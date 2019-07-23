One Love Festival bu yıl da dolu dolu geçti

Bu yıl 15’incisi düzenlenen One Love Festival 15 gece ve gündüz programlarıyla doluydu. Gündüz Parkorman ve gece Volkswagen Arena’da devam eden festivale, farklı tarzlarda müzik yapan birçok müzisyen ve grup katıldı.

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One Love Festival bu yıl da dolu dolu geçti
Pınar Aksu

 

One Love Fesival 15’te kimler vardı?

 

İngiltere çıkışlı elekro-pop üçlüsü Years & Years, Fransız elektronik müzik sahnesinin adından sıkça söz ettiren temsilcileri The Blaze, soul ve eşsiz vokalleriyle Londra çıkışlı Michael Kiwanuka One Love Festival 15’te  Birlikte Güzel Sahnesi’nde yer aldı.

 

Büyük Ev Ablukada, konukları Çıplak Ayaklar Kumpanyası ve Korhan Futacı ile Oh Land, Gaye Su Akyol, Skinny Pelembe, Gözyaşı Çetesi, Ati ve Aşk Üçgeni, Kamufle & Brothers, One Love Festival 15’te Kendine Has Sahnesi’nde yer aldı. 

 

King Sahnesi’ndeyse, Londra’da biletleri tükenen "We still believe" sokak partileri ve Avrupa’nın birçok şehrinde verdiği performanslarla ismini duyuran The Black Madonna, Türk dans müziği ve techno müziğin önde gelen isimlerinden Ferhat Albayrak, dub etkili house ve techno müzk yapan Kanadalı müzik prodüktörü Jonny White’ın projesi Art Department ve hipnotik ezgileriyle İngiliz DJ ve prodüktör George Thompson’ın projesi Black Merlin, temposu düşmeyen bir müzik şölenine imza attı.

 

Audioban sahnesinde Mind Shifter, Ikaru, Al’York, In Hoodies, Hedonutopia performanslarıyla yer aldılar.

 

Red Bull Presents sahnesinde; müziğinde caz, funk, soul, breaks, hip-hop gibi tarzların etkilerini farklı tempoların ve motiflerin altında bir araya getiren Kerem Akdağ, setlerinde electro’dan disco’ya, Left-Field’dan new wave ve techno’ya uzanan Ece Özel, psychodelic disco, soul, minimal ve Afro-funk tarzlarını bir araya getirdiği stiliyle tanınan Ayfon Bando, Ozoyo, Carista ve Amsterdam müzik sahnesinin son yıllarda en çok dikkat çeken yeteneklerinden Max Abysmal müzik severlerle buluştu. 

 

Festival’de ayrıca, Instagram Müzesi olarak dekore edilen bölümde yoga, nefes ve farkındalık çalışmaları için yer verildi. Katılımcılar gündüz programlarında GEA City/Art of Being etkinliğinde nefesin gücünü ve pratiklerini deneyimleme olanağı buldu.

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