Melisa Sözen kimdir?

Melisa S\u00f6zen, 6 Temmuz 1985 tarihinde \u0130stanbul'da do\u011fdu. T\u00fcrk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.. S\u00f6zen, Pera G\u00fczel Sanatlar Lisesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bitirdi. \u00c7e\u015fitli tiyatro oyunlar\u0131, film ve dizilerde g\u00f6rev ald\u0131.. 2004 - 2005 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda yay\u0131nlanan, \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen \u00c7a\u011fan Irmak'\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131 ve y\u00f6netti\u011fi \u00c7emberimde G\u00fcl Oya'da "Feriha" rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.. 2009 y\u0131l\u0131nda Casus K\u0131zlar: Her \u015eey Nas\u0131l Ba\u015flad\u0131? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Ayn\u0131 sene i\u00e7inde de \u00e7ekimleri Mardin'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.. Nuri Bilge Ceylan'\u0131n Alt\u0131n Palmiye \u00f6d\u00fcll\u00fc K\u0131\u015f Uykusu adl\u0131 filminde "Nihal" karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. . Uzun s\u00fcren bir aradan sonra S\u00f6zen, ekranlara 2020 y\u0131l\u0131nda TV8'de yay\u0131mlanan K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda dizisindeki "Ayla" karakteriyle d\u00f6nd\u00fc. Dizideki dikkat \u00e7eken performans\u0131yla konuk oyuncu olarak takdir toplam\u0131\u015ft\u0131r.. S\u00f6zen, Perihan Ma\u011fden'in 'Biz Kimden Ka\u00e7\u0131yorduk Anne?' kitab\u0131ndan uyarlamas\u0131nda da ba\u015frol oynam\u0131\u015ft\u0131r.. Melisa S\u00f6zen, uzun bir s\u00fcredir 'Mor ve \u00d6tesi' grubunun solisti Harun Tekin ile g\u00f6zlerden uzak bir a\u015fk ya\u015f\u0131yor.. . . . . . . . . .
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