Öğretenler öğrenmiştir, öğrenenler öğretir...

Öğretenler öğrenmiştir, öğrenenler öğretir...
Hayatın Sesi
21 Mayıs 2020 Perşembe
Hülya Çakıcı

Yaşam hep değişken ilerliyor, eskilerde doğru olarak bilinen uygulamalar günümüzde itibar görmüyor, her an her şey hızla değişiyor, geleceğe dönük hedefler tayin edip programlı yaşamaya imkan yok. İyi kötü, güzel çirkin, ahlaklı ahlaksız ayrımı yapmak zor. Tüm değerler birbirinin içine girmiş durumda. Akıl, globalleşmenin getirdiği kaos içerisinde yönünü tayin etmekte zorlanıyor. Şimdi kişinin tek güvencesi kendi iradesine inanarak kendisine sade ve mütevazi bir yol çizebilmek.


İnsanı zorluklara karşı güçlü kılan gelecekteki arzu, istek ve planlarıdır. Bunlarda kişiye göre değişir, planı ve arzusu olmayan insan pes eder. İnsanlığın acısı bitmez, biri biterse diğeri başlar. İçinden, ortasından, arkasından, yanından geçsenizde kayıp kayıptır. Hazırlıklı da olsanız hatta önceden bilseniz de sıkıntısını üretir ve konacak yeri gelir bulur. Sevdiklerini geri dönülmez şekilde kaybeden bir dolu insan var, yaşam budur.


İyi olmanızı destekleyen, sizin için güzel şeyler yapmaya gayret eden insanları üzmeyin. Önemli olmaya çalışmayın, değerli olmanın keyfini sürün. Pahalı hediyelerin ağır bedelleri olur genelde, insanlara bu bedel fırsatını vermeyin. Dünya hepimizin ortak yaşam alanı, kendi güvenli alanımızı zekamızla, karekterimizle, duygularımızla, yaşam biçimimizle birlikte seçeriz. Eşit imkanlara sahip olmayan milyonlar arasında kendi hikayemizi yaşarken her gün daha iyi bir insana, her geçen yıl daha olgun bir bireye dönüşmenin yollarını bulmanın peşinden koşmalıyız. İyi şeyler çok ama ilk koşul iyi insana dönüşmek ve bu dönüşümü neşeli hale getirmek.


İnsanlar sonuca odaklıdır asla sebepleri hesaplamak istemezler. Bütünü görmek istemek yürek ister, çünkü bütünü görmeye başlayan değişmek zorundadır, değişim insanları ürkütür, bu yüzden inandıkları ve gördükleriyle yetinmek isterler, biri çıkıp bizim gördüğümüzün ötesinde daha çok görülecek şey var derse dışlarlar, çünkü güvenli konfor alanları tehdit altındadır. Bütünü görebilmek zihnimizin, kalbimizin zincirlerini kırıp kurtulmakla mümkün olur.


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