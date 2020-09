Koronavirüs sonrası yeni normal: Temassız ödeme

Covid-19 virüsünün hızla yayılmasıyla tüm dünya aylardır daha önce aklımıza bile getiremeyeceğimiz mücadeleler veriyor. Buna bağlı olarak, pandemiden etkilenmeyen insan hayatı neredeyse yok denilecek kadar az. (Evet, Koronavirüs’ün hala uğramadığı yerler az da olsa var!)

İnsanların büyük bir çoğunluğu pandemi sürecinde de işe gitmek ya da eğitim hayatını sürdürmek zorundaydı. Daha güvenli bir hayat sürdürmeye devam edebilmek için de okulların büyük bir çoğunluğu evden online eğitime başlarken, çalışmaya evden devam edenlerin sayısı da küçümsenecek gibi değil. Bunun yanı sıra, bu süreçte evde otururken internet üzerinden alışveriş yapanların sayısı da eskiye kıyasla bir hayli arttı. Bunun yerine marketlere giderek alışveriş yapan tüketicilerin, sosyal mesafeyi koruma gereksinimi duymalarından dolayı, nakit yerine kartlarının temassız ödeme özelliğini kullanmaya eğilimli oldukları gözlemlendi.

Temassız ödeme nedir?

Temassız ödeme, tıpkı isminden de anlaşılacağı gibi, herhangi bir yerde ödeme yaparken kartınızı başka birinin eline vermeden, pos cihazına takılmasına ve sizin cihaza dokunarak şifre girmenize gerek kalmadan ödeme yapmanızı sağlayan bir yöntemdir. Temassız ödeme özelliği bulunan kartlarda ödeme ekranına okutulması için bir çip bulunur. Bu çip, ödemeyi sağlamak için her defasında ekrana farklı bir kod gönderir. Gönderilen kod içinde hesap bilgileriniz bulunmaz. Temassız ödemenin güvenilirliği bir tartışma konusuyken, kartınıza temassız ödeme limiti koymak karşılaşılabilecek talihsizlikler için başlıca önlemler arasında sayılabilir.

Koronavirüs ve temassız ödeme

COVID-19 etkisiyle beraber sosyal izolasyon, tüketici ve iş davranışlarını da dünya çapında kökünden değiştirdi. Bu değişiklikler, akıllara modern toplumların nakitsiz bir yaşama doğru ilerleyip ilermediği sorusunu getirdi. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bin katılımcı ile yürütülen küresel tüketici araştırmalarında, tüketicilerin %79’unun -yani neredeyse 10 kişiden 8’inin- temassız ödeme kullandığını ortaya çıktı. Ayrıca kullanıcıların temassız ödemenin “ödeme yapmak için en hijyenik yöntem” olduğunu belirttikleri fark edildi.

Temassız işlemler dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Koronavirüs öncesi dönemde, 2018 yılında, A&T Danışmanlık şirketi tarafından yapılan bir araştırmada ise Amerika’da kullanılan kartların sadece %3’ü temassızken, Birleşik Krallık’ta bu oran %64 ve Güney Kore’de ise %96’ydı. Mart 2020 itibariyle ise çoğu ülke, sosyal mesafeyi koruma amacıyla bazı kısıtlamalara gitti. Çoğu işletme kapanırken, marketler ve eczaneler gibi hayati önem taşıyan yerler açık kaldı. Buralardan yaptığı alışverişlerin ödemesinde nakit yerine kart tercih edenlerin sayısı ise geçen yıla kıyasla %25 arttı. Bu veriler, insanların alışveriş yaparken alternatif ödeme yöntemleri aradığını, nakit paraya, kalemlere ve pos cihazlarına dokunmaktan kaçındığı düşüncesini destekliyor.

Koronavirüs sonrası ödemeler nasıl yapılacak?

Teknolojik gelişmeler gelecek dönemlerde de temassız ödemelerin hızla benimseneceğine işaret ediyor. Bu, akıllı telefonlardaki Tap & Pay teknolojisi ile hem tüketici hem de satıcı açısından yakın saha iletişiminde de mümkün kılınacak. Bir başka deyişle, akıllı telefonu olan herkes, PoS makinesine ihtiyaç duymadan, ödeme yapmaya ve almaya başlayabilecek. Böylelikle ödeme yapmak için beklenen sıralar da tarihe karışacak!

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Banking After Covid-19: The Rise of Contactless Payments in the U.S. (12 Temmuz 2020). Şuradan alındı: https://www.forbes.com/advisor/banking/banking-after-covid-19-the-rise-of-contactless-payments-in-the-u-s/

Contactless Payment. (7 Mayıs 2020). Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/wirecutter/money/contactless-payment/

Future of Contactless Payment in Post-Covid World. (27 Ağustos 2020). Şuradan alındı: https://www.biometricupdate.com/202008/future-of-contactless-payments-in-post-covid-19-world-2-0