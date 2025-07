17 Temmuz - 12 Ağustos 2025: Merkür Retrosu ve burçlara etkileri

Merkür Retrosu seni hayat sahnenden, kulise çağırıyor.

Şimdi olduğunu sandığın kişiye değil, gerçekte kim olduğuna yeniden bakma zamanı… Eğer ışığın özünden geliyorsa, sahne ışıklarına ihtiyaç duymadan da parlayabilirsin!

Eski aşklar, yarım kalmış cümleler, içe atılmış sözler ve özlediğin ‘eski sen’ yenilenerek geri dönüyor…

17 Temmuz’da Aslan burcunda durağan hareketi ile Duphe Sabit Yıldızı (15’) üzerinde bir Merkür Retrosu yaşamaya hazırlanıyoruz.

Bu Retro bizi; var olmanın ve görünmenin anlamı üzerine düşünmeye davet ediyor. Bu süreçte iletişim içe döner ve kendimizi dünyaya nasıl sunduğumuzu, sesimizin gerçekten kimliğimizi yansıtıp yansıtmadığını sorgularız. Görünürlüğümüz, yaratıcılığımız ve ifade gücümüzle ilgili derin bir yüzleşme yaşarız.

Merkür Retroları genellikle; iletişimsel aksaklıklar, teknolojik sorunlar, yanlış anlaşılmalar gibi gündemler yaratır. Ancak Retro Aslan burcunda gerçekleştiğinde mesele sadece kelimeler değil, kelimelerin ardındaki özgüven, yaratıcılık ve gerçek benliğimizdir.

Aslan, Güneş tarafından yönetilir. Parlamak, görülmek, sahneye çıkmak ister. Ancak Merkür bu burçta geri giderken şu soruları gündeme getirir;

Hayat sahnemdeki ses bana mı ait, yoksa onay almak için öğrendiğim replikleri mi sunuyorum?

Kendi yaratıcılığımı yansıtıyor muyum, yoksa alkış almak için diğerleri gibi mi oluyorum?

Gerçek benliğimle görünmeye cesaretim var mı?

Bu retro, kalbimizin sesini yeniden duyma ve kalpten konuşmayı yeniden öğrenme çağrısıdır. Maskeler, kalıplar, “güçlü görünme” çabaları, gerçek ışığımızın gölgesinde kalır. Sahne ışıkları, özümüzün ışığını fark etmemiz için söner…

İlişkilerde; hala kalpten bağlı hikayeler barışmak üzere bir araya gelebilir. Ancak kalbini duymayanlar için ego ve gurur savaşları, sessiz küskünlükler ve “benim dediğim olacak” çatışmaları artabilir. Kalpten bağlı olmayan eski ilişkiler, gerçek benliğinizi hatırlamanız için geri döner ve gider. ‘’Olduğum beni gerçekten görüyor musun?”, “Beni olduğum gibi seviyor musun?” soruları sorulabilir.

Şayet partnerin seni yüceltmiyorsa, bu döngüde daha değersiz hissetmen mümkündür. Bu dönem, değerini başkalarının takdirine bağlayıp bağlamadığını görme fırsatıdır.

Dünyada & Koletifte:

Sahne önündeki figürler (liderler, sanatçılar, influencerlar) retro sürecinde eleştiriyle karşılaşabilir, itibar sarsıntıları yaşayabilirler.

Görsel sanatlar, medya, tiyatro, eğlence sektörü, spor dünyası ile ilgili aksaklıklar, çıkışlar olabilir.

Çocuklarla, gençlerle ilgili toplumsal olaylar, eğitim ve bireysel haklar yeniden gündeme gelebilir.

Sağlıkta:

Kalp ve dolaşım sistemi, bu süreçte hassaslaşabilir. Özellikle kalp çarpıntıları, tansiyon, göğüs sıkışmaları gibi belirtilere dikkat etmek gerekebilir.

Bastırılan duygular, kalp ya da mide bölgesinde stresle birleşerek fiziksel olarak kendini gösterebilir.

Sahneye çıkma, sunum yapma, görünür olma kaygısı, panik atak benzeri semptomlar yaratabilir.

Bu döngüde, kalbinin sana ne söylediğini duymaya açık ol. Eğer bir ilişki, düşünce ya da durum seni duygusal veya fiziksel olarak huzursuz ediyorsa, kendini zorlamak yerine dur ve fark et. Kalp ritmin bozuluyorsa (gerçek anlamda ya da mecazen), daha fazla zorlamak yerine dinlenmeye, içe dönmeye çağrılıyorsun. Meditasyon, yoga ve nefes çalışmaları bu dönemde çok faydalı olur.

Nelerden uzak durulmalı?

Abartılı ego tepkileri, kibirli ifadeler,

Sadece onay almak için yapılan davranışlar,

Aceleyle konuşmak, “ben bilirim” tavrı,

Dış görünüşle ilgili büyük değişiklikler,

Yeni sözleşmeler, lansmanlar, teknolojik yatırımlar, imza, sözleşme ve alışverişler

Nasıl değerlendirmeli?

