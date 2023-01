Neon renkleri kullanarak ruhunuzu şenlendirin!

Dışarısı soğuk ve hava erkenden kararıyor olabilir ancak bu, gardırobunuzun buna uyması gerektiği anlamına gelmez. Geçen yıl Pierpaolo Piccioli'nin Valentino için yaptığı sezon finalinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Barbiecore akımı bu sezon daha da çeşitleniyor. Llimon yeşili ve kobalt mavisi 2023 baharı/yaz pistlerinin çoğuna hakim oluyor. Kısa bir süre önce Life in Color kampanyasını başlatan Reiss, klasik nötr renklerden oluşan geleneksel renk paletinin çok daha keskin bir şeye dönüştüğünü gözler önüne serdi. Renk Psikoloğu Karen Haller ile işbirliği yapan marka müşterilerini renkleri keşfetme konusunda bilgilendirdi. Haller konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “İki yıllık sokağa çıkma yasağından sonra, çoğumuz kaybettiğimiz zamanı telafi etmek istiyoruz ve parti ruhunu kıyafetlerimize taşımanın en hızlı yolu renklerden geçiyor. Çünkü renk, duygularımızla doğrudan bir bağlantıdır. Giydiğimiz renkleri seçerek, tek kelime etmeden nasıl hissettiğimizi veya hissetmek istediğimizi ifade ediyoruz.”

Neon trendi tüm hızıyla devam ederken, kimse onu Paris Hilton'dan daha iyi kullanamıyor. Tabii ki şu anda hiçbirimiz Kaliforniya'da değiliz, bu yüzden bu trendi nasıl uygulayabileceğimizi bilemiyor olabiliriz. Bunun için küçük önerilerimiz var:

Beyaz bir yuvarlak yakanın üstüne veya kalın örgü neon renkte bir hırka kullanın bunun altına ise neon bir pantolon kullanın. Sarı neon bir hırka ile bol paça neon yeşil bir pantolon harika bir kombindir!

Bir diğer önerimiz ise neon taytlar! Neon taytlar yılın bu zamanından sonsuza kadar en iyi arkadaşınız olacak.

Bu trendin harika yanı hiçbir kombinin absürt durmayacak olması…Turuncuyu maviyle, sarıyı pembeyle veya yeşille ya da aklınıza gelebilecek her türlü renk ile eşleştirebilirsiniz.

Sezonun öne çıkan neon parçalarını ise sizin için derledik!