Biraz Mitoloji biraz İngilizce

+ Sonra Oku
Biraz Mitoloji biraz İngilizce
Bütün Yazıları

Pazartesi günleri biz de herkes gibi sabah erkenden kalkıp üstün körü bir kahvaltı ettikten sonra çocuklarımızı peş peşe servislerine bindirip okullarına gönderiyorduk o günlerin üzerinden çok zaman geçti. Ama pazartesi sendromunu hâlâ hissediyorum desem inanır mısınız?

 

Haftanın o ilk günü işe gitmesek de iliklerimize kadar işlemiş sistemin alışkanlıkları içimizde yaşıyordu. Evden çalıştığımızı daha önce ki yazılarımda belirtmiştim. Eşim 18 yıldır homeofis çalıştığı için çocuklar hiç işe gidip gelen bir anne ve baba ile karşılaşmadılar. Bizim evde olmamız onların normali.

 

Dolayısıyla biz okulsuzluk sürecinin başında çocuklarla sürekli birlikte olmaktan dolayı çok büyük bir zorluk yaşamadık. Aile dinamiklerimiz daha farklı olsaydı aile olarak hep birlikte yaşama fikri elbette zorlayıcı olabilirdi. Eşim işi gereği yüksek bir konsantrasyon ile çalışmak zorunda, dolayısıyla çocuklarla ilgilenmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi gereken kişi ben oluyorum. Çocuklar yaşları gereği evdeki ritmi de iyi bildikleri için gün içerisinde zaten genellikle kendi odalarında meşgul oluyorlar.

 

Bugün biraz dil öğrenmek ve Waldorf Sanat eğitimiyle ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum.
Çocuklarımız Almanya’da doğdular ve biz başından beri çift dil ile büyümelerini istedik. Eşim hep Almanca ben de hep Türkçe konuştum. 1 dil 1 lisan metodunu zor olsa da bu yöntemi istikrarlı bir şekilde uyguladık.

 

10 yıldır Türkiye’de yaşamamıza rağmen her sene Almanya’ya yaptığımız gezilerin çocukların oradaki sosyal ve kültürel yaşamı deneyimlemelerine büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Her iki kültürde de kendilerini var edebilecek yaşam tecrübeleri kazandılar. Globalleşen dünyada artık herkesin İngilizce bilmesi ve hatta ikinci bir dil daha bilmesi elbette çok büyük önem kazandı.

 

Özellikle dijital yerliler nesli, bizim neslimizden farklı olarak çok daha fazla sosyal medyayı kullanarak dünyanın her yerinden insanlarla iletişime geçebiliyorlar. Dolayısıyla farklı kültürlerle buluşma ve sosyalleşme imkanları çok daha yüksek.

 

Dil kullanıldıkça canlanır, pratik yaptıkça hafızamıza yerleşir, ihtiyaç duyduğumuz sürece merak ederek öğrenme sürecini tetiklenir. Bunun tabii ki bir çok metodu var. Ama sanırım en iyi yöntem "eski usül" yöntem. Bir partner ile konuşmak, yüz yüze iletişim kurmak belki en kolay ya da en zor yöntem. Dolayısıyla anadili İngilizce olan biriyle birlikte vakit geçirmek bana en anlamlı yöntem gibi geldi.

 

Bulunduğumuz yer de aslında İstanbul kadar kosmopolit bir yer. Dünyanın birçok farklı yerinden buraya taşınmış arkadaşlarımız var. Onların çocukları ile İngilizce konuşmak bizim çocuklarımız için harika bir fırsat yarattı. Ve yine büyük bir şans eseri Amerikalı bir Waldorf Sanat eğitmeninin çocuklara evini açması ile birlikte bir ingilizce grubumuz oldu.

 

Buna ilaveten bizim çocuklarımız haftanın bir günü de Waldorf eğitmeni evinde sanat tarihi ve mitoloji çalıştılar. Bunları doğal bir akışta çocuklara akademik anlamda herhangi bir şekilde ingilizce öğretmeyi hedeflemeden yaptı Jackie.

 

Waldorf eğitim yaklaşımına dayanarak mevsim döngülerini çalıştılar, bunlara mitolojik hikayeler eşlik etti. Mısır, Yunan ve Hint mitolojilerini sanatsal etkinliklerle öğrendiler. Birlikte yakındaki bir köyün deresinde yürüyüş yapıp, orada kurbağaların büyüme evrelerini izlediler sonra nar çiçeğinin büyümesini resmettiler veya dere yakınından taşlar toplayıp onları ezip boya yapıp taş devri duvar resimleri yaptılar. Yakınlardaki antik kalıntıları gezdiler. Kışın şömine başında oturup, hikayeler dinlediler, bazen gitar çaldı şarkı söyledi Jackie, bahçeden topladıkları bitkilerden demledikleri çayları içtiler, birlikte pişirdikleri kurabiyeleri yediler. Gerçekten anlattığım kadar romantik ve yumuşacık bir ev sıcaklığında uzun bir süre hayatlarına çok çok değerli bir insan dokundu. Kızım zaten biraz İngilizce biliyordu. Oğlum hiç bilmiyordu. İkisi de farklı gelişim gösterdiler.

 

Elif, Jackie ile birlikte geçirdiği süre içerisinde İngilizcesini anadil seviyesine getirdi. Hatta bizim grubumuzu duyanlar daha küçük yaş çocuklar için bir grup kurdular ve Elif de Jacki’ye asistanlık yapmıştı bir süre. Hatta Waldorf eğitmenimiz İngilizce grubumuzdaki çocuklarla birlikte Persephone’nin hikayesini hazırlayıp tiyatro oyununu eski bir kilisede sergilediler.


Kendiliğinden ve doğal akışında dil öğrenmek için gerçekten o dilin hayatın içinde anlamlı bir yeri olması ve bir ihtiyacı karşılaması gerekiyor. Bunu sürekli canlı tutmanın ve unutmamanın en iyi yöntemi konuşmak elbette ama müzik dinlemek, filmleri orjinal dilde izlemenin de büyük katkısı oluyor. Şimdilerde Elif İspanyolca öğreniyor ve pratik yapabileceği çok yakın iki arkadaşımız var. Ortam tekrar rahatladığında sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızla buluşabilir veya skype üzerinden çalışabilirler.

 

Ancak çevremizde öyle birileri olmasaydı sanırım biz de ücretli bir platform kullanırdık. Belki de ücretsiz native speaker bir konuşma arkadaşı bulacağımız bir app vardır. İlk işim bugün bunu araştırmak olacak. Eğer böyle bir uygulama henüz yoksa, işte size tam bir Start-up fikri buyurun!

 

Önceki bölümler...

OKULSUZ HAYAT - 3

OKULSUZ HAYAT - 2

OKULSUZ HAYAT - 1

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Evrenin devasa yapılarla bağlandığını gösteren kanıtlar gittikçe artıyor
Evrenin devasa yapılarla bağlandığını gösteren kanıtlar gittikçe artıyor
En çok neyi özledik?
En çok neyi özledik?
Can hemşireler...
Can hemşireler...
Affetmeyi başarabilmek
Affetmeyi başarabilmek
Okula gitmeyen çocuk neler yapar?
Okula gitmeyen çocuk neler yapar?
İnsan olma hali
İnsan olma hali
Dört duvar arası
Dört duvar arası
Coranadan sonra dünya
Coranadan sonra dünya

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X