Yaz. İçinden geçenleri, söylenmemiş sözlerini, çocukluk anılarını, hayallerini, yaratıcı fikirlerini…

Dön. Aynaya bak ve “kendini ifade ediş biçiminin” seni gerçekten yansıtıp yansıtmadığını dürüstçe sor…

Tamamla. Geçmişte başlayıp yarıda bıraktığın yaratıcı projelerini, yazılarını, sunumlarını, ertelediğin her şeyi…

Kucakla. Gerçek ışığını… Çünkü benzersiz olmak ve fark yaratmak, sadece kendi ışığını yansıtmaktır.

Burçlara özel etkileri

Koç

Kalbinin sesini yeniden duymaya hazır mısın? Şimdi; hayat sahnende kim olduğunu düşünmek üzere, kısa süreliğine kulise çekiliyorsun. Geçmişten gelen ilişkiler, yarım kalmış aşklar gündemine gelebilir. Aşk, gurur ve kırgınlık arasında bir yerde asılı kalan duyguların bugünlerde çözülebilir. Sahici olmayan ilgiler ya da gösterişli ama derinliği olmayan şeyler artık seni tatmin etmeyecektir. Yaratıcılığın yükselirken, içindeki çocuk sana yeniden kendini duyurmaya çalışabilir. Çocuğun varsa kalbini duymana rehberlik edebilir. Kalpten gelen yaratımı hatırla ve ruhunun neşeyle parladığı alanlara, hobilere geri dön.

Boğa

İç sesini gerçekten duyabilmek için güvenli alanına çekilmeye, yaşam alanına, yuvana dönmeye davet ediliyorsun. Bugünlerde; eski evin, çocukluk anıların, doğduğun yer sık sık hatrına gelebilir. Eski yaratıcılığını, çocuk kalbinin isteklerini hatırlayabilirsin. Aile içinde konuşulmayanlar, bastırılmış duygular ve eski yaralar tekrar su yüzüne çıkarak iyileşebilir. Ev, taşınma, tadilat konuları gündeme gelebilir ama bu retro seni fiziksel değil, ruhsal yuvana davet ediyor. Belki de yıllardır aynı çatı altında yabancılaştığın yanına yeniden kavuşabilirsin.

İkizler

Kullandığın her kelime bir sihir yaratabilir, her düşüncen yaşamında derin izler bırakabilir! Retro dönemi seni zihninin hızını yavaşlatıp kalbinin sesine kulak vermeye çağırıyor. Geçmişte tam ifade edemediğin ya da yüzeyde kalan konuşmalar bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Samimiyet eksikliği olan bağları daha net fark edebilirsin. Yakın çevrenle yüzleşmeler yaşanabilir. Seyahatler, sözleşmeler, iletişim, medya ve alışverişlerde daha dikkatli olmanız gereken zamanlar…

Yengeç

Sahip olduğun değerleri gözden geçireceğin bir döngüye başlıyorsun. Kazançlarınla, alma verme dengenle ilgili yaşayacağın gündemlerle, mali bilincini iyileştirirken aslında ruhsal değer yargılarını da şifalandıracaksın. Mutlulukla, yaratıcılığınla, kalpten sunduğun her şey, sana bereketle dönecek. Zamanına, emeklerine, bildiklerine değer vermenin, yaptığın işlerde özünün ışığını daha çok yansıtmanın vakti.

Aslan

Retro burcunda gerçekleşirken, hayat sahnende şimdi perde kapanıyor. Bu retro seni ışığın arkasına, kulise çağırıyor. Kimliğini, görünüşünü, kendini nerede ve nasıl yansıttığını yeniden görmeye davet ediliyorsun. Gerçek seni görebilmek için aynaya kalpten bak. Sesin, dış görünüşün, duruşun, yaratıcılığın ‘daha çok sen’ olmak üzere yenilenmeyi bekliyor. Ruhunun ışığı yeniden doğmak istiyor, gösterişle değil, diğerlerine göre değil; gerçek sen olarak!

Başak

Zihin saatin artık istikrarlı bir ritimle tik tak etmiyor, her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırakıyorsun çünkü artık buna ihtiyacın yok. Düşüncelerin bazen yönsüz akıyor, duyguların dirençsiz yükseliyor, eylemlerin doğal bir şekilde gelişiyor ve arzuların hepsinin başını çekiyor. Retro senden daha fazla dürüstlük istiyor, ancak gerçeğinin ortaya çıkmasına henüz hazır değilsin ve bu sorun değil. Bazen sessizlik bin kelimeden daha güçlüdür. Bu dönem senin için içsel bir detoks zamanı. Zihnin ardında bastırılmış korkuların, gizli saklı konular, eksik hissettiren anıların bugünlerde bir bir açığa çıkabilir. Rüyaların ve ilhamların yoğunlaşabilir. Her şeyi düzeltmek yerine, sadece “olmasına izin vermeyi” dene. Kimliğini bastıran mükemmeliyetçiliğe veda et. Ruhsal arınma konularıyla ilgilen ve kendinle baş başa kal, tatillere çık. Sessizlikte çok şey iyileşebilir.

