How to Get Away With Murder

Oldukça başarılı bir savunma avukatını canlandıran başrol, klişe ve takım elbiseli bir adam yerine bir kadın tarafından canlandırılıyor. Ciddi bir eğitimci ve avukat olan Analiese Keating ve beş stajyeri bir cinayet davasında bu defa alışık oldukları gibi savunma tarafında değil, şüpheli olarak buluyor. Şimdiye kadar 6 sezonu çekilen gizem, suç ve drama kategorisindeki dizi hala yayınlanmaya devam ediyor.