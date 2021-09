Melatonin nasıl üretilir ve nelerden alınır?

Melatonin aynı zamanda uyku hormonu olarak da biliniyor. Çünkü vücudumuzdaki üretimi aldığımız ışık miktarı ile doğrudan ilişkili. Vücudumuzda doğal olarak bulunuyor ve vücudun kendi başına üretemediği temel bir aminoasit olan triptofan aracılığıyla sentezlenir. Tabii ki herhangi bir takviye almadan veya günlük diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza veya beslenme uzmanınıza danışmayı unutmayın.

1- Vücudumuz 2 tip melatonin üretiyor

Vücudumuzda iki tür melatonin bulunuyor. Bunlardan biri epifiz bezinde üretilir, diğeri ise organlarda üretilir. Birincisi ışığa duyarlıdır, yani maruz kaldığımız ışığın miktarına göre üretilir ve uykunun biyolojik ritimlerini kontrol etmekten sorumludur.

"Ekstrapineal melatonin" adı verilen ikincisi ise daha büyük miktarlarda üretilir, ancak üretimi ışıkla ilgili değildir. En önemli işlevleri arasında antioksidan ve antienflamatuar etkileri olduğu için hücresel koruması vardır.

2- Epifiz melatoninin işlevi dinlenmemizi sağlamak

Epifiz melatonin, vücudumuzun biyolojik saatini kontrol eder ve dinlenme döngülerimizden sorumlu olan ana şeydir. Daha az ışığı algılamaya başladığımız gün batımında üretilmeye başlar ve maksimum üretimi gecenin karanlığında ortaya çıkar. Sanki bir uyku ilacıymış gibi uykuya neden olmaz, işi bizi uyutmak değil dinlenmemiz gerektiğini hatırlatmaktır.

3- "Ekstrapineal" melatoninin işlevleri

Ekstrapineal melatoninin üretimi epifiz bezinden tamamen bağımsız ve gerektiğinde her organ veya doku bunu kendi başına üretebilir. İşlevleri hücresel düzeyde gerçekleşir. Bir antioksidan görevi görerek, hücresel yaşlanmayı önleyerek ve aynı zamanda bir tehdit karşısında hücreleri korumak için bir anti-inflamatuar olarak hücresel fonksiyonları düzenliyor.

4- İnsanlara yararları

Bu hormon, uyku ve dinlenmenin düzenleyicisi olmasıyla bilinen önemli yararından başka son derece önemli bir dizi faydaya daha sahip:

Doğal bir antioksidan: Yakın zamana kadar E vitamininin var olan en etkili antioksidan olduğuna inanılıyordu ancak çok sayıda çalışma melatoninin iki kat daha güçlü olduğunu gösterdi. Bu hormon, hücrelerde biriken toksik maddeler olan serbest radikalleri bozulmadan koruyarak nötralize etme özelliğine sahip.

Yaşlanmayı önler: Hücresel yaşlanmayı düzenlemekten sorumlu hormon olduğu için melatonin eksikliği olduğunda erken yaşlanma ortaya çıkıyor.

Bağışıklık sistemini düzenler: İnflamatuvar enzimlerin ve serbest radikallerin hücrelerde birikmesi, sağlıklı dokulara zarar vererek kronik hastalıkların başlamasına neden olur. Melatonin, enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısını düzenlerken bir anti-inflamatuar olarak hareket ederek kronik inflamasyonu önlemekle görevli.

Kanseri önlemeye yardımcı olur: Yukarıda sıralanan tüm özellikleri sağlamasının yanında melatonin, kanser önleyici bir hormon olarak kabul edilir. Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltırken etkinliğini artırmaya da yardımcı oluyor.

Nöroproteksiyon etkiye sahip: Yaşlılarda melatonin takviyesi, beyni ve omuriliği zararlı maddelerden koruyan zar olan hematoensefalik zarın bakımına ve korunmasına yardımcı oluyor. Alzheimer ve yaşla birlikte ortaya çıkan diğer nörodejeneratif hastalıkları önlemek için de kullanılabilir.

5- Üretilmesinde yardımcı besinler

Her ne kadar bu hormonu vücudumuzda doğal olarak üretsek de beslenmemiz, hem doğrudan besinlerden almak hem de vücudumuzun sentezlemek için ihtiyaç duyduğu triptofanı elde etmek için hayati önem taşıyacaktır.

Meyveler: Kirazgiller familyası, özellikle daha asidik olanlar, muz gibi yüksek melatonin içeriğine sahiptir. Her ikisi de gece uykuya dalmamıza yardımcı olması için tavsiye ediliyor. İkinci olarak melatonine ek olarak, ananas, avokado ve erik gibi triptofan içeren besinler de sayılabilir.

Sebzeler: Triptofan açısından zengin sebzeler arasında ıspanak, pancar, havuç, kereviz ve brokoli bulunuyor.

Kabuklu yemişler: Ceviz ve fındık gramı başına 3.5 nanogram melatonin içeriğiyle en yüksek melatonin içeriğine sahipler. Diğer kuruyemişler ise ayrıca triptofan, B ve C vitaminleri, protein, magnezyum ve omega 3 sağlarlar.

Tahıllar: Pirinç ve yulaf -özellikle kepekli tahıllar-, tatlı mısır ile birlikte gram başına en yüksek melatonin miktarına sahip tahıllardan.

Baklagiller ve tohumlar: Nohut, mercimek, soya fasulyesi, susam, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, triptofanın yanı sıra B1, B3, B6, B9 ve magnezyum da sağlıyorlar.

Et: Özellikle hindi, tavuk, yağlı balıklar, yumurta, -özellikle sarısı- ve süt ürünleri de triptofan açısından zengindir.

