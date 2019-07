Mutlu olmaktan korkmayın!

Mutluluğu kucaklayın!

Mutlu olduğunuz günlerin tadını çıkarmak zor günlerle başa çıkmanıza yardımcı.

Hiçbir şey hissedemediğiniz günler oldu mu? Zamanında uyandığınız, patronunuzla aranızın iyi olduğu, sabah meditasyon yapmaya vakit ayırabildiğiniz, sevdiklerinizle vakit geçirebildiğiniz, yeteri kadar su içtiğiniz bir gün... Belki de fark etmeden mutlu olduğunuz bir gün!

Mutlu olmak sizi korkuttu mu?

Her şeyin olması gerektiği gibi gittiği günleri düşünün. Önünüzde büyük sorunların olmadığı, 'an'da olduğunuz, hayatla başa çıkmayı becerebildiğiniz günler... Her şeyin ne kadar da yolunda gittiğini düşündüğünüz anda birden gelen o eski dostunuz: Endişe. "Ne yaptığını sanıyorsun? Mutlu ve huzurlu musun gerçekten? Bunun sürekli olacağını düşünmüyorsundur herhalde!" Bu düşünce kafamıza girdiği anda kendimizi iyi hissetmemizden dolayı suçlu hissediyor, mutluluk hissinden uzaklaşıyoruz. Her şeyin yolunda gittiği o son günü hatırlamaya çalışın, mutluluktan ayaklarınızın yere değmediği ve günün felaket kelimesinin yakınına bile uğramadığını düşünün. Şimdi de o günü bozacak bir şeyin olup olmadığını hatırlamaya çalışın. İlla ki o gün kafanızı kurcalayacak kötü şeyler aklınıza geldi ve bu da gününüzü mahvetmeye yetti. Ama belki de gününüz aslında çok güzeldi!

İyi ve kötü günler arasındaki tek fark aslında insanın kendisi

Zorluklarla karşılaştığımız zamanlar elbette olur. Karşımıza çıkan engellerin bizi korkuttuğu ve üzdüğü günler... Fakat yaşadığımız güzel günleri kabul etmeyi, kucaklamayı ve o günlerden zevk alabilmeyi ne kadar başarırsak ilerleyen zamanlarda yaşayacağımız kötü günlere de o kadar hazırlıklı oluruz. Her yeni günü daha iyi hissetmenin yollarını bulmak için bir şans olarak düşünün. Ne büyük bir hediye değil mi? İşte bu yüzden güzel olarak nitelendirdiğiniz günleri yaşarken kötü düşüncelerin aklınıza gelip gününüzü mahvetmesine izin vermeyin. Onun yerine yaşadığınız bu günün ilerleyen zamanlarda yaşayacağınız zorluklarla başa çıkabilmek için bir hazırlık niteliğinde olduğuna inanın. Her zaman karşınıza zorluklar çıkacaktır ama yaşadığınız her güzel gün de zorluklarla başa çıkma kabiliyetinizi artıracaktır, bunu unutmayın.