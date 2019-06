Mutlaka izlenmesi gereken 8 polisiye dizi

Top of the lake

Yeni Zelanda ve Avustralya ortak yapımı olan Top of the Lake 7 bölümlük bir mini dizi. Senaryosu Jane Campion ve Garth Davis tarafından yazılmış, son derece başarılı bir polisiye. Özellikle baş rollerinde güçlü kadınların olduğu senaryoları sevenler bu diziyi de çok sevecekler. Dizi, hassas bir konu olan çocuk istismarına ışık tutarken bir yandan da polisin içindeki yozlaşmaları da ele alan kurgusuyla sizi hemen içine çekiyor. İzlerken biraz yüreğiniz daralsa da başından kalkmak istemiyorsunuz. Başrol oyuncusu Mad Men ve The Handmaid’s Tale gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Elizabeth Moss. Diziyi Netflix’te bulabilirsiniz.