Neon renkleri kullanarak ruhunuzu şenlendirin!

Ocak hüznü mü hissediyorsunuz? Neon renkler, ruh halinizi iyileştirmek için şu anda ihtiyacınız olan şey olabilir.

Neon renkleri kullanarak ruhunuzu şenlendirin!
Moda
Giriş: 19 Ocak 2023 10:53
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Dışarısı soğuk ve hava erkenden kararıyor olabilir ancak bu, gardırobunuzun buna uyması gerektiği anlamına gelmez. Geçen yıl Pierpaolo Piccioli'nin Valentino için yaptığı sezon finalinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Barbiecore akımı bu sezon daha da çeşitleniyor. Llimon yeşili ve kobalt mavisi 2023 baharı/yaz pistlerinin çoğuna hakim oluyor. Kısa bir süre önce Life in Color kampanyasını başlatan Reiss, klasik nötr renklerden oluşan geleneksel renk paletinin çok daha keskin bir şeye dönüştüğünü gözler önüne serdi. Renk Psikoloğu Karen Haller ile işbirliği yapan marka müşterilerini renkleri keşfetme konusunda bilgilendirdi. Haller konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “İki yıllık sokağa çıkma yasağından sonra, çoğumuz kaybettiğimiz zamanı telafi etmek istiyoruz ve parti ruhunu kıyafetlerimize taşımanın en hızlı yolu renklerden geçiyor. Çünkü renk, duygularımızla doğrudan bir bağlantıdır. Giydiğimiz renkleri seçerek, tek kelime etmeden nasıl hissettiğimizi veya hissetmek istediğimizi ifade ediyoruz.”


Neon trendi tüm hızıyla devam ederken, kimse onu Paris Hilton'dan daha iyi kullanamıyor. Tabii ki şu anda hiçbirimiz Kaliforniya'da değiliz, bu yüzden bu trendi nasıl uygulayabileceğimizi bilemiyor olabiliriz. Bunun için küçük önerilerimiz var:


Beyaz bir yuvarlak yakanın üstüne veya kalın örgü neon renkte bir hırka kullanın bunun altına ise neon bir pantolon kullanın. Sarı neon bir hırka ile bol paça neon yeşil bir pantolon harika bir kombindir!


Bir diğer önerimiz ise neon taytlar! Neon taytlar yılın bu zamanından sonsuza kadar en iyi arkadaşınız olacak.


Bu trendin harika yanı hiçbir kombinin absürt durmayacak olması…Turuncuyu maviyle, sarıyı pembeyle veya yeşille ya da aklınıza gelebilecek her türlü renk ile eşleştirebilirsiniz.


Referanslar:

Nicole Collins. "How to bring colour therapy into your wardrobe and wear the acid brights". Şuradan alındı: https://www.glamourmagazine.co.uk/gallery/neon-colour-fashion-trend (07.01.2023).


Sezonun öne çıkan neon parçalarını ise sizin için derledik!


2023 sezonunun öne çıkan neon parçaları

Bu sezon neon kombinler çok moda! İşte markaların en beğendiğimiz neon parçaları...

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Beymen Club Oversize neon sarı kruvaze yün keçe palto 4.999,00 TL
Stradivarius Dolgulu dik yaka mont 659,95 TL
Derimod Topuklu deri çizme 1899.99 TL
H&M Farbalalı Üst 1.299,00 TL
Desa Kısa puffer deri yelek 4800 TL
Academia Yakası fermuarlı jakarlı kazak 2.499,00 TL
Alexander McQueen Oversize sarı logolu kadın deri sneaker 9.195,00 TL
Dagi Active kiremit parçalı tayt 249,50 TL
Balenciaga Neon pembe büzgülü asimetrik mini elbise 20.195,00 TL
Aeropostale Bisiklet yaka crop baskılı neon yeşil kadın t-shirt 179.95 TL
Moncler Mont 31.950,00 TL
T-Box Neon kırmızı kadın tayt 34.19 TL
Zara Düz yaka ve ayarlanabilir ince askılı kısa elbise. 399,95 TL
Bershka Keten karışımlı kruvaze yaka culotte tulum 199,95 TL


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