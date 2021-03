Partneriniz sizi ne kadar önemsiyor?

İki tarafı da tatmin eden sağlıklı bir ilişki partnerler arasında uyum ve hassasiyet gerektirir. Birazdan bahsedeceğimiz 16 maddelik Duyarlılık ve Duyarsızlık Ölçeğiyle siz de partnerinizin size karşı duygusal olarak ne kadar destekleyici olduğunu anlayabilirsiniz.

İster pandemi dönemi ister normal bir dönem olsun, dinleyen, ciddiye alan, sinirli ya da üzgün anlarında insanı kabul eden bir partnere sahip olmak çok önemlidir. ABD Canandaigua VA Medical Center tarafından bu yıl yayımlanan bir araştırma Algılanan Partner Duyarlılığı (APD) kavramının ilişki bilimi için bir mihenk taşı olduğunu ortaya çıkardı. APD, kişinin asıl, temel ve tanımlayıcı özelliklerine kişinin kendisinin ve partnerinin destekleyici biçimlerde tepki vermesi sürecidir. İlişki alanındaki araştırmacılara göre duyarlılık bir ilişki için gerçekten büyük önem taşıyor ve bu alandaki öncü ilkelerden biri.

APD'si yüksek olan çiftlerin kendini ifade etme konusunda daha başarılı oldukları, duygusal zaaflarını gösterebildikleri, daha çok memnuniyet ve güven içinde iletişim kurdukları ve birbirlerini destekledikleri kanıtlandı. Hatta araştırmalara göre bu çiftlerin kortizol seviyelerinin (stres hormonu) daha düşük seviyede olduğu ve yaşam sürelerinin daha uzun olduğu gözlemlendi.

Duyarlılık ve Duyarsızlık Ölçeğinin geçerliliğinin test edilmesi için 18-60 yaş arası katılımcıların olduğu gruplarla üç ayrı çalışma yürütüldü. Siz de bu ölçeği denemek için 16. madde hariç diğer her maddenin başına partnerinizin ismini koyarak ilerleleyebilirsiniz.

1- ... beni gerçekten dinler.

2- ... ne düşündüğüm ve hissettiğimle ilgileniyormuş gibi görünür.

3- ... anlayışlıdır.

4- ... nereden geldiğimi anlamaya çalışır.

5- ... ihtiyaçlarıma karşı dikkatlidir.

6- ... ihtiyaçlarıma karşı duyarlıdır.

7- ... endişelerimi ciddiye alır.

8- ... ne demek istediğimi gerçekten anlar.

9- ... hislerimi ve endişelerimi kabul etmez.

10- ... hikâyede benim kısmımı görmezden gelir.

11- ... endişelerimi ciddiye almaz.

12- ... benim için çok önemli olan şeyleri görmezden geliyormuş gibi görünür.

13- ... ihtiyaçlarımı ve isteklerimi gerçekten anlamaz.

14- ... endişelerimi ciddiye almaz.

15- ... ne dediğimi sıklıkla dinlemez.

16- Endişelendiğimde ya da stresli hissettiğimde bunu ...'ya söylemek her şeyi daha da kötü yapar.

Bu maddelerden ilk 8'i APD'deki duyarlılık ölçeğini, ikinci grup ise duyarsızlık ölçeğini oluşturuyor. Yapılan çalışmada ortalama duyarlılık puanı 3,5'in biraz üzerindeyken duyarsızlık puanı 1'in altındaydı. APD puanlarında erkeklerin çok ufak bir farkla da olsa daha az puan aldığı gözlemlendi.

APD'nin çiftler arası etkileşimin ölçülmesi konusunda büyük bir potansiyeli olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan ilişki alanı araştırmacıları, partnerinizin size karşı ne kadar duyarlı olduğunu anlamak istiyorsanız bu 16 maddeyi aynı zamanda kendi davranışlarınızın da bir yansıması olarak değerlendirmeniz gerektiğini öneriyorlar.

Sağlıklı ilişkiler çiftlerin birbileriyle iletişim kurmasıyla ortaya çıkar. Birbirinize karşı ne kadar duyarlı ve hassas olduğunuza odaklanarak stresli dönemlerde bile ilişkinizin daha tatmin edici ve sağlıklı bir hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: Psychology Today. 16 Ways to Test How Much Your Partner Cares About You. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-any-age/202102/16-ways-test-how-much-your-partner-cares-about-you