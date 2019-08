Otizmli çocuklar için sporun önemi

Sporu hayatının bir parçası haline getiren otizmli çocuklar, yaşamın her alanına var olmak için gerekli kazanımları edinebilir.

Erken teşhis otizmin kontrol altına alınması ve uygun rehabilitasyon programları sayesinde otizmli bireylerin toplumsal yaşam içinde olmaları için çok önemlidir. Belirtilerin erken fark edilebilmesi adına toplum nezdinde farkındalığın oluşturulması ve bilincin yerleştirilmesi gerekir. Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizmli dünyaya geliyorsa, her ebeveynin konuyla ilgili optimum bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde çocuklar; ailelerine bağımlı, kimsenin yardımı olmaksızın günlük işlerini yapamayan, sosyal ilişkileri zayıf kişiler olarak toplumun dışında kalabilir. Evde değil, dışarda, okulda, parkta, işte ve hayatın her alanında sağlıklı ilişkiler kurabilen otizmli bireyler içinse özel eğitimlere entegre edilmiş spor etkili bir yoldur.



Otizmin en büyük handikaplarından biri sosyal iletişimi engellemesi, sınırlı ve tekrarlayan davranışlar sergilemeye yol açmasıdır. Bu durum otizmli çocukların, ev dışında kendilerini güvende hissetmemelerine ve saldırgan bir tutum geliştirmelerine yol açar. Sporu otizmli bireylerin hayatına dahil edip, enerjilerini doğru noktada kullanmalarının önemine dikkat çekmek isteyen Mac Otizm Spor Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sabriye Gümüştüfek konuya ilişkin “Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Dolayısıyla amaç otizmin ortaya çıkardığı farklılıkların normalleştirilmesi olmalıdır. Sporun iyileştirici gücü eğitim anlayışımızın temel taşı sayılmalı; çocuklara, yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan spor programlarıyla fiziksel beceriler kazanırken aynı zamanda beynin motor korteksinin bu becerilerle aktif halde kullanılmasına katkı sağlamak amaçlanmalıdır” dedi.

Otizmli çocukların hayata kazandırılması için özel eğitimler şart olduğu unutulmamalı. Çünkü bir farklılık olan otizm, farklı metot ve teknikleri içeren multi-disipliner bir eğitim anlayışını gerektirir. Özel eğitim ve destekleyici çalışmalar sayesinde ise motor becerilerinde gelişme, zayıf olan sosyal iletişim becerilerinde kazanım ve topluma dahil olan bireylerin yetişmesi sağlanır.

Spor, otizmin en zor semptomlarına karşı savaşıyor

Mac Otizm Spor Merkezi’nden Dr. Didem N. Gülmez ise "Her ne kadar otizmli çocuklarda motor ve duyusal yolakların geliştirilmesi zor ve toplum tarafından imkansız olarak görülse de spor ile bu mümkündür" dedi ve sporun otizm üzerindeki etkileri konusunda şu bilgileri verdi: