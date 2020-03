Sosyal medyada konser veren ünlüler

En zor günlerde bize umut verecek şey sanattır. İşte bu zor zamanlarımızda bize moral vermek için sosyal medyada konser veren ünlüleri derledik.

Evde durduğumuz şu günlerde, konser, tiyatro gibi etkinliklerden bir süre uzak kalmak durumunda olduğumuzu düşünmüştük. Lakin birkaç ünlü isim ve birkaç orkestra bu duruma harika bir çözüm getirdiler. Sosyal medya platformları üzerinden konser vermek! İşte o ünlü isimler:

Gülsin Onay

Gülsin Onay ilk online konserini Twitter platformu üzerinden canlı yayın olarak verdi. Başlangıçta 2000 kişinin izlediği konser ilerledikçe 800.000 kişiyi buldu. Konserde hangi besteciyi çalacağını takipçilerine soran Gülsin Onay, yoğun ilginin üzerine Chopin eserleri ağırlıklı bir konser verdi.

Haluk Levent

“Bugünlerde konserlerimi bekleyip sonra iptal edilince üzülen dinleyicilim için yarın akşam bu sayfadan canlı şarkılar söyleyeceğim. Belki şu günlerde moral olur yani umarım olur” sözleriyle Twitter üzerinden canlı konserler yapacağını bildiren Haluk Levent, dinleyicileri için Moral Konseri verdi.

Yalın

Yalın “Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız. Yoğun istek üzerine, dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim!” sözleriyle evden çıkamayan dinleyicileri için 17 Mart tarihinde, saat 22:00'da Instagram platformu üzerinden online konser verdi.

Chris Martin

Coldplay grubunun solisti olan Chris Martin, grubun Instagram hesabında canlı yayın açarak istek parçaları çaldı. Konserin videosuna Coldplay adlı profil sayfasından ulaşabilirsiniz.

Pink

Instagram platformu üzerinden 16 Mart tarihinde canlı konser veren Pink, To Make You Feel My Love adlı şarkıyı seslendirdi. Konserin videosuna profil sayfasından ulaşabilirsiniz.

Rita Wilson

Instagram platformu üzerinden 17 Mart tarihinde canlı yayın veren Rita Wilson, Broken Man adlı şarkıyı seslendirdi. Konserin videosuna profil sayfasından ulaşabilirsiniz.

John Legend

"Sosyal mesafe almak önemlidir, ama bu sıkıcı olması gerektiği anlamına gelmez" sözleriyle Instagram platformu üzerinden canlı konser gerçekleştirdi. Konser videosuna profil sayfasından ulaşabilirsiniz.

Berlin Filarmoni Orkestrası

Berlin Senatörü Dr. Klaus Lederer'in yaptığı açıklamaya göre 19 Nisan'a kadar 500 kişiden fazla katılımı olan tüm kültür ve sanat etkinlikleri iptal edildi. Bunun üzerine, Berlin Filarmoni Orkestrası bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, 19 Nisan'a kadar olan konserlerinin iptal edildiğini ama dijital olarak konserleri yayınlamaya devam edeceklerini ve ücretsiz olacağını duyurdu. Orkestranın baş çellisti olan Olaf Maninger, "Bu girişim sayesinde müziğimizle mümkün olduğunca çok insana zevk verebileceğimizi umuyoruz" sözleriyle durumu açıkladı. Konsere digitalconcerthall.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Metropolitan Opera

31 Mart tarihine kadar bütün performanslarının iptal olduğunu duyuran Metropolitan Opera, internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak hergü bir prodüksiyonu yayın yapacak. İnternet sitelerinde anasayfada günün operasını göreceksiniz, 'watch now' seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.