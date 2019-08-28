Otizmli çocuklar için sporun önemi

Sporu hayatının bir parçası haline getiren otizmli çocuklar, yaşamın her alanına var olmak için gerekli kazanımları edinebilir.

+ Sonra Oku
Otizmli çocuklar için sporun önemi

Erken teşhis otizmin kontrol altına alınması ve uygun rehabilitasyon programları sayesinde otizmli bireylerin toplumsal yaşam içinde olmaları için çok önemlidir. Belirtilerin erken fark edilebilmesi adına toplum nezdinde farkındalığın oluşturulması ve bilincin yerleştirilmesi gerekir. Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizmli dünyaya geliyorsa, her ebeveynin konuyla ilgili optimum bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde çocuklar; ailelerine bağımlı, kimsenin yardımı olmaksızın günlük işlerini yapamayan, sosyal ilişkileri zayıf kişiler olarak toplumun dışında kalabilir. Evde değil, dışarda, okulda, parkta, işte ve hayatın her alanında sağlıklı ilişkiler kurabilen otizmli bireyler içinse özel eğitimlere entegre edilmiş spor etkili bir yoldur.


Otizmin en büyük handikaplarından biri sosyal iletişimi engellemesi, sınırlı ve tekrarlayan davranışlar sergilemeye yol açmasıdır. Bu durum otizmli çocukların, ev dışında kendilerini güvende hissetmemelerine ve saldırgan bir tutum geliştirmelerine yol açar. Sporu otizmli bireylerin hayatına dahil edip, enerjilerini doğru noktada kullanmalarının önemine dikkat çekmek isteyen Mac Otizm Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sabriye Gümüştüfek konuya ilişkin “Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Dolayısıyla amaç otizmin ortaya çıkardığı farklılıkların normalleştirilmesi olmalıdır. Sporun iyileştirici gücü eğitim anlayışımızın temel taşı sayılmalı; çocuklara, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan spor programlarıyla fiziksel beceriler kazanırken aynı zamanda beynin motor korteksinin bu becerilerle aktif halde kullanılmasına katkı sağlamak amaçlanmalıdır” dedi.

 

Otizmli çocukların hayata kazandırılması için özel eğitimler şart olduğu unutulmamalı. Çünkü bir farklılık olan otizm, farklı metot ve teknikleri içeren multi-disipliner bir eğitim anlayışını gerektirir. Özel eğitim ve destekleyici çalışmalar sayesinde ise motor becerilerinde gelişme, zayıf olan sosyal iletişim becerilerinde kazanım ve topluma dahil olan bireylerin yetişmesi sağlanır. 

 

Spor, otizmin en zor semptomlarına karşı savaşıyor

Mac Otizm Spor Merkezi’nden Dr. Didem N. Gülmez ise "Her ne kadar otizmli çocuklarda motor ve duyusal yolakların geliştirilmesi zor ve toplum tarafından imkansız olarak görülse de spor ile bu mümkündür" dedi ve sporun otizm üzerindeki etkileri konusunda şu bilgileri verdi:

 

  • Dikkat eksikliği problemlerinin önüne geçer,

     

  • Kas ve eklemlerin normal düzeyde kullanılmasını sağlar,

     

  • Zayıf olan merkezi sinir sistemini güçlendirir,

     

  • Duygularını ve kendisini keşfetmesini sağlar,

     

  • Esnek olan ve dik durmaktan tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemlerin iyileştirilmesine katkı sağlar,

     

  • Uyku düzeninde yaşanan sorunları minimum seviyeye indirir, çocuklara uyku düzeni kazandırır,

     

  • Hiperaktiviteyi kontrol altına alır,

     

  • Çok sık rastlanılan bir durum olan obeziteyi önler, çocuğun yaşına uygun beden ağırlığına sahip olmasını sağlar,

     

  • En önemlisi de başka kişilerle iletişim kurma korkusunu yenerek sosyal hayata dahil olmasına yardımcı olur.

 

OTİZMLİ ÇOCUĞUNUZU DAHA BAĞIMSIZ YETİŞTİRMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Çocuklarda uyku rutini
Çocuklarda uyku rutini
Çocuğunuza yaramazlık yapma hakkı tanıyın
Çocuğunuza yaramazlık yapma hakkı tanıyın
Çocuklarda teknolojiye karşı farkındalık nasıl oluşturulabilir?
Çocuklarda teknolojiye karşı farkındalık nasıl oluşturulabilir?
A’dan Z’ye tuvalet eğitimi
A’dan Z’ye tuvalet eğitimi
Çocukların seçtiği renkler size bir mesaj veriyor
Çocukların seçtiği renkler size bir mesaj veriyor
Geç yaşta anne olan kadınların çocukları daha zeki
Geç yaşta anne olan kadınların çocukları daha zeki
Evcil dostla oyun arkadaşı olmak
Evcil dostla oyun arkadaşı olmak
Çocuklar parayla nasıl tanışmalı?
Çocuklar parayla nasıl tanışmalı?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X