktır. 

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Orgazmın 6 sevimli işareti
Orgazmın 6 sevimli işareti
İlişkide yapmaktan vazgeçmeniz gereken 7 yanlış
İlişkide yapmaktan vazgeçmeniz gereken 7 yanlış
Kendinize yatırım yapmanın 10 yolu
Kendinize yatırım yapmanın 10 yolu
Tatağımı bile vermek istemiyorum!
Tatağımı bile vermek istemiyorum!
Mutlu evliliğin 10 sırrı
Mutlu evliliğin 10 sırrı
Müdürün masasına o notu ben bıraktım
Müdürün masasına o notu ben bıraktım
Sakin olun bu sadece bir randevu
Sakin olun bu sadece bir randevu
Kadın orgazmının kısa tarihi
Kadın orgazmının kısa tarihi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

  • Stresi nasıl yönetebiliriz?
    Stresi nasıl yönetebiliriz?

    Süresi : 02:04 İzlenme : 4301

  • Yüz şekline uygun saç modeli nasıl belirlenir?
    Yüz şekline uygun saç modeli nasıl...

    Süresi : 02:25 İzlenme : 2650

  • Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?
    Hamilelikten önce hangi testler yapılmalı?

    Süresi : 01:05 İzlenme : 11267

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X