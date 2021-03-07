Partneriniz sizi ne kadar önemsiyor?

Yeni yapılan bir araştırma, partnerinizin sizi ne kadar önemsediğini anlamanızı 16 maddelik bir ölçekle kolaylaştırıyor.

Partneriniz sizi ne kadar önemsiyor?
İlişki
07 Mart 2021 Pazar

İki tarafı da tatmin eden sağlıklı bir ilişki partnerler arasında uyum ve hassasiyet gerektirir. Birazdan bahsedeceğimiz 16 maddelik Duyarlılık ve Duyarsızlık Ölçeğiyle siz de partnerinizin size karşı duygusal olarak ne kadar destekleyici olduğunu anlayabilirsiniz.

İster pandemi dönemi ister normal bir dönem olsun, dinleyen, ciddiye alan, sinirli ya da üzgün anlarında insanı kabul eden bir partnere sahip olmak çok önemlidir. ABD Canandaigua VA Medical Center tarafından bu yıl yayımlanan bir araştırma Algılanan Partner Duyarlılığı (APD) kavramının ilişki bilimi için bir mihenk taşı olduğunu ortaya çıkardı. APD, kişinin asıl, temel ve tanımlayıcı özelliklerine kişinin kendisinin ve partnerinin destekleyici biçimlerde tepki vermesi sürecidir. İlişki alanındaki araştırmacılara göre duyarlılık bir ilişki için gerçekten büyük önem taşıyor ve bu alandaki öncü ilkelerden biri.


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APD'si yüksek olan çiftlerin kendini ifade etme konusunda daha başarılı oldukları, duygusal zaaflarını gösterebildikleri, daha çok memnuniyet ve güven içinde iletişim kurdukları ve birbirlerini destekledikleri kanıtlandı. Hatta araştırmalara göre bu çiftlerin kortizol seviyelerinin (stres hormonu) daha düşük seviyede olduğu ve yaşam sürelerinin daha uzun olduğu gözlemlendi.

Duyarlılık ve Duyarsızlık Ölçeğinin geçerliliğinin test edilmesi için 18-60 yaş arası katılımcıların olduğu gruplarla üç ayrı çalışma yürütüldü. Siz de bu ölçeği denemek için 16. madde hariç diğer her maddenin başına partnerinizin ismini koyarak ilerleleyebilirsiniz.

1- ... beni gerçekten dinler.

2- ... ne düşündüğüm ve hissettiğimle ilgileniyormuş gibi görünür.

3- ... anlayışlıdır.

4- ... nereden geldiğimi anlamaya çalışır.

5- ... ihtiyaçlarıma karşı dikkatlidir.

6- ... ihtiyaçlarıma karşı duyarlıdır.

7- ... endişelerimi ciddiye alır.

8- ... ne demek istediğimi gerçekten anlar.

9- ... hislerimi ve endişelerimi kabul etmez.

10- ... hikâyede benim kısmımı görmezden gelir.

11- ... endişelerimi ciddiye almaz.

12- ... benim için çok önemli olan şeyleri görmezden geliyormuş gibi görünür.

13- ... ihtiyaçlarımı ve isteklerimi gerçekten anlamaz.

14- ... endişelerimi ciddiye almaz.

15- ... ne dediğimi sıklıkla dinlemez.

16- Endişelendiğimde ya da stresli hissettiğimde bunu ...'ya söylemek her şeyi daha da kötü yapar.


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Bu maddelerden ilk 8'i APD'deki duyarlılık ölçeğini, ikinci grup ise duyarsızlık ölçeğini oluşturuyor. Yapılan çalışmada ortalama duyarlılık puanı 3,5'in biraz üzerindeyken duyarsızlık puanı 1'in altındaydı. APD puanlarında erkeklerin çok ufak bir farkla da olsa daha az puan aldığı gözlemlendi.

APD'nin çiftler arası etkileşimin ölçülmesi konusunda büyük bir potansiyeli olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan ilişki alanı araştırmacıları, partnerinizin size karşı ne kadar duyarlı olduğunu anlamak istiyorsanız bu 16 maddeyi aynı zamanda kendi davranışlarınızın da bir yansıması olarak değerlendirmeniz gerektiğini öneriyorlar.

