Mutlaka izlenmesi gereken 8 polisiye dizi

Polisiye, yabancı diziler içinde kendine en çok yer bulan tür. Fakat bu, tüm polisiye dizilerin iyi olacağı anlamına gelmiyor.  İzleyecek polisiye dizi arayanlar için Avrupa yapımı 8 polisiye dizi derledik.

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Top of the lake &nbsp; &nbsp; Yeni Zelanda ve Avustralya ortak yapımı olan&nbsp;Top of the Lake&nbsp;7 b&ouml;l&uuml;ml&uuml;k bir mini dizi. Senaryosu Jane Campion ve Garth Davis tarafından yazılmış, son derece başarılı bir polisiye. &Ouml;zellikle baş rollerinde g&uuml;&ccedil;l&uuml; kadınların olduğu senaryoları sevenler bu diziyi de &ccedil;ok sevecekler. Dizi, hassas bir konu olan &ccedil;ocuk istismarına ışık tutarken bir yandan da polisin i&ccedil;indeki yozlaşmaları da ele alan kurgusuyla sizi hemen i&ccedil;ine &ccedil;ekiyor. İzlerken biraz y&uuml;reğiniz daralsa da başından kalkmak istemiyorsunuz. Başrol oyuncusu&nbsp;Mad Men&nbsp;ve&nbsp;The Handmaid&rsquo;s Tale&nbsp;gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Elizabeth Moss. Diziyi Netflix&rsquo;te bulabilirsiniz.
Kategori : Yaşam
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Top of the lake

 

 

Yeni Zelanda ve Avustralya ortak yapımı olan Top of the Lake 7 bölümlük bir mini dizi. Senaryosu Jane Campion ve Garth Davis tarafından yazılmış, son derece başarılı bir polisiye. Özellikle baş rollerinde güçlü kadınların olduğu senaryoları sevenler bu diziyi de çok sevecekler. Dizi, hassas bir konu olan çocuk istismarına ışık tutarken bir yandan da polisin içindeki yozlaşmaları da ele alan kurgusuyla sizi hemen içine çekiyor. İzlerken biraz yüreğiniz daralsa da başından kalkmak istemiyorsunuz. Başrol oyuncusu Mad Men ve The Handmaid’s Tale gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Elizabeth Moss. Diziyi Netflix’te bulabilirsiniz.

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