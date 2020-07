Orgazm feminist bir meseledir!

Cinsellik, başlı başına büyük bir mesele. Ancak kadın cinselliği dediğimizde, biraz daha derin bir meseleden bahsetmeye başlıyoruz. Özellikle günümüzde ‘normal’ kabul edilen cinsellik anlayışı, kadınların anatomik özelliklerini görmezden gelen bazı önemli detayları içeriyor.

Sex and Marital Therapy Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, en ‘normal’ kabul edilen penetratif seks (penisin veya başka bir şeyin vajinaya girmesini içeren türde seks), kadınların yalnızca %18’i için tatmin edici.

Kadın hazzını bilimsel olarak inceleme amacıyla yola çıkan araştırmada yaşları 19 ile 94 arasında değişen yaklaşık 3000 kadından çeşitli anket sorularını cevaplamaları istendi. Araştırma sonucunda, kadınların yalnızca %19’unun penetratif seks ile orgazm olabildiği ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kadınların %37’si ise, orgazma ulaşmak için klitoral uyarıya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yapılan bir başka araştırmada, kadınların ve erkeklerin %95’inin mastürbasyon yoluyla orgazma ulaşıldığı sonucuna varılmıştı. Çoğu kadın için mastürbasyondan sonra orgazm için en ‘garantili’ yolun, partnerin klitoris ve çevresindeki alanları uyarmak için ellerini kullandığı seks olduğu biliniyor. Sıralamada oral seks ikinci, ‘klasik’ penetratif seks ise en son sırada yer alıyor.

Klinik psikolog ve psikoseksolog Dr. Karen Gurney, heteroseksüel erkekler ve kadınlar arasında orgazma ulaşma ile ilgili büyük farklılıklara dikkat çekiyor. Gurney, partnerli sekste heteroseksüel erkeklerin yaklaşık %95’inin orgazm olduğunu, bunun yanında kadınların ise yalnızca %65’inin orgazm olabildiğini belirtiyor. Eşcinsel kadınlarda ise partnerli sekste orgazm olma oranı %86’lara yükseliyor.

Dr. Karen Gurney, orgazmın feminist bir meseleye dönüştüğü noktaya dikkat çekiyor. Gurney’e göre, kadınların seksi bir görev olarak görmesi, erkeğin tatmin edilmesi gerektiğini öğütleyen kültür, çatışma ve açıklamadan kaçınma eğilimi ve kadınların cinsellikle ilgili utanç duygularının çok yoğun olması, cinsiyetler arasındaki bu hazsal farklılığı açıklıyor.

Kadın bedenini tanımıyoruz, kadın hazzını bilmiyoruz

Erkeklerin cinselliği keşfetmesi kültür tarafından desteklenirken, üstelik pornografik imajlar nedeniyle gerçek dışı bir cinsellik algısı oluşurken, kadınlar utanç ve görev bilinci nedeniyle cinselliği çok başka şekillerde tanıyor ve deneyimliyor. Erkeğin penisinin kadının vajinasına girmesini temel alan penetratif seksi norm kabul etmek, kadın cinselliğinin çok yönlülüğünü yok sayarak meseleyi erkek egemen bir hale getiriyor.

Dolayısıyla kadın orgazmı da, feminist bir meseleye dönüşüyor. Kadın haklarından, kadın bedeninden ve özgürlükten söz ederken, kadın cinselliği hakkında da konuşmaya başlamamızın zamanı geldi, geçiyor.