Sağlıklı ilişkiler çiftlerin birbileriyle iletişim kurmasıyla ortaya çıkar. Birbirinize karşı ne kadar duyarlı ve hassas olduğunuza odaklanarak stresli dönemlerde bile ilişkinizin daha tatmin edici ve sağlıklı bir hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Referans: Psychology Today. 16 Ways to Test How Much Your Partner Cares About You. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-any-age/202102/16-ways-test-how-much-your-partner-cares-about-you


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Birisinin yalnızca bir 'arkadaş' ya da 'en iyi arkadaş', 'kız arkadaş' ya da 'erkek arkadaş' olması arasında belirgin bir fark vardır. Bunlar sahip olması güzel şeylerdir ama birisi sizin ruh eşiniz olduğunda bağlantı, adanmışlık ve karşılıklı anlayış bambaşka bir seviyededir. Peki, birisinin ruh eşiniz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İşte size birkaç ipucu...
1- Yanlış giden bir şeyler olduğunda ondan saklayamazsınız Dünyanın geri kalanına iyi görünebilirsiniz. Ancak ruh eşiniz tavrınızdaki en ufak bir değişimi bile anında anlayabilir. Mesajlarına verdiğiniz değişik cevaplar gibi başkalarına görünür olmayan küçücük bir şeyi bile kolayca yakalayabilirler.
2- Ama özel hayatınıza saygı duyarlar Mahremiyet, her zaman sır tutmak ya da bir şeyleri paylaşmaktan korkmak değildir. Genelde bir şey hakkında nasıl hissettiğinizi çözebilmek için alan yaratmakla ilgilidir ki, paylaşmaya karar verdiğinizde ne söylemek istediğinizi bilebilirsiniz. Bunu yapabilmek herkes için farklı sürede gerçekleşir. Gerçekten ruh eşiniz olan bir insan buna saygı duyar ve sizi istediğinizden daha fazlasını paylaşmanız için asla zorlamaz. Yalnızca gözünüzdeki önemlerini geçerli kılmak adına her bir düşüncenize erişim hakkına sahip olmaya ihtiyaç duymazlar.
3- Hayatınızda olan hiçbir şey ona söylemeden önce gerçek olmaz Terfi aldığınızda, üniversiteyi kazandığınızda ya da harika bir espiri duyduğunuzda bunları ruh eşinize anlatmadığınız sürece anlamlı gelmez. Bir şey ancak birlikte güldüğünüzde, ağladığınızda ya da sinirlendiğinizde gerçek olur.
4- Onun yanındayken görünüşünüz umurunuzda olmaz Sizi en iyi halinizle de gördü, akşamda kalmayken, gripken, ya da kanepede uzanmışken de... Ama bu sizin umurunuzda değil. Tamamen kendiniz olmanın verdiği rahatlık, yanınızda ruh eşinizin olmasının getirisidir.
5- Daima yanınızdadır Eğer biri sizinle uğraşıyorsa, ikinizle de uğraşıyor demektir. Kural budur. Bu kişinin otomatikman yanınızda olmadığı bir durum söz konusu değildir. Haklı olmanıza gerek yok. O, sizin takım arkadaşınız ve ne olursa olsun arkanızı kollaması gerekiyor.
6- Ama haksız olduğunuzda da uyarır Ruh eşiniz arkanızı kollamayı bitirdiğinde, eğer gerekliyse uyarısını da yapar. Dünyanın geri kalanının önünde birlik olmak ile özelde birbirinize hiç sesinizi çıkarmamak arasında keskin bir denge vardır. Sizi sever, sizi iyi tanır ve birbirinize güvenirsiniz. Dolayısıyla yanlış yere saptığınızda ruh eşiniz bunu gözleriniz önüne serer. Siz de bunu sevgi ile yaptığını bilirsiniz.
7- Yalnızca bilirsiniz Bir insanın ruh eşiniz olduğunu gösteren işaretlerin kimisi tarif edilebilir. Diğerleri ise o kadar manevi değerler ki kelimelerle ifade edilmesi imkânsıza yakındır. Yalnızca bir histir. Birbirinizi anlarsınız. İyi bir açıklama ya da mantıklı bir sebep olmaksızın, ikinizde de var olan ve aynı olan bir tür histir.

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