Popüler kültürden uzak oyuncak bebekler

Sonia Singh adlı bu muhteşem kadın, çocuğunun popüler kültürden en az şekilde etkilenmesi ve geri dönüşümü desteklemek için eski oyuncak bebekleri doğal görünümlere dönüştürüyor. Sosyal medya hesabına bu kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz: Treechangedolls
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