Terazi

İçinde sessizce dinlenen ama şimdi büyüme dürtüsüyle uyanan her şeyi serbest bırakmanın tam zamanı! Artık ilhamlarının, fikirlerinin, projelerinin, ışığının; alana, ortaya çıkıp yeni bir şekil almaya, görülmeye ihtiyacı var. ‘Gerçek sen’i, hayallerini sosyal çevrende içten desteklemeyen bağların bugünlerde görünür olabilir. Eski dostlarla yeniden bir araya gelebilir, kırılmış kalpleri de onarabilirsin. Sahici bağları yaşamına çekmen için önce senin de kendine sahici olman gerek. Retro, sana şunu soruyor: “Bu hayalin gerçekten senin mi, yoksa başkalarına uymak için mi filizlendi?” Önce kendini alkışlayarak, gerçek hayalinin peşinden gitmen için mükemmel bir zaman.

Akrep

Gerçek sen ve diğerlerinin görmek istediği sen arasında bir boşluk varsa, retro o boşluklara köprü kurmaya geliyor. Bugünlerde; iş ve kariyer hedeflerinde yönünü yeniden sorgulayabilirsin. Belki de başkalarının onayı için seçtiğin yollar seni artık tatmin etmeyebilir. Yöneticilerle ya da ebeveynlerinle eski meseleleri yeniden konuşabilirsin. Daha önce bastırdığın fikirlerini, hayallerini şimdi açığa çıkartabilir, eski bir iş teklifini yeniden değerlendirebilirsin. Daha önce geri çevrilen bir projen, şimdi yeni bir bakış açısıyla parlayabilir. Bu retro sana yükselme veya güçlü görünmenin ötesinde bir şey öğretecek; göklere yükselmek için köklerini derinleştirmenin önemini. Egosal zaferler yerine, ruhsal mutluluğu seç.

Yay

Retro döngüsü; neyin belirsiz olduğunu, neyin aydınlatmak yerine bulutlandırdığını, neyin seni ışık yerine gölgeye çektiğini anlamaya çalışmanın zamanı değil. Evet, sadece bu seferlik, bir şeyleri bırakabilirsin. Teslim olmak, pes etmek anlamına gelmez. Tam tersine, bazen teslim olmak kazanabileceğin en büyük özgürlüktür. Akışa, hisse, bilinmeyene teslim ol. İnançların, fikirlerin, bakış açın bugünlerde okudukların, duydukların, yolculuklarınla değişecek. Bilmenin değil, bildiklerini içselleştirmenin önemini anlayacaksın. Bu dönem senin için zihinsel değil, ruhsal bir öğretmen olacak. Yayıncılık, akademik süreçler, seyahatler yavaşlayabilir ama ruhsal yolculuğun hızlanacak. Bildiklerini, gerçek seni yansıtan şekilde aktarma zamanı.

Oğlak

Her şey bazen; biraz daha yavaş, biraz daha zor, biraz daha ulaşılmaz görünürken, Retro; gerçek gücün neyin önemli olduğunu ölçmekte yattığını nazikçe hatırlatıyor. Ruhunun tutkusunu yeniden çağırıyorsun. Kazançlar, alma verme dengen ya da duygusal bağlar... Hepsi bir dönüşümden geçiyor. Bu retro seni kontrol etmeye çalıştığın her şeyle yüzleştiriyor. Sağlıksız bağları, bastırılmış korkuları, güç oyunlarını geride bırakıyor ve arınıyorsun. Ve ruhun güçten değil, saflıktan gelen bir varoluşa yeniden doğuyor.

Kova

İçine bakarsan; istediğine inandığın bir şeylerin, gerçekten ihtiyacın olan şeyler olmadığını görebilirsin. Şimdi kendine karşıdan bakarken; ilişkilerdeki rollerini, “ben” ve “biz” dengeni, kimliğini dış dünyaya yansıtma şeklini yeniden sorgulayabilirsin. Geçmişten gelen insanlar, seni özüne döndürmek için kapını çalabilir. Kendi öz değerini koruyarak bağ kurmayı öğrenebilirsin. Kalpten gelen ilişkiler yeniden doğabilir, var olan ilişkilerinde dengeleri ve ihtiyaçlarını yeniden düzenleyebilirsin.

Balık

Hayaller, rüyalar, sezgiler, hisler, yalnızca senin yorumlayabileceğin işaretler; mantığa değil, sihre ihtiyaç duyar! Ve sihrin şimdi genişliyor, uzaklara taşınıyor, güçleniyor, kelimelere, renklere ve seslere dönüşüyor. Farkında bile olmadan, anlamlarla dolu yeni bir dünya inşa ediyorsun. Günlük hayatın içinde kendini kaybettiysen, bu retro seni tekrar kendi öz ritmine çağırıyor. Rutinler, iş ortamı, bedensel sağlık hepsi bir arınmadan geçiyor. Görülmediğini düşündüğün yerlerde içten bir ışıkla parlayabilirsin. Küçük görevlerin ardında büyük ruhsal dersler gizli olabilir. Bedenini duymayı, ruhunu beslemeyi ve zamana güvenmeyi unutma.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi

Altair Astroloji